Bilgitaş Yön. Krl. Bşk. Habib Pişan

Pişan'ın felsefesi çocukluğunda belirir: “İş yönetirsen yönettiğin kişi kadar iş gücü ortaya çıkar. ” Pişan, insanın bildiği işe odaklanarak veya işi bilen biriyle birlikte hareket ederek başarıya ulaşacağına inanıyor. Habib Pişan, adıyla müsemma; “Sevilen Önder” demek. 1947 İstanbul doğumlu, üç çocuklu ailenin en küçüğü. Habib Pişan, babasının izinden yürüyenlerden. Dedesi İran’ın Türkçe konuşulan bölgesinden kucağında oğluyla Türkiye’ye gelir.