11. EuroFinance Türkiye Konferansı

11. EuroFinance Türkiye Konferansı; “Büyüme için ﬂirketlerin vizyon, motivasyon ve inovasyona ihtiyacı var”

EuroFinance’in Ana Sponsoru Akbank’ın Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Hakan Yüksel, “Zorlu ama fırsatlarla şekillenen iş dünyasında doğru bir finansal çözüm ortağıyla çalışmak şirketlere önemli rekabet avantajı sağlıyor” dedi.

Dünyada 50’den fazla ekonomik etkinliğe yön vererek nakit, hazine ve risk yönetimi konularında küresel bir rol üstlenen EuroFinance’in düzenlediği Türkiye’deki 11. konferans, “Türkiye’de Nakit, Hazine ve Risk Yönetimi” başlığıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. ‘Geleceğe uygun bir iş kurmak’ ana temasıyla düzenlenen Zirve’de, ödeme ve tahsilat teknolojileri stratejilerine, risk yönetimi ve fonlamasının geliştirilmesi ve finans yöneticilerinin işletmeleri için kurgulayabileceği sürdürülebilir büyüme senaryolarına dair sorular tartışıldı. Finans sektörünün uzman isimlerini biraraya getiren konferansta panelistler, başarı hikayelerinin yanısıra Türkiye’deki finans sürecinin yeni bir boyut kazanmasına ilişkin görüşlerini dinleyicilere aktardı.

Türkiye’de ekonomik verimlilik artışı ve büyüme hızına dair önlemler alınmalı

EuroFinance İçerik Direktörü Katharine Morton, “Türkiye’nin, EuroFinance olarak tanık olduğumuz geçmiş 11 yıldaki başarılarını gelecek yıllarda da sürdüreceğine inanıyoruz” dedi. Morton, global gerilimler, bölgesel jeopolitik gelişmeler ve iç politikada yaşananların iş dünyası üzerindeki etkilerini kontrol altına alabilmek için Türkiye’de ekonomik verimlilik artışı ve büyüme hızına dair önlemler alınması gerektiğini söyledi. Morton, “Bu bağlamda iş dünyasının vizyon, motivasyon ve inovasyona ihtiyacı var. Şirketlerin finans departmanları, gelecekteki büyüme beklentilerine uygun iş modellerine geçişte anahtar rolü üstlenecek. Nakit, risk yönetimi ve finansmanın güçlendirilmesi için kullanılacak yeni teknolojiler şirketlerin daha iyi konum almalarına yardımcı olacak” dedi.

Doğru finansal çözüm ortağı rekabet avantajı sağlar

Konferansın açılış konuşmasını yapan Akbank Kurumsal Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Hakan Yüksel,“Global ekonomideki yavaşlama trendi, teknolojik yenilikler, tüketici trendlerindeki hızlı değişim, jeopolitik belirsizlikler ve artan rekabet iş ortamını çok daha rekabetçi ve çetin bir hale getiriyor. Bu zorlu ama fırsatlarla şekillenen dünyada doğru bir finansal çözüm ortağıyla çalışmak şirketlere önemli rekabet avantajı sağlıyor. Akbank olarak uzman kadromuz, yenilikçi ürünlerimiz ve üstün teknolojik altyapımızla şirketlerimize üstün çözümler sunmaya devam ediyoruz. Global Finance Dergisi tarafından, ‘Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi Bankası’ seçilmemiz de bu alandaki başarılarımızın ve stratejilerimizin önemli bir göstergesi. Akbank olarak her şart altında müşterilerimizin yanındayız” diye konuştu.