Ünlü ekonomist Taner Berksoy’dan;

“Kemer gevşetilmeli”

Ekonomist Taner Berksoy’a göre; Türkiye ekonomisinin gittiği yol sürdürülebilir değil. Sebep sadece iç piyasada Merkez Bankası’nın politikaları değil, daha ziyade dünya konjonktürüdür. Kemer sıkma politikalarında ‘ayar kaçmış’tır. Para politikalarında bir miktar gevşeme gereklidir. Faiz enstrümanı daha fazla kullanılmalıdır.Türkiye ekonomisinde ihtiyat ve kaygı var. Özel sektör uzun vadeli yatırımlarını ‘bekle gör’ diyerek ertelemiş. İç talep daralmış. Dış talebe bağlı büyüme performansından ise tehlike sinyalleri geliyor. Okan Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taner Berksoy ile bu gidişatı konuşuyoruz.

Türkiye’yi dünya ekonomisinden bağımsız düşünmek imkansız. Avrupa’da bir türlü çözülemeyen hatta derinleşecek bir yapı var. Bu olumsuz durum ihracatı olumsuz etkiliyor. Ancak tüm bu sıkıntılara sığınmanın bir anlamı yok. ‘Bu ekonomik yapı sürdürülebilir değil’ diyen Taner Berksoy, Türkiye ekonomisinde can sıkacak iki neden olduğunu söylüyor. Birincisi Türkiye’nin büyüme temposunun düşük olması. Potansiyelin de altında gerçekleşen bu büyüme temposunun yukarı çekilmesi gerekiyor. İkincisi ise Türkiye’nin büyümesi dış taleple gerçekleşiyor.

Tarihsel yapımıza ters bir durum var

Berksoy, konuyu detaylandırıyor: “Birinci çeyrekte yüzde 3.3 büyüme hızımız oldu. İkinci çeyrekte bu rakam yüzde 2.9’a geriledi. Türkiye’nin uzun dönemli büyüme hızı yüzde 4.5’tur. Son 35 yıldır yüzde 4.5 büyüyoruz. Şu an bunu gerçekleştiremiyoruz. İkinci konu; Türkiye’nin tarihsel yapısına ters bir gelişme var. Yıllarca iç taleple büyümüş bir ülkede son iki çeyrektir dış taleple büyüme gerçekleşiyor. Demek ki ihracat ithalattan daha fazla büyüyor. Buna biz net ihracat diye bakıyoruz. Net ihracat bir taraftan büyümeye pozitif katkı yaparken bir taraftan da iç talep tamamen çöktüğü için dikkatleri çekiyor. Net ihracatın artıyor olması olağan koşullarda ithalattan daha fazla ihracat yapıyor olmamızdan kaynaklanmıyor. Gerçek şudur; ithalat çöktüğü için net ihracat karşımıza çıkmıştır, bu da büyümenin yavaşlamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla hem iç talepteki çöküntü hem ithalatın buna bağlı olarak gerilemiş olması sürdürülebilir bir durum değildir.”Maliye politikalarında bir miktar gevşeme olması gerektiğini kaydeden Berksoy, önümüzdeki dönem hem Merkez Bankası hem de hükümetin şapkayı önüne koyması gerektiğini düşünüyor. Berksoy, önerisini şöyle açıklıyor: “Para politikasında gevşeme olmasını kontrol eden değişken enflasyondur. Merkez Bankaları bundan çekinir. Parayı gevşetirlerse enflasyona neden olacaklarını düşünürler. Türkiye ekonomisinde böyle bir korku için hiç neden yok. Hem enflasyon çok baskılı, hem de enflasyonunun düşme yapısı devam ediyor. İç talep yok, fiyatları kışkırtacak bir durum da yok.”

Ekonominin aktifi Merkez Bankası

Berksoy’a göre ekonomide yaşanılanların temel nedeni 2010’un sonunda Merkez Bankası’nın kulvar değiştirmesine dayanıyor. Berksoy, bu kulvar değişikliğinde dozun kaçtığı düşüncesinde; kulvar değişikliğinin nedenlerini ve yaşanılan gelişmeleri şöyle aktarıyor: “Dış kaynak girişleri, tüketici ve iş kredilerinde hızlanmalarla ekonomi ısınıyor ifadeleri kullanılmaya başlanmıştı. MB, bu dönemde ekonominin ısınıyor olmasından çekinerek hem kredilere müdahale etti hem de para miktarını bir miktar daraltarak daha istikrarlı tarafa çekmeye çalıştı. Aslında MB, büyümenin bir balon gibi olmaktan ziyade kendi kontrolünde olmasını istiyordu, İkincisi ise kredi ve kaynak girişi nedeniyle cari açık büyüyordu. Bunun sürdürülemez olduğunu düşündü. İçeride ise enflasyona odaklıydı. Bu yapıda MB ender görülen bir deney yapmaya başladı. 2010’un sonbaharından başlayıp bugüne kadar süren dengede faizi mümkün olduğu kadar geri plana çekip, miktar müdahaleleri yaptı. Ayrıca dolaylı olarak kura müdahalede bulundu. Sermaye hareketlerinin serbest olduğu, yani konvertibilitenin olduğu ekonomilerde merkez bankaları hem faize hem de döviz kuruna müdahale etme gücüne sahip değildir, birini tercih eder. Türkiye Merkez Bankası ise bu ikisini de bir arada yapmaya çalışıyor. Faizi kendisi kontrol ederken kura da müdahale etmeye çalışıyor. Bunu arada bir sözel, bazen de fiilen gerçekleştiriyor. Tabi bunu yaparken bir miktar kendi öngörüsünün üstüne çıktı ve sıkışmış oldu.”

Gelişmelerde siyasetin sorumluğu yok

Merkez Bankası’nın girişimlerini ve deneyini bir kenara bırakırsak, hükümetin de ekonomiyi soğutma adına söylemler gerçekleştirdiğini hatırlatıyor Berksoy ama soğutma politikalarına etkisi olmadığını düşünüyor. Berksoy, hükümetin doğrudan merkez bankasına ‘şunu yap’ deme gücünün olmadığını ama yüksek faizden hoşlanmadıklarının belli edildiğini vurguluyor. Berksoy, “Bir miktar bu etkilemiş olabilir ama temel sorun Merkez Bankası ekonomiyi soğuturken birazcık frene fazla basmış odu” diyor.

Ekonomide MB, faiz ve siyaset

Seçim ekonomisi ile ekonominin gevşetileceği tezine Taner Berksoy temkinli yaklaşıyor. Ak Parti’nin bundan önceki süreçlerde seçim ekonomisini kullanmadığını hatırlatsa da şimdi rüzgarın tersine döndüğünün de yadsınmamasını istiyor. Berksoy, “Ben de bu dönem Ak Parti’nin stratejisini merak ediyorum. Geçmişte seçim ekonomisini kullanmaması gayet normaldi ama şimdi konjonktür de değişti. Bekleyip göreceğiz” diye konuşuyor. Taner Berksoy, acil önlem beklediği 3 noktayı ise şöyle özetliyor:

“1-Merkez Bankası’nın bir miktar belirsizlik yarattığını ve bunun daha şeffaf olabileceğini düşünüyorum.

“2-Faizin biraz daha düşmesi gerektiğini düşünüyorum.

“3-Kırılganlığın arttığı bir dönemde siyasetin ilave risk yaratmaması gerektiğini düşünüyorum.

2013 daha kırılgan olabilir

Berksoy, hükümetin ekonomi politikasını şöyle değerlendiriyor:

“Açıkça; dünya iyi iken rüzgar arkamızda iyiydi. Dünya kötü olmaya başladı ve siyasi olarak tüm ülkeler ile sıkıntısı var. Ekonomi politikalarında yönetim sıkıntısı olduğunu ve daha da artacağını düşünüyorum. Ekonomi biraz daha yavaşlayacak kanaatindeyim. Yılı yüzde 3 civarında bitiririz ama ondan sonraki yıl daha kritik olacaktır. Eğer biraz daha özenli olmasak...”



AVRUPA KRİZİ NEREYE GİDER?

Türkiye’nin ihracatta alternatif pazar çıkışlarına rağmen Avrupa ile 150 yıllık bir bağı var. Türkiye bu süreçte Avrupa’nın olumsuz yapısından negatif etkileniyor. Çünkü AB büyüyemiyor. Son 2 aya kadar Almanya pazarı ağırlıklı ihracat yapılması nedeniyle AB ekonomisinin krizsel yapısından Türkiye fazla etkilenmedi. Almanya 2 aydır negatif olmaya başladı. Türkiye’de şirketlerin alternatif pazarda başarılı bir performans göstermesi iyi bir gelişmeydi ama ‘Arap Baharı’ olumsuz etkiledi. AB’ye dönersek; Aralık ayında gerçekleşen Avrupa Birliği Zirvesi sonrasında Avrupa’nın geleceği netleşti. Çünkü teknik araştırmalar gösteriyor ki; AB’den bir taş çekerseniz hepsi yıkılır. Bunun farkına vardılar ve Euro’ya sahip çıktılar.Ben bundan sonra AB temelli bir kriz beklemiyorum. AB sancılı ve yavaş bir süreçte toparlanacaktır. AB bir birliktir ama homojen değildir. AB’de siyasi birliğin olmaması sorundur. AB’nin kamu maliyesi alanında konsolidasyona ihtiyacı var. Bu da bir miktar egemenlik haklarından feragat anlamına geliyor. Dolayısıyla eski Avrupa’yı bundan sonra hiç göremeyeceğiz. Avrupa’nın dünya büyüklüğü içinde yeri küçülecek. Buna razı olmaları gerekiyor. Ortalık sakinleştiğinde ise Türkiye AB ilişkileri farklı seyredebilir. Çünkü yeni Avrupa ile Türkiye tepeden aşağıya bir kez daha müzakereye oturacaktır. Onlar Türkiye’yi isteyecektir ama Türkiye için özel statülü bir üyeliğin ekonomik gelişmişliği açısından daha cazip olacağını düşünecektir.”