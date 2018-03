Anadolubank ölçek ekonomisiyle büyüyecek

KOBİ’ye terzi usulü kredi





Anadolubank, 3 yıllık büyüme stratejisini açıkladı. Bankanın 2012-2015 yılları arasında yapacağı yatırım tutarı 150 milyon TL’yi buluyor. Büyümede ölçek ekonomisinden yararlanacak olan Anadolubank, işletmelere terzi usulü hizmet vermeyi sürdürecek. Anadolubank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Sibel Akın, bankacılık sektörünün gerektiğinde KOBİ’yi korumak adına ‘hayır’ demesi gerektiğini söylüyor. Anadolubank’ın işletmelere finansman sağlarken bir nevi danışman gibi çalıştığını söyleyen Akın, bu yöntemle büyümeye devam edeceklerini belirtiyor. Anadolubank, Eylül ayında gerçekleştirdiği basın toplantısında bankanın büyüme performansına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 3 yıllık büyüme stratejilerinin açıklandığı toplantıda; bankanın mevcut durumu, yeni yatırımlar, Türkiye ekonomisi ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirme yapıldı. Basın toplantısının ardından bir araya geldiğimiz Anadolubank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Sibel Akın ile toplantıda konuşulmayanları konuştuk. Akın, KOBİ özelinde büyüyecekleri yeni stratejinin sonunda 2015 yılında 91 olan şube sayısını 150’ye, bin 952 olan çalışan sayısını 3 bine ulaştıracaklarını söylerken müşteriyi anlayan ‘danışman banka’ sıfatıyla bu büyümeyi gerçekleştireceklerini söylüyor.

Anadolubank’ın ilk 6 ay sonuçlarına göre 7. 8 milyar TL aktif büyüklüğü, yüzde 2.46 gibi piyasa ortalamasının altında şüpheli alacak oranı, yüzde 17.09 ile piyasa ortalamasının üzerinde sermaye yeterlilik rasyosu, 104 milyon TL yarıyıl karı ve 1 milyar TL’yi aşan öz kaynak ile faaliyet gösteriyor. Anadolubank’ın 2015 yılı hedefinde aktif büyüklüğünü 15 milyar TL’ye, kredilerini ise 10.5 milyar TL’ye çıkaracağı öngörülüyor. Tüm bu veriler ışığında bankanın büyüme hamlesinde ‘ölçek ekonomisi’ni iyi kullanması öngörülüyor. Dünya ve Türkiye ekonomik konjonktüründe bu büyümeyi nasıl gerçekleştireceklerini sorduğumuz Sibel Akın, “ Büyümede bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Çünkü mevcut pasta bizim büyüme hamlemizi rahatlıkla gerçekleştireceğimiz yapıda. Ağırlıklı da ölçek ekonomisinden yararlanacağız” diyor.

İşletmenin röntgenini çeken banka

Anadolubank müşterileri için özel bir tanım kullanıyor. Buna göre cirosu 3 milyon ile 25 milyon arasında olan işletmeler KOBİ, 25 milyon ve üstünü ise ticari olarak tanımlıyor. Anadolubank’ın KOBİ tanımında ulaştığı işletme sayısı 12 ile 13 bin arasında değişiyor. Ticari ve mikro ölçekli işletmeler da dahil edildiğinde rakam 20 bin işletmeye çıkıyor. Bu yıl KOBİ ve ticari portföye 3-4 bin yeni müşteri kattıklarını söyleyen Sibel Akın, yeni büyüme hamlesinde yer alan yeni şubeler aracılığıyla her yıl için asgari 4-5 bin yeni müşteri hedeflediklerini açıklıyor. Müşterilerin neden Anadolubank’ı tercih etmesi gerektiğini Akın, şöyle anlatıyor: “Müşteri odaklı yaklaştığımız için servis kalitemiz çok yüksek. Ayrıca mikro, KOBİ ve ticari işletmeler için standart uygulama yapmıyoruz. Müşterinin röntgenini çekerek ihtiyacı olan uygun finans modelini yaratmaya öncelik veriyoruz. Bizim için önemli olan her iki taraf içinde katma değer yaratmasıdır. Sunduğumuz hizmetin özelliği terzi usulü olmasıdır.” Bir işletmenin ihtiyacı olan tüm ürünlerin Anadolubank bünyesinde olduğunu aktaran Akın, müşteriler ile orta vadede sağlam ilişkiler kurduklarını ve uzun soluklu müşterilerle çalıştıklarını hatırlatıyor. Bu nedenle sorunlu kredi hacimlerinin sektörün altında olduğunu kaydeden Akın, müşteri yaklaşımlarını şöyle özetliyor: “Müşteriye yaklaşma stratejimiz bir nevi danışmanlıktır. Sadece müşteriye sevimli gözükelim ve bugünü kurtaralım diye yaklaşmıyoruz. İşletmelerin isteklerini doğru algılayıp doğru çözümü sunmaya çalışıyoruz. Bankacılık sektörünün yaklaşımı da bu olmalıdır. Müşteriye gerektiğinde ‘Hayır’ denilebilmedir. Ama bu hayır ifadesinin altında müşteriyi korumak vardır. İşin doğrusu da budur. Örneğin bir işletmenin 1 birim sermayesi varsa 15 birim sermaye kullanmamalıdır. Her işletme büyümek ister ama bu iş ‘Rus Ruleti’ne dönüşmemelidir. Aksi halde işletmeler batabilir. Dolayısıyla ekonomik sıkıntıların yaşandığı, firmaların battığı dönemlerde bankacılık sektörünün de payı vardır. KOBİ’yi doğru yapılandırmak ve doğru finansman ile desteklemek gerekir.” Anadolubank’ın bu anlamda en büyük artısını ‘danışman’ niteliğinde yetiştirilen insan kaynakları oluşturuyor.

KOBİ’lerin sorunu borçluluk

Ekonomideki belirsizliğin son günlerde iyice gün yüzüne çıktığını hatırlattığımız Sibel Akın, özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelerin bu döneme fazla borç sorunu yaşadığını hatırlatıyor. Akın, “Döneme yatırımla veya stokla yakalanan işletme sayısı yüksek. Tekniker gözüyle değerlendirirsem; daha gelişecek piyasalara uygun pozisyon alındı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Bu nedenle KOBİ’lerin borçluluk oranı yüksek. Ancak yine de temkinli iyimserliği bırakmamak gerekiyor” diye konuşuyor. Yüksek rekabet nedeniyle bankacılık sektöründeki karlılık oranlarının da düştüğünü kaydeden Akın, önümüzdeki dönem keskin rekabet nedeniyle sektörün enflasyon oranına paralel karlılık oranlarının düşeceğini öngörüyor.

Genel Müdürlük Finans Merkezi’ne taşınıyor

Anadolubank, genel müdürlük binasını 2013’ün ortasına doğru Ümraniye’ye taşımaya hazırlanıyor. Şu anda 9 bin metrekare alanda hizmet veren banka böylece alanını 28 bin metrekareye çıkaracak. Bankanın 3 yıllık yatırım bütçesi ise 150 milyon TL’yi buluyor.