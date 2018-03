E&R Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Rifat Bayraç;

Öğrenmeyi esas alan bir iş ve yaşam felsefesine sahip Rifat Bayraç, hala öğreniyor ve öğretiyor.





Hayal et, çalış ve başar

E&R Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Rifat Bayraç... Baba İngiltere’de okurken bulduğu her işte çalışmış, maden işçiliğinden, et taşımacılığına... Tütün alacak parası yokken 6 ay boyunca boş bir pipoyu tüttürdüğü, bir tütün firmasının açtığı ‘en uzun pipoyu tüttürme’ yarışında 6 aylık tütün kazandığı olmuştur. Sonra Türkiye’ye dönüş ve Giresun...

Rifat Bayraç anlatıyor: “Çocukluğum çok keyifliydi, denizin kenarındaydık, balık avlamak güzeldi, bağ-bahçe geziyorduk. Özgür çocukluk yıllarım 2.5 yıl kadar sürdü. Fındık sobası, kara lahana, zargana, çay bahçesi nedir, fındık nasıl kurutulur, öğrenme fırsatım oldu. Babam maden aramalarında olduğu için abimle bana ‘mühendisin oğlu’ diyorlardı. Giresun’da her yer çok yakın. Kışın hava çok soğuk olduğunda bizi okula ciple bırakırlardı. Giresun-Bulancak hattında bakır bulundu.”

Abisi gibi kendisi de çocuk-girişimci olan Rifat Bayraç’ın, Ankara’da, Kurtuluş Parkı’nda ayçekirdeği, çiçek satması, yıkılan inşaatlardan topladıkları bakırdan elektrik kabloları, kurşun boruları ve pirinçten muslukları hurdacıya satarak gelişen öğrenmesi...

Sonra İstanbul: Babanın işi Türk Pirelli’dedir. Adana Kadirli’nin o dönem tek okumuş insanı büyükbaba, Kabataş Erkek Lisesi’nde matematik öğretmenidir, babaanne ise ilkokul öğretmeni. Dede alır Rifat Bayraç’ı eliyle Göztepe’deki Fenerbahçe Lisesi’ne yazdırır. Bu da ‘Bütün yaramazlıkların bitmesidir!’

Fransa’da, Paris’te editör ve matbaacı, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgalinde Fransız direnişçilerine izin kağıdı, sahte evrak, geçiş izinleri gibi evrakları basan, haftada bir de evi Naziler tarafından basılan, savaş sonrası, direnişçilere verilen liyakat nişanını alan bir dede, sonrasında dedenin kaybıyla iki kızıyla hayata direnen anneanne.

Zorluğa genetik direnç, babadan ve anneden gelmiş olmalı. Akademide ikinci yılı bittiğinde toplam 63 dersin 22’sinden kalmıştır, YÖK’e dönülür, okul Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi olur, kurtarma sınavlarında bütün derslerini veren Bayraç, üniversiteyi 4 yılda bitirir.



Ar-Ge’cilik başlayamıyor

Makine konstrüksiyon mühendisi olarak mezun olan Bayraç’ın çalışabileceği ana dallardan biri ArGe’dir. Ama Türkiye’de pek iş yok. STFA’da Dış Ticaret Sermaye Şirketi’nde Temel Pazarlama’da ihracat elemanı olarak işe başlar. İran, Ürdün, Pakistan bölgelerinden sorumludur, ardından İhracat Şefi olur.;

1989’da 5. yılında Bayraç, terfi beklerken işten çıkarılır. Bayraç gülerek anlatıyor: “Bugüne kadar 9 iş değiştirmişim, 3’ünden atılmışım, 3’ünden istifa ettim, 3’ünde onlar beni attıklarını zannediyor, ben istifa ettiğimi, arada bir yerlerdeyiz.”



İhracatçı, imalatçı Rifat Bayraç

Rifat Bayraç, dönüp bakar: Babasının bir arkadaşıyla ihracata başlar. Dünyanın 49 noktasına ihracat yapılır. İngiltere’de bir firma ayda 10 bin adet kilim desenli çanta isteyince kumaş Sümerbank’tan alınır, iş fason imalathanelere dağıtılır, üretime başlanmıştır. Bir yılın sonunda Çağlayan’da 3 bin metrekarelik 300 makinenin çalıştığı bir işyerine geçilir. Gelen her kuruş yatırıma çevirilir. Bayraç firmayı devrederek bırakır.

Yine dönüp bakar: Hala ‘öğrenecek’tir. İnşaat sektöründe yapı kimyasalları ilgisini çeker, satış mühendisidir artık. 1 yılın sonunda çok büyük bir iş bağlar, primini vermek istemeyen firma Bayraç’ı işten atar. Sonra o firmanın rakibi Fransız menşeili Zeytaş A.Ş’de işe başlar, aile şirketidir. Firmanın Sahibi ve Genel Müdürü Sümer Zeybekoğlu’dur. Bayraç, ilk olarak küçük şirketin büyük avantajlarını keşfeder: “Patrona yakın olmak, karar mekanizmasının çok hızlı işlemesi çok büyük artıdır.” Sümer Bey, elegandır, entelektüel düzeyi yüksektir ve bu özelliklerini olgunlukla taşıyan biridir.



STFA’da kurumsallığı öğrenen Bayraç, bu işbirliğinden de büyük keyif alır, o şirkette ilk ünvanını alır, satış ve pazarlama müdürü olur, ilk kez işi tam anlamıyla yönetmeyi öğrenir: “Bayi teşkilatı kurmak, tahsilat yapmak ve tahsilatın önemi.”



Öğrenmenin sonu mu var?

4 yılın sonunda, Antalya’da bir başka şirkete Genel Koordinatör olur. İzolasyon ve beton delme firmasıdır. Orada 8 ay çalışır, şirkette vizyonunu gerçekleştirme enerjisi yoktur. Bir arkadaşı Rifat Bayraç’ı Işıklar Holding’e tavsiye eder, oradan Işıklar Pazarlama’nın başına geçer, genel müdür yardımcısıdır. 6 bölge müdürlüğü, 106 çalışan, Bartın’da 3 fabrika, Kırşehir’de 1 fabrika ile çok geniş bir organizasyondur. Türkiye’de ilk kez üretilen klinger pres tuğlanın satışını üstlenmiştir, orada inşaat malzemeleri Grup Başkanı Ünal Göğüş ile çalışan Bayraç, ilk kez bu kadar yaygın bir organizasyonun içindedir. Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, Bayraç’a ilham verir: “2 bin kişilik bir organizasyonun başındaydı ve her insanı tek tek tanıyordu, bir sürü karmaşık veriyi değerlendirebiliyordu, babası genç yaşta ölünce işin başına geçmiş, gençti ve işin altından kalkabiliyordu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve kardeşi Uğur Işık bana tutkuyu öğretti. Ünal Bey de bana yönetimde prensiplerin önemini öğretti, Sümer Bey ise insan yönetimini öğretti.”

Işıklar Holding’den Sabancı’ya, Temsa İş Makineleri’nde Pazarlama Müdürlüğü’ne geçer. Oradan da ‘Yeni ürün lansmanının önemi nedir, yabancılarla çalışmada nelere dikkat edilmeli, sadece işini iyi yapıyor olmak değil, bunu gösterebilmek de önemli’yi öğrenir ve ayrılır.



Kesintili ama devamlı!

Bayraç 1999-2000 arasında Nova Reklam’da pazarlama direktörüdür. 2 büyük iş yapar o dönem, Petrol Ofisi’nin dönüşüm zamanıdır, Petrol Ofisi’nin istasyonlarının dönüşüm projelerini üstlenir, bir de Atatürk Havalimanı’nın bütün iç sinyalizasyonunu yapar. Havaalanının açıldığı gün işi de bitmiştir, daha sonra Sabiha Gökçen Havaalanı ve Moldova’daki Kişine Uluslararası Havalimanı’nın da sinyalizasyonunu yapar ekibiyle. Hala öğrenmeye devam ediyordur.

Gazetelerin birinde bir ilan görür, eğitmen aranıyordur. İçinde o ateş vardır. Firmayla görüşecekken ilanı gösterdiği arkadaşı, onu eğitimciliğe başlayacağı şirket; PDR Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre ile tanıştırır. “Niye eğitimci olmak istiyordur?” Çünkü Bayraç, öğrenme açlığı yaşıyordur. “Önce seni eğitmemiz lazım” denir. 6 ay boyunca eğitilir, sonra da eğitimlere çıkmaya başlar, öncelikle satış ve satış yönetimi eğitimleriyle işe başlar. 2003 yılında grubun küçük şirketi olan Telephonedoctor Türkiye’nin Genel Müdürü olur, hem eğitmenlik yapar, hem de yönetsel görevleri vardır. 2005-2009 yılları arasında PDR Grup’un amiral gemisi TMI Türkiye’nin Genel Müdürü olur. Sonrasında ise kendi işi. Yelkene devam eden Bayraç, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Yüksek Divan Üyesi ve 32 yıldır kulübün lisanslı sporcusu.



EĞİTİMDE BUTİKLEŞME

Bu dönemde eğitim sektöründe butikleşme ihtiyacı olduğunu görür, E&R Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.’yi kurar. 2010’dan bu yana hem şirketin genel müdürlüğünü üstlenir, hem de eğitmenliğe devam eder. Temelde yönetim ve satış eğitimleri şirketin uzmanlık alanıdır. Ancak burada Bayraç farkı hissedilir; “Biz eğitimlerimizi similasyonlarla yapıyoruz. Firmaya özel çalışmalar, masa tipi oyunlar hazırlıyoruz. Böylelikle aslında insanların deneyimleyerek öğrenmelerini sağlıyoruz, işin teorisini herkes bir kitap okuyarak öğrenebiliyor, eğitmenden beklenen ‘Ben bunu iş hayatımda kullandığımda ne olacağı’nın yanıtını verebilmesi. Similasyon bunun yanıtını çok iyi verebiliyor. Bizim masa oyunlarımızda ‘ne ve nasıl’ı sen yaratıyor ve yaşatıyorsun.”