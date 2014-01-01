Prof.Dr. Taner Berksoy uyardı: Para politikası değişiyor

FED kararları sonrası gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışı Türkiye’yi etkisi altına aldı. Dolar ve faiz yükselirken TL değer kaybediyor. FED’in Eylül toplantısına kadar belirsizlik sürecek. Dışarıdan para girişi eskisi gibi bol ve maliyetsiz olmayacak.





Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) Mayıs ayında, piyasaya her ay verdiği 85 milyar doları süreç içinde azaltacağını açıklaması gelişmekte olan ülkeleri ve Türkiye’yi etkisi altına aldı. Döviz cinsinden mevduatın yüzde 12’si dışarı çıktı. Süreç nedir, nasıl işleyecek ve Türkiye bundan nasıl etkilenecek gibi soruların cevaplarını Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Taner Berksoy’dan almaya çalıştık.



FED’in kararından bu yana piyasalar hareketlendi. Türkiye’yi bu süreçte nasıl bir yolculuk bekliyor, piyasaları nasıl okumalıyız?

Taner Berksoy: Piyasalar ekonomilerin bir parçası ve ekonomilerin nasıl hareket edeceğini bu piyasa sinyalleriyle okumaya çalışırız. Farkındaysanız bu dönemde piyasa sinyalleri biraz sertleşti. Dünya ekonomisine baktığınız zaman bir parasal rejim değişmesi yaşandığını görüyoruz. Bunun ilk işaretlerini FED’in Mayıs toplantısında aldık. FED bu toplantıda 5 senedir sürdürdükleri parasal miktar genişlemesi dediğimiz para politika rejimini değiştireceğini ima etti.



Nedir bu parasal miktar genişlemesi?

Taner Berksoy: Özellikle gelişmiş ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri küresel kriz ve resesyon döneminde ekonomilerin daha dibe gitmemesi, yeniden büyümeye geçilebilmesi için para politikalarını neredeyse gevşettiler. Piyasaya bol miktarda para verildi ve faizler düşürüldü. Bu süreçte o paranın bir kısmı getirisi daha yüksek ülkelere (Brezilya, Türkiye, Çin, Hindistan, Güney Afrika gibi) gitti. Tabi gelişmekte olan ülkeler, paranın geldiği ülkeler bu süreçte daha rahat ettiler, kendi kaynaklarının üzerinde büyüme imkanına sahip oldular. Şimdi bunun değişeceği sinyalleri gelmeye başladı.



Bir hazırlık yapıp bir pozisyon almak gerekiyor.



Rejim değişikliği mi yapılıyor?

Taner Berksoy: Evet bir hazırlık yapıp bir pozisyon almak gerekiyor. İkincisi; ilk adımda para miktarı daralmıyor. FED ayda 85 milyar dolarlık mali varlık satın alarak ekonomiye para veriyor. FED, diyor ki; ‘Ben bunu aşamalı olarak düşüreceğim ve belli bir noktadan sonra fazla likiditeyi geri çekeceğim.’ Bu 2015’te olacak bir şey. FED, paranın artış hızını yavaşlatacak. Tabi herkes bunu dünya ekonomisinin parasal koşullarının değişeceği yönünde algılıyor. Bu rejim değişmesi sürecinin sonucu bellidir. Şu anda o sonuç iki şekilde oluyor. Birincisi; bu ülkelerden para yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu şu anlama geliyor; ülkelerdeki döviz arzı daralıyor ve kendi ulusal paraları değer kaybediyor. Sıralama yaptığınız zaman Türkiye 5. sırada. Parası en fazla değer kaybeden ülke Brezilya. Ardından Hindistan geliyor. Bu ülkeler çok hızlı kaybettiler dövizleri ve faiz oranları yükseliyor. Bu süreç önümüzdeki dönemde devam edecek. Bu rejim değişmesi dediğim şeylerin önemli ve olası sonuçlarından biri şu anda başlamış olan mali fiyatların değişikliğinin ve yüksek volatilitenin bir süre daha devam edecek olmasıdır.



Bu süreç devam edecek mi?

Taner Berksoy: Bu süreç devam edecek. Ama şu anda bir takvim olmadığı için nasıl hareket edileceği ve bu konuda nasıl bir asabiyet ve risk artışı var, bilmiyoruz. Tahmin ediyorum FED’in Eylül toplantısında bize takvim vermeseler dahi bir yol haritası çıkacaktır. O zaman bu asabiyet bir miktar geriler. Şu anda piyasalar yeniden fiyatlama yapıyor. Mali varlıkları yeniden değerlendiriyor. İkincisi, bu ülkelerden çıkan paraların nereye gittiği önemli. Görünen, daha güvenli olan merkezi ülkeler, yani gelişmiş ülkeler bu paraları çekiyor. Bu gelişmiş ülkelerde getiriler yükselmeye başladı. Bu işin tetiğini çeken unsurlardan bir tanesi de bu.



O zaman merkezi, yani gelişmiş ülkelerin büyüme oranları artmaya başlıyor mu?

Taner Berksoy: Biz 5-6 senedir çok rahat bir şekilde şöyle konuşuyorduk: gelişmiş ülkeler sıkıntılı bir süreçte, buna mukabil Asya, Çin büyüyor çünkü: Para da geliyor, risk de düşük. Şimdi tablo değişiyor: Amerika’dan gelen veriler büyümenin kıpırdamaya başladığını gösteriyor. Son 3-4 haftadır Avrupa’dan iyi haberler geliyor. Resesyon beklentisi ortadan kalktı.



Gelişmekte olan ülkeleri ciddi bir sıkıntı mı bekliyor?

Taner Berksoy: Paranın geri dönüş trafiğinin nasıl idare edileceği önemli. Riske göre hareket edileceğini düşünüyoruz. Örneğin; hangi ülkenin dış ödeme dengesi daha iyi absorbe edecek, ona bakılıyor. Ödeme dengesinde aldığı dövizi ödeyebilecek mi, ona bakıyorlar. İkincisi, ilave bir risk var mı, o değerlendirilecek. Bu dönemin önemli unsurlarından bir tanesi Türkiye için birinci kriterdir. Türkiye’nin dış ödeme tablosu açısından çok büyük bir cari açığı var. Açığı kaynak girişiyle finanse ediyor, bu kaynak düşüşe geçerse sıkıntıya düşülecek, dolayısıyla biz buradan bir an önce gidelim diyilebilir. İkincisi ise, bu süreci iyi yönettiğimiz izlenimi verebiliriz. Ancak orada da şu sorun var: Çok ciddi riskleri olan bir bölgedeyiz. Ülke olarak bölgede ana aktör olma niyetimiz var. Aktör olarak bu siyaseti nasıl idare ettiğimize bakarsak –bunu yargı olarak söylemiyorum, dış basın dile getiriyor– dış siyaseti iyi yönetmiyoruz. Bu ifade bizim görüşümüz dışında, genel olarak kabul görmüş bir görüş. Para rejiminin değiştiğini düşünürsek dikkatli olmamız gerekiyor. İmkanlar daralacak bu dönemde, riski ne kadar iyi yönetirseniz o kadar ayakta kalırsınız, dalgalanmalara karşı kırılganlığınız o kadar azalır.



Türkiye bu aşamadan sonra ne yapabilir?

Taner Berksoy: Örnek vermem gerekirse; Merkez Bankası’nın özellikle şirketlerle ilgili yapabileceği ve doğrudan etkileyebileceği çok fazla bir şey yok. Para araçlarıyla etkilemeye çalışıyor. Oysa kredi konusunda şirketlere direkt bir şey yaptırmak lazım bunu en az iki senedir bekliyoruz. Ama daha yeni yeni alevler tepeye çıktıktan sonra BDDK yapıyor. İkincisi Türkiye gelen fırtınayı okuyamadı. Çok fazla siyasallaştığımız bir dönemden dolayı ekonomiyi unuttuk. Ne toplumsal dinamiği ne de küresel dinamiği iyi okuyamadık. Bir şekilde faiz saplantısına takılmış durumdayız. Gerekli önlemi alamadık. Siyasette olmaz ama iktisadi refleksin hızlı olması lazımdı.



Bu aşamadan sonrası için ne olacak?

Taner Berksoy: Bir kere piyasalarda kur riski telaşı olursa kopar gider. 2001 krizini hatırlarsanız dolar 1.700 civarına gitti ve 1200’e döndü. Telaşları iyi yönetebilmek lazım. Merkez Bankası elinden geleni yapıyor. Tahmin ediyorum önümüzdeki dönemlerde faiz biraz daha artırılacak. Neticede politika faizini de yükseltmek durumunda kalacak; onda da bir miktar gecikiyoruz. Kur ve faiz bizim öngördüğümüzün üstünde bir yerde olacak. Bu ikisi bir araya geldiğinde büyüme de bizim öngördüğümüzün altında olacak. İşsizlik yükselecek. Önemli olan bu yavaşlamayı krize döndürmemektir. Hükümetin güven vermesi lazım. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki; son 10 yılda başarısı güvene dayalı Ak Parti, yürüttüğü dış politika, içeride davranışları ve reaksiyonlarıyla, refleks gecikmeleriyle kayba uğruyor. Bunu bir şekilde yenilemesi ve güven vermesi lazım. ‘Ben çoğunlğum istediğimi yaparım’ duruşu güven veren bir politika değil. Ekonomi bağlamında iktisat politikaları biraz daha karmaşıktır. İki şeyi iyi yapabilmeniz lazım. Birincisi konjonktürü yönetmeniz lazım ki şu anda konjonktür çok sert ve dışarıdan da esinti geliyor. Ak Parti, çok yumuşak bir konjonktürden geçerek geldi ve iktidarın felsefesinde sert konjonktür yok, dolayısıyla sert konjonktür yönetimi de yok. Ak Parti’nin, AB panelinde hem sosyal hem iktisadi politikaları birlikte sürdürmesi gerekiyordu.



2014 için ne öngörüyorsunuz?

Taner Berksoy: Büyüme bu yıl yavaş olacak. Yüzde 3’lerde büyüme öngörüyoruz. Sertliğe bağlı olarak 3’ün altı da olabilir. Eylülde FED toplantısı ile önümüzü görebiliriz. Dışarıdan gelen esinti biraz yavaşlar. Ama bu sertlikle devam ederse 2014 sıkıntılı. İkincisi, bölgemiz iyiye gitmiyor ve düzeleceği kanaatinde de değilim. Politik olarak gereksiz risklerin alınmadığı bir yapı olmalı. Gelişmekte olan ülkelerde veya bölgesel de bir kriz olacağını düşünmüyorum. En kötü ihtimal büyüme oranlarımız düşer, eskiye döneriz. Türkiye’ye dışarıdan gelecek kaynağın da çok azalacağını sanmıyorum. Çünkü, Türkiye ekonomisi büyük ve imkanları çok olan bir ekonomi. Bunu bizim gibi, dış piyasa aktörleri de görüyor. Dolayısıyla bu kriz yavaşladığı zaman siyasal olarak risk üretecek bir yönetim de sergilenmediği zaman Türkiye’ye yeniden kaynak gelir. Çok bol gelmez, sıfıra yakın maliyetle gelmez ama belli bir oranda gelir.