Ulubaşlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ziya Ulubaş;

Takipçilik karakteri





Kendini “sakin, sabırlı ve azimli” diye tanımlayan Ulubaşlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ziya Ulubaş, örnek aldığı babası gibi uzun vadeli hedeflerine adım adım yaklaşıyor. Çok çalışmayı amaç edinen Ulubaş’ın yaşam felsefesi; “Rüzgara karşı koşmayacaksın, rüzgarı arkana alarak koşacaksın” cümlesinde gizli.

Aksaray’da 1971 yılında dünyaya gelen Halil Ziya Ulubaş’ın ticaretle tanışması, babasının işyerine gidiş gelişlerle olmuş. Elektronik üzerine çalışan baba, çeşitli markaların bayiliklerini yapmış, sonrasında ise inşaat ve otomotiv sektörüne yönelmiş. Ticari fırsatların fazlalığı İstanbul’u cazip kılınca aile, 1985’te taşınmış. Ortaokuldan itibaren babasının yanında çalışan Halil Ziya Ulubaş’ın profesyonel iş yaşamı, İstanbul’da Bakırköy Ticaret Lisesi’nden mezuniyetiyle başlar. İstanbul, Anadolu’ya göre çok farklıdır. İş açısından daha canlı, hareketli, fırsatlarla doludur. Ulubaş’ın deyimiyle ‘çalıştıktan sonra İstanbul’da 24 saat iş var’dır.

İstanbul’da ilk yıllar, amcanın Cağaloğlu’ndaki tekstil işyerinde geçer: “Babamla amcam birlikte tekstil işi yaptık, o iş bizi sarmadı. 1987’de otomotiv işine dönüş yaptık. Önce ikinci el otomobil alım-satımı gerçekleştirdik, 1991’de KIA bayiliğini aldık. Daha sonra ben ve iki erkek kardeşim büyüdük, askerliğimizi tamamladık. Küçük kardeşim KIA bayiliği işini devraldı. Mevcut işimizi nasıl devam ettiririz ve büyütürüz diye düşündük. Yeni bir ekip oluşturup Türkiye’deki distribütörlüğü olmayan dünyadaki otomobil üreticileriyle görüşmeye başladık. O yıllarda bu üreticiler arasında Avrupa standartlarında yalnızca Proton vardı, dört yıl görüşmenin ardından 2004’te Proton ile distribütörlük anlaşmasını imzaladık.”

Ulubaşlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ziya Ulubaş; “Holding bünyesindeki Ulu Motor, 2004’ten beri Proton Türkiye Genel Distribütörü. Bir diğer şirketimiz Ulucar Otomotiv, Avia modellerinin Türkiye Distribütörü. Ulukar Otomotiv KIA bayisi. 1995’ten beri Ulu Kasa ile kasa ve karoser üretiyoruz, 1992’de kurduğumuz UluMod ile her marka ve modelde ikinci el araç alım-satımı gerçekleştiriyoruz. Aldığımız araçları ekspertiz analiz ediyor, araçların hatalı yerlerini onardıktan sonra satıyoruz. 1994 yılında kurduğumuz Ulu Sigorta ile Koç-Alliance, HDI Sigorta, Anadolu Sigorta, Grupama, Eureko Sigorta gibi Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinin acenteliğini yürütüyoruz. Bu şirketimiz, müşterilerimizin kasko, trafik sigortası gibi ihtiyaçlarından doğdu. 2006’da kurduğumuz Eksen Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti., OMVL LPG Kitleri Türkiye Genel Distribütörü. Poet Otomotiv San. ve Dış Tic. A.Ş., İstanbul Tuzla Desbaş Organize Deri Serbest Bölgesi’ndeki dış ticaret şirketimiz. Araç ve yedek parça depolamamızı bu şirketle serbest bölgede yapıyoruz. Irak’taki şirketimiz Top Company ise Mart 2009’da Kuzey Irak Erbil’de kuruldu. Showroom, servis, yedek parça ve ofislerden oluşan Top Company, Proton araçların ve Avia kamyonların Irak’ta dağıtımını yapıyor. Bol ve ekonomik fiyatlı yedek parça, garantili teknik destek, yaygın servis ağı, 7/24 ücretsiz müşteri destek ve yol yardım hizmetiyle fark yaratıyor.”

Günümüz rekabet koşullarında kar marjları düştüğü için maliyetlerin iyi hesaplanmaması halinde zarar edileceğini anımsatan Ulubaş, “Dikkatli olmak lazım, uzun ömürlü olmak için devamlı kontrollü gitmek gerekiyor” diyor. Ulubaşlar Holding olarak daha global bir yapıya ulaşmak istediklerini anlatan Ulubaş, “Irak’tan sonra Afrika ülkelerinde Libya, Nijerya, Angola gibi ülkelere, yeni fırsatlar olabilecek yerlere gitmek istiyoruz, kar marjları çok düştü, maliyetler çok yüksek, rekabet çok fazla. Artık para kazanmayı unuttuk, bu nedenle yeni pazarları hedefliyoruz” diyor.

Otomotiv sektörünü ise şöyle değerlendiriyor: “Avrupa sıkıntıda, Türkiye’de kriz çok derinden gidiyor. Değişik pazar arayışları sözkonusu, kimse para kazanamıyor. Sektör karsız, tatsız, mutsuz. Ancak satış sonrası servis ve yedek parça hizmetleriyle ayakta kalmaya çalışılıyor. Toplam bin civarında araç satıyoruz, ikinci el araçlarla birlikte yaklaşık 3 bin araç satışına ulaşıyoruz. ÖTV’den dolayı Türkiye’de 350 bin araç stoğu var, sektör bunu eritmeye çalışıyor, acımasızca bir rekabet sözkonusu.”

Ulubaşlar Holding’in hedefi; otomotiv sektöründe önemli bir yere gelmek. Yeni markalarla anlaşmalar yapıp ürün gamını genişletmeye çalıştıklarını açıklayan Ulubaş, bununla ilgili çalışmalarını başlattıklarını anlatıyor: “Büyükçekmece tarafında E-5’e cepheli, 20 dönüm yeni bir arsa aldık. Çeşitli markaların oluştuğu bir ürün çeşitliliğine ulaşacağız. Showroom, plaza, yedek parça, servis hizmetlerinin olacağı bir otomobil kompleksi yapacağız, arsa alımı yapıldı, inşaata başlayacağız, 3-4 ay içinde bu projemizi hayata geçireceğiz. 2013 yılında otomobil kompleksimizi açarız.”

Rol modeli babası

Halil Ziya Ulubaş’ın örnek aldığı insansa babası. Ticaretin içinden gelen; hırslı, azimli, sabırlı babanın en örnek alınan yönü; uzun vadeli düşünüp, akılcı hareket etmesi: “Kısa vadeli hedeflerle adım adım uzun vadeli hedefine ulaşan babam, bunu gerçekleştirdikten sonra yeni hedeflere yönelir. Ben de ‘Yaptığımız işin daha iyisini nasıl yaparız ve bunlar için neler gerekir?’ onları düşünürüm. İşin gereğini yaptıktan sonra hedefinize ulaşmış oluyorsunuz. Babam her açıdan meseleye bakar, geniş düşünür, masanın her tarafındaki bakış açılarını görebilir ve bunlara göre ortak akıl üretip ilerler. Biz de onun yolundan ilerliyoruz. Bizden daha ilerideki şirketlerin neler yaparak ilerlediklerini araştırıyor, onların gittiği yollardan gitmek istiyoruz ve bir diğer hedefimiz çok çalışmak. Vakti boşa değil de çalışarak geçirmek daha çok hoşumuza gidiyor.”

Rüzgarı arkaya alarak koşmak

Kendini, “sakin, sabırlı ve azimli” diye tanımlayan Ulubaş’ın en karakteristik özelliği; takipçiliği. Verilen ve verdiği her görevi takip eden Ulubaş, yerine göre hoşgörülü olmaktan yana. İlgisi olsun olmasın farklı sektörlerden insanlarla devamlı konuşup, onları dinleyen Ulubaş, çabuk karar verebilme yetisinin iş hayatında başarıyı getirdiğine inanıyor: “Bilgimiz dahilindeki konularda çabuk karar veririz. Bilgi güçtür. Bilmediğin konuda karar veremiyorsun. Karar verdikten sonra onun doğru karar olması lazım. En kötü karar, kararsızlıktan iyidir.” Ziya Ulubaş’ın yaşam felsefesi ise “Rüzgara karşı koşmayacaksın, rüzgarı arkana alarak koşacaksın” cümlesinde gizli. Kendi sektöründe farklı iş alanlarında uzmanlaşmak Ulubaş’ın doğru karar vermesini sağlıyor: “Bayi, distribütör, üretim, servis işin her tarafında varız. Yeni bir karar verirken işin her boyutunu bildiğimiz için kararlarımızı doğru ve çabuk verebiliyoruz. Doğru kararlar büyümemizi sağlıyor.”

Haftada en az 2-3 akşam birer-ikişer saat yüzen Halil Ziya Ulubaş, kondisyon sağlayıp kendini dinç hissetmek isteyen herkese düzenli spor yapmayı öneriyor. Evli, 3 erkek çocuk babası Ulubaş, haftasonlarını eşi ve çocuklarına ayırıyor, yeni filmler çıktığında onlarla birlikte sinemaya gidiyor. Evinin bahçesindeki meyve ağaçları ve çiçekleriyle kendisi ilgileniyor: “Görmediğimiz doğa harikası yerler ilgimizi çekiyor. Uzakdoğu’da özellikle Tayland, Malezya çok güzel, her taraf yemyeşil. Kuala Lumpur, Phuket, Langkawi Adası, İtalya’da Roma çok güzel şehirler. Memleketim Aksaray, özellikle Ihlara Vadisi, Karadeniz’de Trabzon, Ayder Yaylası, Uzungöl, kısacası yeşillik ve suyun olduğu her yeri seviyorum. Türkiye’de favorim İstanbul. Sakin, sessiz, doğası güzel yerleri seviyorum.” Hürriyet, Sabah, otomotivle ilgili sektörel dergiler ve KobiEfor’u düzenli okuyan Ziya Ulubaş, Osmanlı tarihine ilişkin tarih kitaplarını okumayı seviyor.