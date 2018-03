Eren Can Ümüt: Merkez Bankası’nın özerkliği korunmalı

Küresel ekonomide likitide bolluğu artık bitiyor ve yerini ‘yeni normal’ alıyor. Bu yeni normalde Türkiye’nin stratejisi önemli. Ekonomist Eren Can Ümüt, seçim dönemi nedeniyle Türkiye’nin alması gereken önlemleri alamadığını hatırlatarak, “Kırılgan 5’linin en kırılganı Türkiye’dir. Türkiye’de acil olarak ağır sanayiyi kapsayan, katmadeğeri yüksek, inovasyon ağırlıklı üretime geçiş reformları hayata geçirilmelidir” açıklamasını yapıyor.



Merkez Bankası’nın politik faizi 0.50 puan düşürüp 8:25’e çektiği gün Ekonomist bölümümüze Destek Menkul Değerler Analisti Eren Can Ümüt’i konuk ettik. İlk olarak Merkez Bankası’nın kararını değerlendiren Ümüt, karardan ziyade Merkez Bankası’nın özerkliğinin daha önemli olduğunu dile getiriyor. Elbette yabancı sermaye gözüyle bu görüşü sunduğunun altını çizen Ümüt şunları söylüyor: “Tüm dünyada artık merkez bankalarının bağımsız olması gerektiği kabul edilmiş bir durumdur. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede merkez bankasının direktifler ile hareket ettiği algısı oluşursa ve yabancı oyuncular bu algıyı kabul ederse büyük sorun olacaktır. Merkez bankalarının bağımsızlığı ülkelerin bağımsızlığı kadar önemlidir. Çünkü bu algı yavaş yavaş oluşmaya başlıyor.”

Piyasalarda bu algının oluşmaya başlamasıyla milim milim indirilen faizlerde sert sayılacak yükselmeler yaşanabileceği uyarısında bulunan Ümüt, merkez bankaların realist ve hiçbir parti veya grubun isteğine bağlı kalmadan politikalar oluşturması gerektiğini savundu. Merkez Bankası’nın 0.50 puan faiz indiriminin çok önemli bir etki yaratmayacağının altını çizen Ümüt, faiz koridorunun yüzde 12’lik üst bandında bir indirimin önemli olduğuna dikkat çekiyor.



Konjonktür değişiyor dikkatli olunmalı

Eren Can Ümüt’e göre konjonktür hızla değişiyor. Bu değişimi iyi okumak ve gerekli önemleri almak ülkelerin geleceği açısından önemli. Özellikle Amerika Merkez Bankası’nın (FED) kararları bu değişen dünyayı en iyi anlatan yapı. Zira tüm ekonomiler buradan gelecek habere kilitlenmiş durumda. Ümüt, para musluklarının kısılmaya başlamasıyla gelişmekte olan ülkelerin ayağını yorganına göre uzatması gerektiğini ifade ederek; “Bol likitide dönemi artık kapanıyor. Brezilya, Rusya gibi gelişmekte olan ülkeler bunu artık görebiliyor. Türkiye’nin bu alanda adım atması gerekiyor. Aksi halde kırılgan 5’linin en kırılganı olan Türkiye güçlükler yaşayacaktır” uyarısında bulunuyor.



Likitide bolluğu sona eriyor

Türkiye’de ekonomiyi etkileyen iki unsur var; birincisi yurtiçi piyasaların durumu, ikincisi ise küresel yani piyasalar. Türkiye kuruluşundan bu yana iç piyasa ağırlıklı büyümeye alışmış bir ülke. Ak Parti iktidarının da yaptığı iç piyasa ağırlıklı büyümeyi sağlamaktı. 2002 seçimlerinden sonra yaşanan siyasi istikrar da bu amaca iyi hizmet verdi. Zira yatırımcıların ilgisini çekmeye başlayan Türkiye’ye sıcak para girişi hızlandı. Yurtiçi tüketimin de önü açılmış oldu. Ancak Ümüt, Türkiye’nin en büyük şansının Amerika’da başlayan Mortgage krizi olduğunun unutulmamasını istiyor ve şunları kaydediyor: “Tüketen bir ülkenin iç kaynağı, yani tasarrufu yoksa borçlanmak zorunda. Amerika’da başlayan kriz borçlanmaya imkan verdi. Aşırı likitide bolluğu oluştu. Türkiye de tükettikçe büyüyen bir yapıya girdi ama bu büyüme aynı zamanda cari açığı da artırdı. Ancak sağlıklı olmayan bu yapının sonsuza dek sürmesi imkansızdır. Likitide bolluğunun ekmeğini çok yedik ancak işler tersine dönmeye başlayınca da en fazla biz etkilendik.

Türkiye’nin makro ekonomik yapısının güçlü olmadığının altını çizen Ümüt, cari açığı yüksek, tasarruf oranı düşük bir ülkenin farklı politikalar uygulaması gerektiğini savunuyor.



Genel seçimlerde seçim ekonomisi kullanılabilir

Türkiye’nin değişen ekonomik konjonktüre karşı ne kadar uygun politikalar ürettiğini merak ediyoruz. Eren Can Ümüt, seçimlerden kaynaklı olarak bir dizi politikaların gerçekleşmediğinin altını çiziyor. Ancak hakkını vermekte fayda var; Ak Parti iktidarı, geçmiş politikalar dahil Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim ekonomisi uygulamayacak. Daha doğrusu seçim nedeniyle bütçede oynama olmayacak. Zira geçmişte seçim ekonomisi kullanan tüm hükümetlerin devrildiğini hatırlatan Ümüt, “17 Aralık’tan sonra siyasette bir şeylerin değiştiğini görebiliyoruz. İç politikada sıkıntılar yaşanmaya başladı. Dışarıdan Türkiye’ye politik baskılar gelmeye başladı. Piyasalar Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını fiyatladı. Ancak başbakan ve kurmaylarının kim olacağı önemlidir. Aslında Başbakan da bulunabilir ama mevcut ekonomik kurmaylarının durumu önemlidir” diye konuşuyor.

Eren Can Ümüt’e göre Ali Babacan ve Mehmet Şimşek’in yanısıra Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın konumu henüz belirsiz. Piyasalar sözkonusu isimleri gerçekçi buluyor. Bu kişilerin ortak özelliği de merkez bankasının bağımsızlığını savunan yapıda olmaları. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraki 2015 genel seçimlerde Ak Parti’nin seçimi kazanmak için seçim ekonomisi kullanacağı öngörülüyor.



Gerekli ekonomik reformlar hızla yapılmalı

Ak Parti iktidarının bütçe açığını kapatma gibi artı değer sağlayan politikalarının yanında Türkiye’yi bir üst lige taşıyacak ekonomik reformları yapmaması da bir o kadar eleştiriliyor. Ümüt, asıl eleştirilmesi gereken noktanın ağır sanayiyi kapsayan, katmadeğeri yüksek, inovasyon ağırlıklı üretim politikalarının uygulanmamasını gösteriyor. Hizmet sektörüne kaymış 80 milyonluk bir nüfusun istenilen büyümeyi sağlayamayacağının altını çizen Ümüt, görüşlerini şöyle aktarıyor: “Evet ülke olarak sıkıntı çeksek de reel ekonomik politikalar uygulanmalıydı. Ekonomik kalkınma yolunda hata yapıldığını düşünüyorum. Üretimin artması MB’nin faizleri indirmesiyle olmaz. Bir kıpırdanma var ama potansiyeli bu kadar yüksek bir ülkede bu kadar ağır bir reform yapamazsın. Ak Parti’nin halen daha fırsatı var ama bu fırsatı kullanacaklar mı şüphelerim var.”

Türkiye’nin 12-13 yıldır içinde olduğu orta gelir tuzağından çıkışın yolu da bu reformlardı. Ümüt, Cumhuriyet tarihi boyunca mevcut politikalar ile ancak bu kadar yol alınacağının altını çizerek, günü kurtarmaya dayalı politikaların her şekilde terk edilmesi gerektiğini savunuyor.



Altın güvenilir liman olarak kalacak

Eren Can Ümüt, altının en güvenilir liman olduğunu söylüyor. Ancak ‘altın güvenilir limandır’ ifadesiyle ‘git altın al’ın anlaşılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Altının enflasyondan korunma yöntemi olarak dikkat çektiğini belirterek, “Altın enflasyondan koruduğu gibi politik ve jeopolitik risklerden de korur. Bu gerçeklikle altında ciddi yükselişler oldu. Altındaki altın vuruş ABD’nin toparlanmasıdır. ABD’deki toparlanma altın fiyatlarını kısa sürede geri çekecektir. Bu geri çekilme alım fırsatı olarak sunulacaktır. Ardından da ABD’deki enflasyon artışı ne zaman baş gösterirse de altın fiyatları yükselmeye başlar. Dolayısıyla altına orta ve uzun vadede bakmak lazım. 2017’de yükseliş hareketi bekliyorum” açıklamasını yapıyor.