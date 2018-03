‘Gaz’ı-’Fren’i bırak

Atilla Yeşilada: Türkiye’nin sorunu yapısal reformlar Ekonomist Atilla Yeşilada’ya göre Türkiye ekonomisinde eleştirecek çok şey var. Bu eleştiriler yüzde 3.2 büyüme öngörülen bu yıl için geçerli değil. Yeşilada, yüzde 8 büyümenin gerçekleştiği 2011 yılında da eleştirdiklerini ancak eleştirilerin bu yıl dikkate alındığını söylüyor. Peki bu eleştiriler realist bir yaklaşımın sonucu mu?





Atilla Yeşilada, “Benim gibi düşünmeyen ekonomistleri realist olmamakla suçlayamam” diyerek ekliyor: “Ekonomistler sınırlı veriyle subjektif bir alanda çalışıyor. Benim kötü gördüğüm veriyi başkası iyi yorumlayabilir. Ama bir gerçeklik var ki, o da eleştirilerin son dönem artmış olması ve dikkate alınma oranlarının fazlalaşmasıdır.”

Yeşilada en büyük eleştiri kaynağını büyümeye bağlıyor: “Büyüme yavaşladı!” Siyaseti masaya ekmek koyma sanatına benzeten Yeşilada. “Siz masaya ekmek koyamadığınızda insanlar şikayet etmeye başlar” diyerek en büyük eleştiriyi Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a yöneltiyor: “Türkiye’de tüm sorunların kaynağı olarak Merkez Bankası gösteriliyor. Aslında şunu görmek gerekiyor: MB’nin yapacağı çok fazla bir şey yoktu. Net görmek ve söylemek lazım MB, bir takım yanlışlar yaptı ama tüm uygulamalar doğru olsaydı da sonuç değişmeyecekti.”

Türkiye ekonomisinin yüzde 8 büyüdüğü dönemlerde de işlerin doğru gitmediğini savunan Yeşilada, tezinin gerekçesini ise şöyle anlatıyor: “Birçok insan için büyüme gelir artışı demektir. Ve Türkiye’de büyümede sadece ona dikkat edildi. Oysa biz bu büyümenin maliyetlerini de göz önüne alıyoruz. Çünkü ileride öngörülmeyen bir tarihte bu büyüme rakamları resesyon olarak geri dönebilir. Dolayısıyla Türkiye’de iki sorun var: Enflasyon ve faizler.”



Enflasyon öldürücüdür

Türk insanının 30 yıl süren enflasyonla mücadelesinden sonra fiyat istikrarına daha fazla saygı duyulması gerektiğini düşünen Yeşilada, yaklaşımlarda o saygının gösterilmediğine inanıyor. Bu durum nedeniyle işadamlarına kızmadığını, işadamının bir şekilde enflasyonu maliyetlerine koyarak kar etmeye devam edebileceğini belirtiyor. Ama emekçi, sabit getirisi olan gruplar için yüzde 7-8’lerde enflasyon öldürücü olabiliyor. Yeşilada, Türkiye’de her mevduatta parası olanın rantiyeci veya zengin olmadığına, pek çok emekli veya az gelirlinin mevduatlarından aldıkları gelirle yaşamlarını idame ettirdiğine dikkat çekiyor. “fiimdi mevduatta faiz reel olarak negatif. Aldığınız faiz ana paranın satın alma gücü kaybını karşılamıyor. Bu da ciddi bir sorun” diyor.



Düşük faiz sorundur

Yeşilada düşük faizin sorun olduğunu belirterek görüşlerini şöyle aktarıyor: “Dünyanın her yerinde Merkez Bankası’nın faizler üzerindeki etkisi sanıldığından daha azdır. Geçici olarak faizleri düşürebilir ve istisnai durumlarda bunu becerebilir. Ancak faizi belirleyen enflasyon ve büyümedir. Siz enflasyonu kontrol edemezseniz faiz yüksek kalmak zorundadır. Çünkü faiz paranızı birine emanet etmenin fiyatıdır.

Siz bunun için neden üstüne para vereceksiniz ki? Yani size bunun bir ödülü olmalı. O ödül de reel faizdir. Yani enflasyondan arındırdıktan sonra cebinizde kalan para. Dolayısıyla enflasyon yükseldikçe faiz de yükselir. Siz geçici bir süre küresel konjonktür uygun olduğunda faizlerinizi enflasyonun altında tutabilirsiniz. Ama bu çok kalıcı olmaz. Bir süre sonra kimse bankaya mevduat koymaz veya mevduat azalır. İkincisi yatırım yapacak fon bulamazsanız. Faizleri bu kadar düşük tuttuğunuz zaman insanlar tasarruf etmek yerine tüketirler. Aslında hiç rantabilitesi olmayan yatırımlar gerçekleşir. Enflasyonun yarattığı furya başlar ve bu da kendi sorunlarını beraberinde getirir. Örneğin arkasından döviz krizi gelir. Mesela enflasyonun yüzde 10’un üstüne çıkması ile Merkez Bankası’nın kontrol edemediği tahvil faizleri patlar. Ona da kimse mani olamaz.”



Asıl sorun yapısal reformlardır

Atilla Yeşilada,Türkiye’de büyümenin ‘gazfren’ ikileminde olmasını eleştirerek, asıl soruna otomobil örneğinden yaklaşıyor: “Arabanın hızı 160 olabilir. Ama siz ona yaklaştığınızda motor su kaynatır, yağ yakmaya başlarsınız. Sizin maksadınız 160 ile gitmek değil, sürdürülebilir şekilde arabayı bozmadan 160 ile gitmek olmalıdır. Bunun için arabayı ele almak gerekir. Örneğin motoru büyütmek gerekir. Pistonları yenilemek ve yolu kavrayan lastikler gerekir. Biz buna yapısal reformlar diyoruz. Türkiye’nin yolda kalmadan ilerleyebilmesi için büyüme hızı yüzde 5’tir. Üstüne çıkarsanız zorlanırsınız. Ama bir gerçeklik var ki; bu ülke yüzde 8 büyüme gerçekleştirecek bir potansiyeldedir. Yani bu potansiyelin gerçekleşmesi ancak yapısal reformlarla mümkün.”

Peki nedir bu yapısal reformlar? Yeşilada Türkiye’nin gerçekleştirmek zorunda olduğu reformları sıralıyor:

1- Vergi tabanı genişletilmeli: Türkiye’de 12 milyon vergi mükellefi var. Çalışan sayısı 30 milyon. Resmen kaydedilen ve sigorta ödemeyen 3540 milyona yakın çalışanımız var. Demek ki vergi toplanamıyor.

2- Kayıtdışının önlenmesi gerekiyor.

3- İstihdam pazarı konusunda acil kararlar alınmalı. Asgari ücreti yükselterek gelir sorununa çözüm bulunmaz. Çünkü asgari ücret bir fiyattır ve arz-talep ile belirlenir. Bölgesel asgari ücretler olmalı.

4- İstihdamın üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerekiyor.

5- Eğitim sistemi yeniden ele alınmalı.

6- Adalet ve demokrasi.



AB, IMF ve Dünya Bankası bir şanstır

Devam ediyor Yeşilada: “Dolayısıyla Türkiye’nin daha hızlı büyüyebilmesi, daha fazla yatırımla mümkün. Tasarruflar da bu yatırımlar için yeterli değil. Yapılan reformlar da her bakanlığın kendi yapısı içinde gerçekleşiyor ve bir koordinasyonsuzluk nedeniyle istenilen sonucu yaratamıyor.”

Bu bağlamda Türkiye için AB’nin, Dünya Bankası’nın ve IMF’nin önemli olduğunu düşünen Yeşilada, sözkonusu kurumlardan daha fazla yararlanılması gerektiğini işaret ediyor: “Türkiye, IMF, Dünya Bankası ve AB ile çalışmanın en önemli noktasını kaçırdı. Bu kurumları bizi aşağılayan veya bize ödül veren yapılar olarak değerlendirdik. İlişki bittiğinde de kestik. AB’ye üye olup olmamak benim umurumda değil. Ama bir gerçeklik var ki; AB’nin başarılı olduğu ekonomik ve sosyal bir şablon var, benim onu edinmem önemli. Bu saatten sonra Türkiye’nin sosyal yapısını yeniden inşa etmek için uğraşamam. IMF için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani söylemek istediğim; dışarıda bütün bu yapısal reformları raftan indirip uygulayacak bir yapı var. Bunlardan yararlanabilirdik.”



Yapılacaklar toplumla birlikte yapılmalı

Gelinen aşamada Türkiye’nin kısa vadede yapacağı bir şey olmadığını belirten Atilla Yeşilada tüm yapılacakların toplumla birlikte yapılırsa mümkün ve başarılı olacağını savunuyor. Bunu da ancak Ak Parti hükümetinin gerçekleştirebileceği inancında olan Yeşilada şöyle diyor: “Bu programlara toplumu hazırlamak lazım. Ak Parti bu popülaritesi ile bu toplumdan fedakarlığı isteyecek tek yapı. Erdoğan siyasi riski üstlenip toplumdan bu fedakarlığı istemeli. Koalisyon ile bu sorun çözülmez.”

Yeşilada’ya göre bu dönemde Türkiye gibi ülkeler için fırsatlar olduğunun da yadsınmaması gerekiyor. Çünkü halen daha dünyada paranın bolluğundan söz edilebiliyor. “Rahatlıkla para bulabiliyoruz ve çok yüksek cari açığı finanse edebiliyoruz” diyen Yeşilada fırsatı değerlendireceğimiz doğrultuyu şöyle tarif ediyor: “Faizlerimiz olağan üstü düşük. Bizim bu ortamda hızlı büyümek yerine bu ortamı kullanarak yapımızı değiştirmeye, daha fazla üreten ve daha kaliteli üretim yapan, çağı takip edebilecek ve dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamış bir ekonomi yaratmamız lazım. Türkiye’nin 2023, 2071 vizyonu var. Ama bunlar söylemekle olmuyor, arkasında sağlam hazırlanmış planlar gerekiyor.”