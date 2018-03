GlassHouse Türkiye CEO’su Emre Pekar,

Sürekli öğrenerek; Elden gelen yapılmalı “Başarı bir ekip işidir ve zincirin bütün halkaları aynı sağlamlıkta olduktan sonra ancak hep beraber kazanmak mümkün olacaktır” diyen GlassHouse Türkiye CEO’su Emre Pekar, iyi bir insan ve iyi bir yönetici olmak için vizyoner, adil ve yapıcı kararlar almanın önemini vurguluyor.

GlassHouse Türkiye CEO’su Emre Pekar, insan hayatının farklı dönemlerinde olaylara yaklaşımını ve mottosunu yenileyebileceğini vurgulayarak, değişmeyen mottosunu; “Elimizden gelen her şeyi yapalım” sözleriyle özetliyor. Pekar, “Her ne konuda olursa olsun, insan elinden geleni yaptığında yastığa kafasını rahat koyuyor ve sonuca odaklanmak yerine verilen emeğin tadını çıkartıyor” diyor.

Vizyoner, adil ve yapıcı kararlar almak önemli: Emre Pekar, iyi bir insan ve iyi bir yönetici olmak için kendini daima geliştirmeye çabaladığını anlatıyor: “Vizyoner, adil ve yapıcı kararlar almaya ve bunları insanları kırmadan uygulamaya çalışıyorum. Umarım ekip arkadaşlarıma en azından bu çabamı yansıtabilmişimdir. Çalışkan, dürüst ve yorulsa bile durmak bilmeyen bir ekibin üyesiyim; hep beraber kazanımlarımızı daha da ileriye taşımak için emek veriyoruz.”

Başarı bir ekip işidir: Ekip olarak birbirine bağlı, huzurlu, dinamik ve çözüm odaklı bir yapı oluşturduklarını vurgulayan Pekar, “Naçizane başarımızı bu unsurları kendilerine düstur edinmiş ekip arkadaşlarımıza borçluyuz. Başarı bir ekip işidir ve zincirin bütün halkaları aynı sağlamlıkta olduktan sonra ancak hep beraber kazanmak mümkün olacaktır” diyor.



İnovatif yaklaşım geleceğe faydalı

Yaşanan her tecrübenin insana yeni birşeyler öğrettiğini aktaran Pekar’a göre önemli olan; farklı tecrübelerden edinilmiş öğretileri gerektiği yerde farklı kombinasyonlarda birleştirerek işe yarar hale getirebilmek. Pekar, “Buna inovasyon da diyebiliriz. Dolayısıyla farklı alanlardaki deneyimler ancak inovatif bir yaklaşım ile geleceğe fayda sağlayacak araçlar haline gelebilir” diye konuşuyor.;

Hep başlangıç çizgisinde: Emre Pekar’ın “İyi bir CEO nasıl olmalı?” sorusuna yanıtı net: “Mevcut konum ve deneyimimle bu konuda ahkam kesecek durumda değilim. Kendi adıma her zaman öğrenmeye, ilerlemeye ve tecrübe etmeye açık olarak daha iyiye ve daha güzele ulaşmanın yollarını aramaya çalışıyorum. Yani ben hep başlangıç çizgisindeyim.”

Emre Pekar, 1981, Malatya doğumlu. Havacı Pilot Tuğgeneral baba ve bankacı annenin iki oğlundanı biri Emre Pekar. Babasını ebediyete uğurladığında görev başında olduğunu aktaran Pekar, dedesinin de tiyatro oyuncusu ve hocası, anneannesinin ise evhanımı olduğunu belirtiyor. Tren kondüktörü dede ve evhanımı babaannesiyle ise hiç tanışamamış.

Eskişehir, İstanbul, Montgomery, Napoli...: Emre Pekar’ın eğitim hayatı ise oldukça renkli, deyim yerindeyse dünyayı gezmiş; sırasıyla Eskişehir, Montgomery-AL-ABD, İstanbul, Napoli-İtalya ve yine İstanbul’da okumuş. Ortaokul ve lise yıllarında uluslararası tecrübeler kazanma fırsatı olduğundan sözeden Pekar, “Erken yaşta böyle bir imkana sahip olabildiğim için çok şanslıyım. Üniversiteye İtalya’da Maryland Üniversitesi’nde başladım ve Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri’nden mezun oldum. Özellikle yurtdışında lisan bilmeden okula gitmek ve üniversite çağında da aileden ayrı okumak bana çok şeyler öğreten süreçler oldu” diyor.



İlk iş deneyimi: Emre Pekar’ın ilk iş deneyimi; 16 yaşında, havuz görevlisi olmuş. Yiyecek/içecek servisi yapmış, şezlong taşımış, banyo/tuvalet temizlemiş, kasada durmuş... Erken yaşta çalışma hayatının disiplinini, zorluğunu ve aynı zamanda da insanın kendi parasını kazanmasının verdiği mutluluğu yaşadığı bir deneyim olduğunu anlatan Pekar, “Bu işten sonra çalıştığım hiçbir iş zor gelmedi” diyor.



İş hayatında 3 dönüm noktası

Sektördeki ilk işine ise 2000 yılında adım atan Pekar, kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından birinin 2003 yılının sonunda yabancı ortaklarla kurdukları MBI şirketi olduğunu dile getiriyor: “Şirketimizi daha sonra 2007 yılında Amerikalı GlassHouse’a sattık ve ben Genel Müdür olarak görevime devam ettim; bu da ikinci dönüm noktası. Son olarak 2012 yılında şirketin bütün hisselerini GlassHouse’dan geri aldım ve üçüncü dönüm noktası...”



“Örnek baba”: Hayatında babasının yerinin istisnai olduğunu vurgulayan Pekar, “Kendisi her zaman yanımda olan, yol gösteren ve öğreten olarak hayatı kolaylaştırmıştır. Ayrıca MBI’i beraber kurduğumuz yabancı ortaklarımdan da çok öğrendim, çıraklığıma ve gençliğime ciddi sabır gösterdiler, hep öğrettiler, hep desteklediler. Bu insanlara biraz benzeyerek; çok çalışan, iyi ve dürüst iş yapabilmek için hep uğraş sarfeden, etrafına her türlü desteği zevk duyarak veren birisi olabildiysem ne mutlu...” diye konuşuyor.



Basketbol ve kitap okuma: İngilizce ve İtalyanca konuşabilen Pekar, yeni tatlar keşfetmekten, model uçak uçurmaktan, sinema, kitap, müzikten çok hoşlandığını belirtiyor: “Sevdiğiniz insanlarla paylaştığınız bir sofra, izlerken sizi başka dünyalara götüren bir film veya her sayfasını sabırsızlıkla çevirdiğiniz bir kitap... Bunlar gerçekten hayatın nimetleri. Basketbolu çok severim, fırsat buldukça oynuyorum. İlginç bulduğum her şeyi okurum, hoşuma giden bölümlerini işaretlerim, arkadaşlarımla kitap değişimi yapmam. Genel olarak kitaplığıma baktığımda da galiba aksiyon romanları ve askeri doktrin üzerine okuduklarım çoğunlukta.”



Sektörel yayınları ve günlük gazeteleri takip eden Pekar, spor ve rahat kıyafetler giymekten hoşlanıyor. Seyahati de seven Pekar, eşiyle yeni yerler gezip görmekten çok hoşlandığının altını çiziyor: “Farklı kültürler, insanlar ve tatlar bize hep keyif veriyor. O yüzden özellikle seçtiğimiz bir yer yok açıkçası.”

Herşeyin başı sağlık: Büyüklerin “Her şeyin başı sağlık” sözünü çok doğru bulan Pekar, “Ailem ve sevdiklerim her zaman önceliklidir. Bununla beraber özel ilgi alanlarım çoğu kez işin arkasında kalıyor, hatta epey arkasında.”



STK’lar ve sosyal sorumluluklar: Emre Pekar, çok aktif olamamakla beraber BÜMED, TBV ve TÜBİSAD Üyesi olduğundan da sözediyor: “Hem şirket, hem de bireysel olarak mümkün olduğunca etrafımıza katkıda bulunmaya çalışıyoruz.”



GlassHouse Türkiye, bölgesel hizmet ihracatını arttıracak

Emre Pekar, GlassHouse Türkiye’nin 2015 yılı ve uzun vadeli hedeflerinden de sözediyor: “Uzun vadeli hedefimiz şirketimizi veri yedekleme alanında her türlü coğrafya için hizmet ihracatında lider firma haline getirmek. Bu bizim vizyonumuz ve bu vizyona yönelik olarak sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 2015 yılında; bulut üzerinden veri yedekleme hizmetlerinin yaygınlaştırılması, yönetilen hizmetler kapsamında veri yedekleme operasyonlarının genişlemesi ve vizyonumuz paralelinde bölgesel hizmet ihracını artırıcı çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek.”

Emeklilikte de araştırmak, okumak, derinleşebilmek isteği: Emre Pekar, ilgisini çeken konuları limitsiz bir şekilde araştırmak, okumak ve bu alanda derinleşebilmek ve emeklilik yıllarına geldiğinde de bu tür imkanlara sahip olmayı istediğini ifade ediyor.