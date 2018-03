Akbank ve Microsoft Türkiye İşbirliği

Akbank ve Microsoft Türkiye'den, destek: KOBİ’ler ‘BULUT’lara çıkacak Akbank ile Microsoft Türkiye, KOBİ'lere teknoloji desteği vererek, işlerini internette yönetmelerini sağlayacak Office 365 projesi için güçlerini birleştirdi.

Akbank-Microsoft Türkiye işbirliği kapsamında, KOBİ'ler, e-posta, kurumsal web sitesi, alan adı, word ve excel dosyalarını internet üzerinden görüntüleme ve düzenleme, anlık ileti, görüntülü görüşme, dosya saklama ve paylaşımı gibi içeriğe sahip Microsoft'un ''Office 365'' ürününden yüzde 50 indirimli yararlanarak, işlerini internette kolayca yönetebilecek.

Proje ile KOBİ'ler, e-postalarını ve dokümanlarını Microsoft alt yapısı ile sağlanan Office 365 Bulut Çözümü üzerinde saklayabilecek. Ayrıca çalışanlar tüm bu şirket dosyalarına internet bağlantısı olan her yerden, her cihazdan, her an erişebilecek ve işlerini internet üzerinden izleyip yönetebilecek.

Office 365'in birlikte çalışabilme özelliği ise KOBİ'lerin şirket giderlerini azaltarak karlılıklarını artırmalarına katkı sağlayacak.



-''Bulut ile KOBİ'lere her yer ofis''-

Projenin tanıtımında Akbank Ticari ve KOBİ Bankacılığı'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, ''KOBİ'ler Türkiye'nin, Akbank KOBİ'lerin Gücüdür'' felsefesiyle hareket ettiklerini ve tüm çalışmalarını uzun vadeli hedeflerle değer yaratmak ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak amacıyla yürüttüklerini söyledi.

Gür, iş ortağı olarak konumlandırdıkları KOBİ'lerin hayatlarını kolaylaştırmak için hem bankacılık alanında hem de bankacılık dışında geliştirdikleri çözümleri sunmaya devam ettiklerini belirterek, ''Şimdi de 'Bulut ile KOBİ'lere her yer ofis' sloganıyla Microsoft Türkiye ile yeni bir proje için işbirliği yaptık. Bu projeyle KOBİ'leri teknolojinin getirdiği son imkanlardan biri ile tanıştırıyoruz, böylelikle işlerini internetten yönetmeleri için destek oluyoruz'' dedi.

Microsoft Office deneyimini bulutta birleştiren ''Office 365'' ürününü KOBİ'lerle buluşturduklarını ve onları teknolojik imkanlar hakkında da bilinçlendirdiklerini söylen Gür, KOBİ'lerin son teknolojileri öngörülebilir maliyetlerle, çok büyük başlangıç yatırımları yapmadan, bakım-onarım, personel giderleri ile uğraşmadan kullanmak istediklerini anlattı.

Ofislerde farklı çalışanların bilgisayarlarında birçok bilginin saklandığını, bunların kaybolmaması için bir de server yatırımı gerekiğini dile getiren Gür şöyle konuştu: ''Bu proje ile dosyalar bulut çözümlerinde tutulduğu için artık server maliyeti söz konusu olmuyor ve bilgilerin silinme, bozulma ve kaybolma riski ortadan kalkıyor. KOBİ'lerin işyerlerinde sel, yangın gibi bir problem olduğunda da aynı şekilde belirttiğimiz riskler doğmuyor. Bir anlamda bu çözüm dokümanların sigortası gibi oluyor.''



Bilgi ve doküman güvenliği

Aynı zamanda KOBİ'lerin günlük hayatlarında kullandıkları word, excel, powerpoint gibi programları internet üzerinden kullanabileceğini, çalışanların seyahat ederken ya da ofis dışında oldukları zaman internetin olduğu her yerden zaman kısıtı olmadan dokümanlarına güvenle erişebileceğini vurgulayan Gür, ayrıca gerekli düzenlemelerin yapılması halinde doküman paylaşımında da bulunabileceğini belirtti.

Gür, çalışanlar dışında Microsoft dahil kimsenin bu bilgilere ulaşamayacağını ve böylece şirketin bilgilerinin, dokümanlarının gizli kalacağını ifade etti.

Web sitesi tasarlama ve web alan adını oluşturmanın KOBİ'ler için yalnızca yasal zorunluluktan dolayı yerine getirilmesi gereken bir görev olmadığına dikkati çeken Gür, bu konunun KOBİ'ler için de ''olmazsa olmazlar'' arasında olduğunu belirtti.

Oluşturdukları platformun 15 dakikada çok kolay bir şekilde web sitesi oluşturma imkanı da sağladığına değinen Gür şu bilgiyi verdi: ''Tüm bunlardan faydalanırken sadece Akbank müşterisi KOBİ'ler özel çağrı merkezi uzmanları ile Office 365 ürününün satın alma ve kurulum işlemlerini gerçekleştiriyor. Böylelikle, KOBİ'lerin Office uygulamaları, kurumsal web sitesi tasarımı, alan adı, kurum içi iletişim ve birlikte çalışma gibi pek çok konudaki çözümlerden maliyet avantajı ile yararlanmalarına olanak sağlıyoruz.''

Gür, KOBİ'lere işlerini yönetirken pek çok fırsatı bir arada sunan bu ürün için www.kobilersizinicin.com'dan başvuruda bulunulabileceğini söyleyerek, 30 Haziran’a kadar 10 bin lira ve üzerinde taksitli ticari kredi kullanan ve ürünü Axess Business ile satın alan müşterilere avantaj olarak ürün fiyatının yüzde 50'sinin chip-para olarak iade edileceğini kaydetti.



''KOBİ'lerimiz ile beraber büyüyebilir ve rekabet edebiliriz''

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Begim Başlıgil ise, KOBİ'leri güçlendiren her projede Microsoft Türkiye olarak var olmaya hazır olduklarını vurguladı.Microsoft Türkiye olarak, Türkiye'nin Ar-Ge yatırım ve 2023 vizyonu hedefi doğrultusunda çalışmalarına yön vererek KOBİ'lerin büyümesi için yeni çözümler ve işbirlikleri üretiklerini söyleyen Başlıgil işbirliğinin amacını şöyle özetledi: ''Ülkemizin dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girebilmesi için KOBİ'lerimizin teknolojiyi daha etkin biçimde kullanması gerekiyor. Türkiye'nin en büyük ekonomilerden biri olması için KOBİ'lerimizin dünyaya açılması ve rekabet gücüne sahip olması çok önemli. KOBİ'lerimizle beraber büyüyebilir ve rekabet edebiliriz.''

Başlıgil, Akbank ile işbirliği içinde Office 365 ve bulut gücüyle dokümanların her yerde ve her an kullanılabilir olacağına işaret ederek, sisteme katılacak şirketlerdeki tüm çalışanların aynı anda tek doküman üzerinden çalışabileceklerine ve şirket verilerine güvenle erişip sürekli güncel kalabileceklerine dikkati çekti.

Sistemin zaman kaybını önleyerek, verimlilik artışına büyük ölçüde katkı sağlayacağına değinen Başlıgil, şunları kaydetti: ''Anında ve güvenli doküman paylaşımı, aynı anda birlikte çalışabilmek ve birinci sınıf bir mesajlaşma sistemi üzerinden iletişim kurmak, şirketlerdeki süreçleri daha da iyileştiriyor. Çok ciddi maliyetlerle kurulan sistemlerin yaptıklarının hepsini sunan Office 365 Bulut Çözümü, teknolojiye ulaşmak için altyapı maliyeti yapmak istemeyen ya da bu maliyetten çekinen KOBİ'lerimizin verimliliğini ve karlılığını artıracak. Microsoft Türkiye olarak yenilikçi ürün ve servislerimizle ülke ekonomimizin lokomotifi KOBİ'lerimize rekabet avantajı sağlayacak, onları güçlendiren ve sürdürülebilirliklerini destekleyen her projede var olmaya devam edeceğiz.''