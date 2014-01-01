Prof.Dr. Sabri Burak Arzova

Prof.Dr. Sabri Burak Arzova’ya göre Türkiye’nin en büyük sıkıntısı AKP’nin 10 yılda 2. nesil yapısal reformları hayata geçirmemiş olması. Eğer reformlar gerçekleşmiş olsaydı yaşanan siyasi çalkantıya rağmen ülke hızlı bir gelişim süreci geçirerek orta gelir tuzağından kurtulacaktı. 2015’e kadar hiçbir şey yapılamayacak.

Türkiye Merkez Bankası politikalarıyla yönetiliyor



Treni kaçırdık



Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda MÜSİAD’ın Ekonomi Danışmanı olan Prof.Dr. Sabri Burak Arzova, Türkiye’nin büyük bir politik risk ile karşı karşıya kaldığını, tüm riskin fiyatlandığını, bu nedenle 2014’te ihracat ağırlıklı yüzde 4 büyümenin mümkün gözüktüğünü söyledi. Ancak bu süreçte en can alıcı nokta AKP tarafından geçen 10 yılda Merkez Bankası ağırlıklı ekonomi politikalarıyla zamanın geçirilmiş olması. Arzova, hem şirketler, hem de ülke olarak orta gelir tuzağından kurtaracak olan 2. nesil yapısal reformların ertelenmesi nedeniyle 2015’e kadar ülke açısından ciddi bir ekonomik sıçramanın mümkün olmadığını düşünüyor. Sabri Burak Arzova ile Türkiye ekonomisini ve beklentilerini konuştuk.



Politik risk yükseldi

Politik riskin yüksek olduğu bu dönemde 2014 yılı büyüme hedeflerinin tutturulabileceğini düşünüyorsunuz. İyimser misiniz?

Burak Arzova: Evet iyimserim. Nedeni ise; işimiz rakamlarla. Ve istatistikler için ne denir? ‘Dünyanın en güzel yalan söyleme sanatı’ diye. Dolayısıyla rakamlara nasıl baktığınız önemli. Ben iyi tarafından bakıyorum. Kötüyü söylemek en kolayıdır. Türkiye’ye gelirsek; 2014 yılı için Türkiye’de politik riskin yüksek olduğunu ve kırılgan 5’li içinde gösterildiğimiz bir gerçek. Çünkü yüksek cari açığımız var ve işsizlik yüksek seyrediyor. Ama bunlar bugünün sorunları değil. Bu sorunlar Türkiye’nin yapısal sorunları arasında yer alıyor. Biraz geçmişe gidersek 2001 krizinden sonra Kemal Derviş’in önderliğinde çok ciddi yapısal politikalar ortaya konuldu. Politikalar Türkiye’yi borçtan çıkarma amacındaydı. Hükümet mevcut politikalara sahip çıktı, geliştirdi ve bugün mevcut finansal kuramlar ciddi anlamda başarıya ulaştı. Ama bence esas önemli olan Türkiye açısından 2. nesil yapısal reformlar dediğimiz, yani Türkiye’de üretken ekonomiyi canlandıracak, tarımın büyüme içindeki payını artırabilecek, endüstriyel tarıma geçilebilecek, KOBİ’lerin gücünü ortaya koyabilecek, KOBİ’lerin finansa ulaşımında elini rahatlatabilecek bir sistemin ortaya konması gerekiyordu, bu ortaya konamadı. Benim adlandırdığım bu 2. nesil yapısal reformlar ortaya konamadığı için Türkiye’nin problemleri var. 2014 açısından baktığımızda ben yine risk primi olacağını ve fiyatların içine gireceğini öngörüyordum ama Mart yerel seçimleriyle öngördüğüm bir gelişmeydi. Tabi ki bu ortaya çıkan yolsuzluk suçlamaları ve görevden almalar hesapta yoktu. Neticede risk var mıydı? Evet. Hem iktidar hem muhalefette risk vardı.



Risklerimiz fiyatlandırıldı



Tüm riskler bu dönem fiyatlandı mı?

Burak Arzova: Tüm riskler fiyatların içine girdi. Ancak tüm fiyatlandırma Türkiye’nin kırılgan yapısını artıran bir unsur değil. Onun için ekonomi siyaset ile sınanıyor diyorum. Burada belki tek olumlu çıkarım yapacağımız durum; bu kadar olumsuz hava varken Türkiye’nin üzerinde bu kadar kara bulutlar dolaşıyorken ekonomi kendi çarkları üzerinde durabiliyor mu? ﬁu anda sınanan budur.

Dolar cephesinden bakınca da Merkez Bankası’nın yaptıkları ve yapamadıkları var. ABD’nin FED kararları, dünyadaki gelişmeler, her şey Dolar-TL dengesini etkiledi. Hatta Dolar-TL dengesinde biraz piyasalar Merkez Bankası’nı zorluyor. Çünkü... Faiz artırma beklentisi var. Merkez Bankası ise faiz artırmaya yanaşmak istemiyor. Buna rağmen yeni bir faiz oranı ortaya çıkardı; referans faiz. Referans faiz ile fiilen tüm faizleri 7.75’e çekti. Merkez Bankası, bu noktada bir miktar zorlanıyor ve hükümet politikalarına aykırı davranamıyor.



Politika faizi hükümeti bağlar



Merkez Bankası neden hükümet politikalarından ayrışamıyor. Bağımsız değil mi?

Burak Arzova: Merkez Bankası bağımsız ama hükümet politikalarında ayrışıyor. Çünkü hükümetin faizin artırılmaması yönünde bir genel inanışı var. Özellikle de politika faizini artırması kararı ciddidir. Bu, hükümeti de bağlayabilecek bir karardır. Merkez Bankası bu nedenle direniyor. Merkez Bankası’nın bu tutumunu da çok haksız görmüyorum. Çünkü geçmişte Türkiye’nin borç sarmalına girmesine temel sebeplerinden birisi düşük kur yüksek faiz sarmalıydı. ﬁimdi Merkez Bankası çok rahat politika faizini yükseltebilir ve kuru da düşürebilir ama o zaman o sarmalın içine tekrar gireriz. Bu sarmaldan çıkmak için çok fazla mücadele edildi. Burada haksız bir durum yok.



AKP 2. nesil reformları yapamadı



2. nesil reformlar sıkıntılardan kurtarır mıydı?

Burak Arzova: Hükümetin 12 yıllık iktidarında en zorlandığı konu cari açığı aşağıya çekebilecek temel tedbirleri ortaya koyamamasıdır. Bunun sebebi de ülke içindeki üretimi cazip kılmaktan geçiyordu. KOBİ’lerin finansmana erişim sorununu ortadan kaldırmaktan geçiyordu. Ama 2. Nesil reformları gerçekleştiremedi. Aslında konjonktür hükümetin lehine gerçekleşti geçtiğimiz 10 yılda. Bu 10 yılda işin büyük yükünü Merkez Bankası’nın politikalarına yüklediler ve işi idare ettiler. Diğer bakanlıkların çok ciddi iş yaptığını düşünmüyorum. Yapmış olsalardı sanayinin üretimin içindeki payını daha artırabilir ve verimli kılabilirdi. Tarımın gayri safi milli hasıla içindeki payını artabilirdi. Ayrıca başka bir sebebi daha var; hükümette ekonomiyle ilgili farklı düşünen kişileri yanlarında barındırmadılar. Yani değişik vizyon sahibi kişiler de olabilseydi, bu kişilerin önerileri dikkate alınabilseydi bir şeyler olabilirdi. Tek düze kişilerle çalışmış olmanın vermiş olduğu zorluk etkiledi.

Sektörel bazda yapılabilecekler yok muydu? Burak Arzova: Türkiye’nin lokomotif sektörleri seçmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye’nin ihracattaki ana sektörleri hep aynı. Bu sektörlerin arasına 10 yılda yeni birini sokamadık. Netice itibarıyla ciddi hatalar yapıldı.



Akla zarar kararlar



Yine de 2014’ten umutlu musunuz?

Burak Arzova: Türkiye’nin büyümesinde iki unsur önemli; iç talep ve ihracat. İhracat boyutundan bakarsak; Avrupa’nın yüzde 1 oranında büyümesi bekleniyor. ABD’den gelen haberler Türkiye’nin avantajına. Sözkonusu gelişmeler Türkiye’nin katma değeri yüksek bir ihracat yapacağını gösteriyor. Bu da yüzde 4’lük hedefin aşılabileceğini gösteriyor. Ama tüm kısıtlamalara rağmen iç piyasa da büyümeye katkı sağlayacaktır. Ancak şunu da belirtmekte fayda var; bu dönem ÖTV gibi zamlarla akla zarar bazı kararlar da alınıyor.



Türkiye’yi bekleyen en büyük risk nedir?

Burak Arzova: Politik risk önemlidir. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’nin notunu artırırken ülkenin siyasi istikrarına büyük vurgu yapmıştı. Bu süreç uzarsa ve kafalar karışırsa sözkonusu kuruluşların bunu olumsuz karşılayacağını düşünüyorum. Çünkü yabancı yatırım Türkiye için önemli. Buradaki azalma sıkıntı yaratacaktır. Yatırım ortamının iyileşme sürecinde Güneydoğu Anadolu’nun durumu da belirleyici olabilir. Sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyoruz ama bölgenin il ayrımı yapılmaksızın toplam olarak serbest bölge ilan edilmesi gerekir.