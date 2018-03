Başarmak vazgeçmemektir

Zorluluklar karşısında kolay kolay pes etmeyen WOW İstanbul Hotels&Convention Center Genel Koordinatörü Ziya Cihan, başarmak için sonuna kadar yola devam etmek felsefesini kendine ilke edinmiş. Otoritenin tecrübeden geldiğine inanmayı benimsemiş ve uyguluyor.





Ankara’da 1967 yılında dünyaya ‘Merhaba’ diyen Ziya Cihan, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde almış. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü mezunu Cihan, daha üniversite öğrencisiyken Etap Altınel Ankara otelinde çalışmaya başlıyor. Oradaki 4 yıllık tecrübenin ardından Sheraton Ankara Hotels&Tower’s Otel’de night auditor olarak görev alan Cihan, 1994 yılında Sheraton Antalya Voyager Otel’de gece müdürü olarak çalışmaya başlıyor. Burada biriktirdiği 3 yıllık bir birikimden sonra askerlik hizmetini de aradan çıkaran Cihan, Polat Renaissance Erzurum Otel’de 1 yıl boyunca Operasyon Müdürlüğü görevini ve ardından Genel Müdürlük görevlerini yürüterek mesleki-sektörel olgunlaşma sürecini ilerletir. Daha sonra Dedeman Chisinau Hotel Genel Müdürlüğü (Moldova) ve Dedeman Otelcilik bölge müdürlüğü görevlerinin de üstesinden başarıyla gelecektir...

Cihan, 2007 tarihinden bu yana MNG Holding bünyesindeki WOW İstanbul Hotels&Convention Center’da Genel Koordinatör.



Kurallara uygun ve disiplinli

Ziya Cihan, çalışma hayatında temel iş disiplinini örnek aldığı Etap Altınel Ön Kasa Şefi’nin kariyerine etkisinin çok fazla olduğunu söylüyor. “Kurallara uygun ve disiplinli çalışma tarzını örnek alarak doğru yolda ilerledim” diyen Cihan, İngilizce, Rusça ve Almanca biliyor.

Seyahat etmeyi seviyor. Boş vakit geçirmeyi sevmediğini vurgulayan Cihan, mutlaka kendine meşgul olacağı birtakım işler, hobiler üretiyor. Cihan, maket yapıyor, tekneyle uğraşıyor, son zamanlardaki ilgi alanıysa bateri çalmak… Zaman zaman ara verse de spor yapmayı seven Cihan, yürüyüş, kardiyo, ağırlık çalışmaları yapıyor. Bütün bunların yanında en büyük tutkularından biri seyahat etmek.



Manevi-moral zenginleşme

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça seyahat etmeye çalışan Cihan, sinema, filarmoni orkestralarının konserleri, rock, blues tarzı müzik yapan sanatçıların konserlerine gitmeyi seviyor, içeriğini beğendiği roman ve polisiye tarzı kitaplar okumaktan keyif alıyor.

Ziya Cihan’ın yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinde tercihlerini soruyoruz. Genelde iş amaçlı geziler dışında gittiği yerlerin çok bilinmedik, turistik olmayan, güncel yaşamın sürdüğü taraflarını görmek istediğini anlatan Cihan, doğayı seviyor, güzel manzarası olan, ferah yerlerden hoşlanıyor. Ayrıca gittiği yerlerde hobileriyle ilgili mağazaları araştırıp geziyor.



En büyük tutkusu; motorsiklet

Ziya Cihan’ın en yoğun ilgi alanlarından biri de motorsiklet tutkusu; son iki yıldır Harley Davidson’culuğu sistematik bir yaşam biçimine tahvil olmuş durumda. Harley Sahipleri Derneği’nin yönetim kadrosunda aktif görev yapan Cihan, “Harley Davidson geçmişi farklı bir marka. 110 yıldır var olan bir motosiklet. 110 yıllık ve dünyanın en büyük 63. markası. Motorsikletin üstüne bindiğiniz anda her şeyden uzaklaşıp kafanızı boşaltabiliyorsunuz. Herkese de öneriyorum” diyor.



Kolay pes etmiyor

Bildiklerini paylaşmayı seven Cihan, yönetici olarak mümkün olduğunca şeffaf ve adaletli davranmaya çalıştığını, birlikte çalıştığı herkesi takım arkadaşı olarak gördüğünü dile getiriyor: “Zor durumlarda kolay kolay pes etmem. Başarmak için sonuna kadar yola devam etmek felsefesini kendime ilke edindim. Otoritenin tecrübeden geldiğine inanmayı benimser ve uygularım.”

Cihan yaşam felsefesini “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” sözüyle özetliyor.



Yeni tesisler açma hedefi

Farklı iş deneyimleri ve farklı alanlarda uzmanlaşmanın kendisine farklı bakış açısı kazandırdığına inanan Cihan, WOW İstanbul Hotels&Convention Center’ın 2013 yılı ve uzun vadeli hedeflerini şöyle özetliyor: “WOW otelleri, mevcut misafir memnuniyetimizi artırarak sürekliliği sağlamak ve zincir olarak uygun destinasyonlarda yeni tesisler açma hedefindeyiz.”



Emeklilik kağıt üzerinde kalır

Ziya Cihan’a göre emeklilik yalnızca kağıt üzerinde: “Yasal olarak emekli olmak sadece kağıt üzerinde, emekli olarak geçecek bir ibare olacak. Sağlığım izin verdiği müddet çalışmayı bırakmayı düşünmüyorum. İlerde belki yükü daha az olacak, kendime daha fazla vakit ayırabileceğim bir tesis olabilir. Sanırım 15 veya 20 yıl sonra.”



İnternetle gündem hep elinin altında

Hergün 5-6 gazeteye bakan Cihan’ın mutlaka günlük yazılarını okuduğu yazarlar var: “İnternet sayesinde gündem hep elimizin altında olduğu için tv ve radyoda yabancı diziler, belgesel, gezi programlarını seyreder, müzik yayınlarını dinlerim.”

İşyerinde takım elbise giyen Cihan’ın günlük hayattaki tercihi spor kıyafetlerden yana. Takım elbisede belli bir marka bağımlılığı bulunmayan Cihan’ın hoşuna giden markalar; Abdullah Kiğılı, Damat ve Boss. Özel dikim gömlekler giyen Cihan, kravatta Vakko, Damat ve Bisse, kol düğmesinde Vakko, kalemde Caran D’ache, parfümde Gucci, Dior ve Nikos, arabada Vw Passat cc, saatte Tissot, Armani, bvlgari, motorsiklette Harley Davidson 48 markalarını tercih ediyor.