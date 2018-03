Toshiba TNB A.Ş. CEO'su Aytaç Biter

Hazırlayan: NURDAN SÖNMEZ - Otomobil sporlarında Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden milli sporcu, hız tutkunu, teknoloji aşığı Aytaç Biter; başarının severek ve inanarak çalışmakla geldiğine inanıyor: “İnan, konsantre ol, odaklan, sabırlı ol, severek çalış.”

Aytaç Biter, Ankara Nallıhan 1965 doğumlu, İstanbul’a 1.5 yaşındayken ailesiyle taşınır. Türkiye Elektrik Kurumu’ndan emekli teknik eleman babası mutfak eşyaları toptancılığı işine girer.

Kuleli Askeri Lisesi’nde okuyan Biter’in bilgisayar merakı burada başlar. O dönem satrançta okul birincisi olan Biter’e bilgisayarla satranç oynamak çok cazip gelir: “Satranç oynamak için rakip bulmak zordu, mektupla satranç oynardım. Bilgisayarda satranç oynayabilirsin dediler, zamanla programlama kısmına merak saldım.”

Sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun olan Biter, bilgisiyara olan tutkusunu, bitirme tezini inşaat mühendisleri için özel bir program yazmakla da sürdürür.

Biter’in ticarete yatkınlığı aileden geliyor. Sivas’ta tuz ve cam, Tokat’ta bakır ve mutfak eşyası ticareti yapan dedeler ve amcalar… Biter, yaz tatillerinde Tokat’a gittiğinde dedesiyle birlikte tuz ticareti yapar. Bakırköy’de futbol sahasında su satışı, Cağoloğlu’nda elektroteknik kitaplar satan ve dünyanın dört bir yanında müşterileri bulunan amcası İsmail Çertekligil’in yanında yaz aylarında kitap satıcılığı... Bir Amerikan şirketinin İngilizce öğrenmeyi sağlayan ansiklopedisini pazarlamak, iş dünyasında İngilizce dersler vermek, Mısırlılar’la büyük bir ticaret anlaşması yapan şirkete tercümanlık.. Mühendislik bürolarına statik betonarme hesapları yapabilen inşaat programları yazıp satmak..

Biter’in ticari yeteneği pekişir. Ailesiyle yaşadığı iş deneyimleri Biter’in imalat, satış, lojistik, pazarlama dahil her alanda bilgi ve deneyim kazanmasını sağlar.

Yıl 1983, üniversiteye girişinden bir yıl sonra Biter’in ilgisini bir gazete ilanı çeker, Commodore distribütörü Teleteknik firması bayilik verecektir. Gider görüşür, babası İbrahim Bey onaylar, 25 yılın emeği; emeklilik ikramiyesini oğluna verir, Biter kendi işini kurar. İşyeri babasının şirketi Aytaç Mutfak Eşyaları’nda bir masadır ve şirketin adı Aytaç Bilgisayar’dır.



Toshiba ile ilişki

Toshiba’nın Türkiye düstribütörü Elektromak şirketi, bilgisayar işi başlayınca işi Aytaç Biter’in bugünkü ortağı İbrahim Bey’e verir. Kuleli Askeri Lisesi’nden arkadaşı İbrahim Bey ve Elektromak Şirketi’nin Sahibi Selim Bey ile şirket kuran Biter, Selim Bey’in vefatının ardından hisselerini satın alıp iki ortak olarak yollarına devam ettiklerini kaydediyor.

Ve nihayet yıllar süren uzun ve başarılı bir yolculuktan sonra bugün;

100’ün üzerinde taşınabilir bilgisayar modeli satan Toshiba TNB Bilgisayar A.Ş., Toshiba’nın 4 ürün grubu; bilgisayar, tüketici elektroniği, depolama ve çevre dostu aydınlatma ürünlerini Türkiye pazarına sunuyor. Toshiba TNB A.Ş., yılda 200 bin notebook satıyor, cironun büyük bölümü buradan geliyor. İkinci sırada taşınabilir diskler ve televizyon gibi tüketici elektroniği ürünleri ve led aydınlatma sistemleri geliyor. Led ampuller tasarruf özelliğiyle kurumsal pazarda hızla yayılıyor. Bimeks ve Turkcell mağazalarının Toshiba Led kullandığını, pek çok otelde de Led’e dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Biter, doğal ışığıyla Louvre Müzesi’nin aydınlatmasının Toshiba Led’lerle yapılmaya başlandığından sözediyor. Depolama birimleri alanında pazar lideri, bilgisayar alanında ise pazarda adet bazında ilk 3, ciro bazında ilk 2 içinde olduklarını aktaran Biter, Japonya’da birçok ilki üreten Toshiba ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.

Bugün 3 şirkette 500’e yakın çalışanla bilgisayar, görüntü sistemleri, depolama sistemleri ve aydınlatma alanlarında saha satış, yönetim ve servis hizmetleri sunduklarını anlatan Biter, Toshiba TNB A.Ş.’nin dengesini şöyle özetliyor: “İşin finans ve operasyon tarafını yöneten ortağım çok sistematik ve disiplinlidir, tüm operasyonun bir anayasası vardır. Bense satış ve pazarlamayı yönetiyorum, daha esnek ve yumuşak davranıyorum, hedef odaklıyım ve ortama ve hedefe uygun strateji geliştiriyorum. Daha önce Dell’in kurucusu Michael Dell’i severdim, şimdi liderlikte kendi ekolümü yaratıyorum.”



Otomobil fakat bu başka türlü

Toshiba TNB A.Ş. CEO’su Aytaç Biter, babasının arabasıyla işlerini yürütse de ilk otomobilini 1991 yılında alır. Otomobil merakı bu dönem başlar. Nasıl satrançta “Yıldırım” denilen hızlı oynanan versiyonu seviyorsa otomobili de hızlı kullanmayı seven Aytaç Biter’i, hız tutkusu milli sporcu olmaya götürür.

Bu spora 30’lu yaşlarında başlayan biri olarak arayı hızla kapatan Biter, şimdi Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ediyor. İlk yarışını 2001 yılında yapan Biter, Türkiye şampiyonluklarının ardından Fransa, Avusturya ve Belçika’da 3. olur. Avrupa Şampiyonası’nda 4. sırada olan Biter, Eylül’de İtalya’daki son yarıştan sonra Avrupa 3.’lüğünü hedefliyor.

Türkiye’de ilk kez Avrupa’da bu dereceyi yakalayan kişi olan Biter, Toshiba’dan da Samuray ödülü alır. Bu ödülün dünyada Japon olmayan sadece 3 kişide mevcut olduğunu belirten Biter, bugün dünyada 210 bin kişi istihdam eden 72 milyar dolar ciroya sahip dünya devi teknoloji firması Toshiba ile yollarının 1992 yılında kesiştiğini söylüyor. Toshiba’nın daha az enerji tüketen, çevre dostu ve daha küçük ürün üretme stratejisini beğenen Biter, Japon teknolojisi ve kültüründen de oldukça etkilenmiş. Teknolojiye merakı ciddi boyutlarda olan kendisi için Toshiba dünyasının oldukça ilgi çekici olduğunu vurgulayan Biter, sattığı her ürünü mutlaka kullandığını da ifade ediyor.



İnsan işinin ürünüdür

Hırslı ve hızı önemseyen bir lider olarak Aytaç Biter’in mottosu; “İnan, konsantre ol, odaklan, sabırlı ol, severek çalış. İstikrara, odaklanmaya inanıyorum, sabır çok önemlidir. Bir işe hemen gireyim, olmazsa hemen bırakayım olmaz. Konstrasyon, hedefe odaklanmak, inanmak ve istikrar.”

Yeniliklere açık Biter, satış ekibine de esnek çalışma olanağı tanımış. Böylece iş veriminin arttığını belirten Biter, kurumsal tarafa ayrı bir önem verdiklerini de açıklıyor: “Kurumsal müşterilerimize beklediklerinin üstünde bir hizmet vermek için B2 Toshiba diye bir kanal oluşturduk. Yöneticilerin bilgisayarlarına 3 saat içinde müdahale garantisi veriyoruz, şirketin saha kullanıcıları, bilgisiyarlarını kırsa da üstüne su da dökse, çalınsa dahi garanti hizmeti sunuyoruz. Kurumsal kullanıcının toplam sahip olma maliyetini düşürecek sadece kurumsala özel ürünler oluşturduk. KOBİ’lerin ve kurumsal müşterilerimizin toplam faydasının daha yüksek olmasını sağlayacak bir birim geliştirdik.”

Çağrı merkezi, servis noktaları, bayiler, web sitesi, lojistik ayağıyla Toshiba Türkiye büyük bir organizasyon. Tüm bu sistemi entegre edecek bir yazılım geliştirildiğini de aktaran Biter, yazılımın Toshiba’nın diğer ülkelerdeki şirketlerine ihraç edildiğini ifade ediyor: “Türkiye’nin bir yerindeki müşterimiz bize ulaştığında ona en yakın servisi ulaştırabiliyoruz. Ürününü adresinden ücretsiz aldırıyor, tamir ediyor ücretsiz teslim ediyoruz. Süreci çağrı merkezinden veya SMS ile istediği yoldan takip edebiliyor. Bu yazılımı kendi bünyemizde geliştirdik. Stok satış takibi ve bütçe takip modülünü Toshiba Avrupa’ya sattık. Toshiba’nın orijinal yazılımı Türkiye’deki ileri tüketici kanunlarını kapsamıyordu, yazılımı bu nedenle geliştirdik ve çok başarılı oldu.”

Bahçe ile uğraşmak, uzun süreli çiçek açma özellikli orkideler yetiştirmek, eşi ve kızı ile ailecek emprisyonist tarzda resim çalışmaları, 10-13 yaşlarında yüzme şampiyonasında İstanbul 2.’liği getirmiş yüzmenin türevi deniz ve teknelere sevgi... Kızıyla tenis...

Gezdiği şehirler arasında en çok New York, Londra ve Katmandu’yu seven Biter, İngilizce’nin yanısıra Almanca biliyor. Biter, Avrupa ve dünya şampiyonaları için seyahat etmeyi sürdürüyor.