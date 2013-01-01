Akbank KOBİ kredilerinde sektör ortalamasından hızlı büyüdü;

KOBİ yapılanmasını yeniledi. Akbank, 400 bin aktif KOBİ’ye 8.5 milyar lira kaynak aktardı.





Akbank, KOBİ’lerde büyümesini hızlandırdı. KOBİ’lere kullandırılan kredilerde sektör 2013’ün ilk 6 ayında ortalama yüzde 15 büyürken Akbank bu çıtayı aştı. Akbank KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank’ın yeni iş biriminin kurulmasıyla sektör üzerinde bir büyüme oranına imza atarak yüzde 33’e çıktığını açıkladı. Oğuz, şu bilgileri verdi: “BDDK verilerine göre Haziran 2013 itibarıyla KOBİ’lere kullandırılan nakdi krediler yaklaşık 237 milyar lira. Aynı rakam Aralık 2012’de 200 milyar lira idi. Yüzde 19 gibi önemli bir artış sözkonusu. Akbank ise 2013’de sektörün üzerinde büyümesine devam etti: Haziran 2013 itibarıyla, sektörün TL cinsinden nakdi KOBİ kredi tutarı Aralık 2012’ye göre yüzde 15 artarken, Akbank KOBİ Bankacılığı’nın TL nakdi kredi tutarı aynı dönemde yüzde 33 artış gösterdi.”

KOBİ kredilerinin bankadaki payının arttığını dile getiren Oğuz, toplam TL nakdi kredilerin içinde KOBİ kredilerinin payının Aralık 2012’de yüzde 40 iken, Haziran 2013 itibarıyla bu rakamın yüzde 52’ye ulaştığını açıkladı.



400 aktif KOBİ’ye 8.5 milyar lira kredi

Oğuz, ilk 6 ayda 400 bin aktif KOBİ’ye 8.5 milyar liralık kaynak aktardıklarını belirterek, bu kaynağın 3 milyar lirasının esnafa kullandırıldığını anlattı. Oğuz, “Akbank markası ve KOBİ bankacılığını yan yana getirdiğiniz zaman son derece pozitif, uyumlu bir işbirliği ortaya çıkıyor" diyerek Akbank’ın KOBİ’lere, KOBİ’ler özelinde ise esnafa kaynak aktarmaya devam edeceğini belirtti. Oğuz şöyle konuştu: “Biz de Akbank olarak ‘KOBİ’ler Türkiye’nin, Akbank KOBİ’lerin Gücü’ felsefesiyle hareket ediyoruz ve tüm çalışmalarımızı uzun vadeli hedeflerle değer yaratmak ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla yürütüyoruz. İş ortağımız olarak gördüğümüz KOBİ’lerimiz için çeşitli projeler üreterek, KOBİ Bankacılığı’ndaki alışılagelmiş iş yapma biçimini değiştiriyoruz.”

KOBİ Bankacılığı’nda yoğun bir rekabet ve hizmette benzerliklerin yaşandığını hatırlatan Oğuz, müşteri nezdinde farklılaşmak için iyi ilişkiler oluşturmaya önem verdiklerinin altını çizdi. KOBİ’lerin faaliyet gösterdiği sektörün dinamiklerini iyi anlamak gerektiğini dile getiren Oğuz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “KOBİ’nin sektöründeki nakit akışını, kârlılığını, kendi dinamiklerini anladığınız zaman, ilgili sektöre ve o sektörde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçlarına uygun hizmet ve ürün paketleri sunmak çok daha verimli oluyor. Bu kapsamda, ürünlerimizin yanı sıra şu ana kadar farklı sektörlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hazırladığımız 20’ye yakın paket ile de KOBİ’lere desteğimizi sürdürüyoruz.”

Türkiye genelinde bin şube ve bin 400 müşteri temsilcisiyle KOBİ’lere ulaştıklarına dikkat çeken Oğuz, 2014 yılında KOBİ’lerin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmak için var olan kredi ürünlerine yenilerini ekleyeceklerini ve uygun koşullarla sunacakları fonlarla desteklerini artırarak devam ettireceklerini duyurdu. Oğuz, diğer taraftan KOBİ’lere finansman desteği sağlamanın yanısıra bu finansmana ulaşmaları için gerekli olan bilginin sağlanmasının, onlara yönelik danışmanlık ve yönlendirmenin de çok önemli olduğuna dikkat çekti.



Sorunlu kredi sorunu yok

Son dönemlerde piyasanın hareketlenmesine bağlı olarak gerek büyük şirketlerde, gerekse KOBİ'lerde göze batan bir ödeme sıkıntısı gözlemlemediklerinin altını çizen Bülent Oğuz, döviz kurlarındaki beklenmedik yükselmelere rağmen, KOBİ'lerde genel olarak nakit akışlarının, sorunsuz olduğunu söyledi. Bu nedenle, KOBİ kredileri için standart ihtiyatlılık dışında özel bir önlem alınması gerektiğini düşünmediklerine dikkat çeken Oğuz, “Bizde KOBİ kredilerindeki sorunlu olan kesimin payı sektöre göre oldukça düşüktür. Sektördeki sorunlu KOBİ kredileri Haziran sonu itibarıyla yüzde 3.0 düzeyindeyken, bizde bu oran bunun oldukça altında” dedi.



OVP KOBİ’lere destek verdi

Bülent Oğuz, KOBİ’lerin gelişimi yönünde özellikle Orta Vadeli Program’ı (OVP) olumlu bulduğunu açıkladı. Oğuz, şunları söyledi: “Cari açığın azaltılması için ihracatın teşvik edilmesi, ihracat yapan firmaların sayısının artırılması programın temel amaçlarından bir tanesi. OVP kapsamında ihracatın tabana yayılması kadar yapısının da değiştirilmesi amaçlanıyor.”

OVP’nin temel amaçlarından birinin büyüme ve istihdam olduğunu, istihdam dendiği zaman akla KOBİ’lerin geldiğini ve genel istihdamın yüzde 60’ından fazlasının KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildiğini dile getiren Oğuz, "Bu nedenle KOBİ’lerin teşvik edilmesi gerekiyor. Finans sektörünün sağlıklı büyümesi açısından OVP son derece olumlu. Bankacılar olarak biz ileriyi görmeyi severiz. OVP de bize bunu sunuyor” dedi.

Oğuz, özetle OVP’nin KOBİ’lerin hem üretim, yatırım ve ihracatını, hem de markalaşmaları ve kurumsallaşmalarını destekleyen bir ortamın gelişmesini amaçladığını aktardı. Oğuz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Karşılıkların azaltılması gibi düzenlemeler kredilerin bize olan maliyetlerini düşüreceği için KOBİ'lerimizin sahip oldukları mevcut avantajlar daha da artacak ve KOBİ’ler cari açığın azalmasında daha fazla rol oynayacaktır. Yapılacak düzenlemeleri finans sektörünün sağlıklı büyümesini sürdürmeye ve ekonomimizi çalkantılara karşı korumaya yönelik olumlu uygulamalar olarak değerlendiriyoruz. KOBİ’lere iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi için gerek finansman, gerekse bilgi ve danışmanlık desteklerimizi kesintisiz sürdüreceğiz.”



‘Olduğunda Öde’

Esnafın yanında olan Akbank, geliştirdiği ‘Olduğunda Öde Kredi’yle farklılık yaratmayı planlıyor. Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Akbank’tan Esnaf Kardeşliği’ altında ‘Olduğunda Öde Kredisi’ geliştirdiğini belirterek, bankanın bu yeni kredi paketiyle 2014 sonunda 50 bin esnafa 500 milyon TL kaynak aktarmayı hedeflediğini söyledi. Esnafın Akbank için önemine değinen Oğuz, “Sokakları arşınlayarak esnafın ihtiyaçlarını dinliyoruz. Kredi geri ödemelerini kazançlarına göre yapma esnekliği istiyorlar. Esnafın isteğiyle ‘Olduğunda Öde’ kredisini geliştirdik” dedi. 12 ay vadeye kadar kullanılabilen bu kredinin geri ödemesi 1 yıl içinde istenilen zaman ve tutarda yapılabiliyor. Ayrıca bunu yaparken müşteriler faiz oranı değişikliklerinden de etkilenmiyor. Bülent Oğuz, Türkiye'de esnaflığın yalnızca bir meslek değil aynı zamanda bir "kültür" olduğunu belirterek, “Esnaf olmak demek dürüst, samimi ve çalışkan olmak demek. Müşteriyi en büyük velinimeti olarak gören, her şeyden önce itibarını düşünen esnafın bankasından beklediği şey de aynı samimiyet ve güven duygusu. Akbank olarak biz de ürünlerimizi yalnızca esnafın ihtiyacını karşılayacak şekilde değil, aynı zamanda onunla aynı dili konuşup, aynı kültürün bir parçası olacak şekilde tasarlıyoruz. Bundan sonra da esnafa yönelik çalışmalarımızı ‘Akbank’tan Esnaf Kardeşliği’ altında sürdüreceğiz” diye konuştu.