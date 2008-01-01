Prof.Dr. Sedat Aybar: Türkiye’de neo-liberalizm; Kitabına uygun

Sedat Aybar: “Serbest piyasa ekonomisinin oturduğu bir ülkeyiz. Hükümet konjonktürel olarak başarılı. Büyümeyi azalarak da olsa devam ettiriyor, enflasyonu kontrol altında tutuyor. Ancak aynı şeyi yapısal dönüşümlerin gerçekleşmesi bağlamında söyleyemeyiz. “