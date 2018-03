Aslı Düzenli: YKB KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grup Direktörü

Bankacılık sektörünün önemli oyuncularından Yapı Kredi, tarımı da KOBİ tanımı içerisine alarak stratejisini belirledi. Bu yıl ‘KOBİ ve Tarım’ bankacılığında sektörün üzerinde büyüme hedefleyen banka, bunun için kanal yapılanması ve lokal ağırlığına güveniyor.

‘Esnafın Babası’ tanımıyla anılan Yapı Kredi, günümüzde de bu iddiasını sürdürecek proje ve stratejilerle büyüyor. KOBİ ve Tarım Bankacılığı altında müşterilerine 2013 yılında 13 milyar TL kredi kullandıran Yapı Kredi, bu yıl ise ‘KOBİ ve Tarım’ müşterilerinde sektörün üzerinde büyüme rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Yapı Kredi KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grup Direktörü Aslı Düzenli anlatıyor: “Yapı Kredi olarak KOBİ’lerin ülke ekonomisinin itici gücü olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bankalar da KOBİ’lere finansal anlamda destek olarak, ekonominin büyümesine ve gelişmesine destek oluyor. Yapı Kredi olarak, 70 yıllık geçmişimizde çalıştığımız KOBİ müşteri sayısı 1 milyonu aştı. Toplamda ülkemizde 3.2 milyon KOBİ olduğunu gözönünde bulundurursak bu oldukça ciddi bir rakam. Ancak halen çalışma şansı bulamadığımız KOBİ’lerimize ulaşmak ve onları da Yapı Kredi’nin ayrıcalıklı dünyası ile tanıştırmak en önemli önceliklerimizden biri durumunda ve her gün bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”



KOBİ’de sektör ortalamasının üzerinde

Yapı Kredi yıllık cirosu 20 milyon TL’ye kadar olan firmaları KOBİ olarak değerlendiriyor. Son 5 yılda KOBİ bankacılığında önemli bir mesafe kat ettiklerini aktaran Aslı Düzenli şu bilgileri paylaşıyor: “Ekim 2009’da haftada 2 bin 200 KOBİ kredi değerlendirmesi yaparken, günümüzde haftada 15 bin rakamına ulaştık. 2008’de KOBİ müşteri sayımız 365 bin iken şimdi 735 bin aktif KOBi müşterimiz bulunuyor. Hedefimiz her zaman olduğu gibi yine bankacılık sektör ortalamasının üzerinde büyüme rakamlarına ulaşmaktır.”

Aslı Düzenli, 2014 yılı için de ana hedeflerinin; KOBİ’lere sağladıkları finansal desteği artırarak hem firmaları, hem de faaliyet gösterdikleri sektörleri en iyi şekilde desteklemek olduğunu belirterek, “Bu doğrultuda perakendeden tarıma kadar pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren KOBİ müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak onlara yeni ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz. Geniş şube ve ATM ağımız ve güçlü KOBİ portföy yönetimi ailemiz ile hızlı, güleryüzlü ve kaliteli hizmet anlayışımızla farklılaşacağımıza inanıyorum” diye konuşuyor.



KOBİ’ye ulaşmada yaygın kanal avantajı

Yapı Kredi, hedeflerine ulaşmada ilk olarak müşterilerini tanımaya odaklanıyor. Düzenli; “Bu kapsamda geniş KOBİ müşteri kitlemizin birbirinden farklı ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve segment bazlı servis modelimiz sayesinde KOBİ bankacılığındaki sektördeki öncü rolümüzü sürdürüyoruz” diyor.

Yapı Kredi, 2012 yılında yeniden yapılandırdığı servis modelini 3 farklı kanaldan müşterilerinin hizmetine sunuyor. Segment modelindeki en büyük ağırlığı yine şube personeli oluşturuyor. Yapı Kredi, 835 perakende şubesinde görev alan yaklaşık 1.900 portföy yöneticisi ile 600 binin üzerinde müşteriye birebir hizmet sunuyor. 2012 yılında göreve başlayan KOBİ Müşteri İlişkileri Yönetmenleri, bankanın yeni müşteri yaratma kapasitesine büyük katkı sağlıyor. Görev tanımı olarak tamamen yeni müşteri kazanımına ve kazanılan müşterilerin banka içinde hedeflenen aktif ürün kullanımına ulaşmasına odaklanan ekip oldukça iyi bir performans gösteriyor.

Kompleks ürünler kullanmayan, daha basit bankacılık ihtiyaçları olan müşterilerine daha hızlı hizmet sunabilmek adına 2013 yılının başında 9 farklı bölge müdürlüğünde KOBİ Merkezi Portföy Yönetmenleri görev yapıyor. Düzenli, “Sözkonusu çalışanlarımız, müşterilere telefon üzerinden hizmet sunarak ihtiyaçlarına cevap verebiliyorlar. Yapı Kredi’nin gelişmiş alternatif hizmet kanalları (ATM, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık,vs.) ile birleştiğinde multikanal bir hizmet sunduğumuzu söyleyebiliriz” diye konuşuyor.



5 paketle KOBİ’ler hedef

Aslı Düzenli; Yapı Kredi’nin KOBİ’lere yönelik 5 ayrı ürünü hakkında şu bilgileri aktarıyor:

Yapı Kredi, geçtiğimiz aylarda Çam ve Sedir paketlerine ek olarak farklı ihtiyaçlara yönelik Defne, Palmiye ve Nar paketlerini müşterilerinin hizmetine sundu.

Turizm işletmeleri için hazırlanan Palmiye Paketi ile müşteriler “Ödemesi Kolay ve Esnek Ödemeli” turizm kredisinde özel fiyatlama ve döviz POS’ta avantajlı fiyat olanaklarından yararlanıyor.

Tarım sektörü müşterileri için hazırlanan Nar Paketi ile de tarım işletmelerine tarım kredilerinde ayrıcalıklı fiyatlama avantajı sunuluyor.

Bankanın ağırlıklı esnaf müşterilerine sunduğu paketin ismi ise Defne. Defne Paketi, işlem yoğunluğu daha az olan müşteriler için oluşturulmuş. Bu paket sayesinde KOBİ’ler yıl boyunca bankacılık işlemlerinde ödeyecekleri miktarı bilmenin, nakit destek kredisinden özel fiyatlarla yararlanmanın ve çek karnesi komisyonunda avantajlı fiyatların ayrıcalığını yaşıyor.

Ayrıca Çam ve Sedir paketlerinde olduğu gibi bu paketler ile müşterilerine internet bankacılığında ücretsiz EFT ve havale, hesap işletim ücreti muafiyeti, ücretsiz hesap ekstresi ve servis önceliği gibi avantajlar sunuluyor.

Aslı Düzenli, sözkonusu paketleri bugüne kadar 170 bin müşterinin kullandığını, sene sonunda 200 bin müşteriye ulaşmak istediklerini aktarıyor.



Tarıma özel bölüm

Tarım Bankacılığı Yapı Kredi’nin temel büyüme kalemlerinden birini oluşturuyor. Düzenli, Türkiye’nin tarımda mukayeseli bir üstünlüğe sahip olduğunu hatırlatarak, “Bankamız ise kırsal alanlarda 250’ye yakın şubesi olan bir banka olduğu için tarım ülkemiz için olduğu gibi bizim için de stratejik bir sektör. Bu nedenle, tarım sektörünü desteklemeye ve çiftçimize her türlü bankacılık hizmetini sunmaya devam edeceğiz” diyor.

2014 Haziran itibarıyla 90 bin aktif tarım müşterisine ulaşan Yapı Kredi, ürün gamında şu an tarıma özel 16 farklı kredi çeşidi, 7 sigorta, 2 farklı kart uygulaması sunuyor. Müşterilerine tarımsal finansman konusunda danışmanlık hizmeti de veren Yapı Kredi, tarım bankacılığı kapsamında çiftçilerin tüm tarımsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak Tarımsal Üretim Kredisi, Traktör Kredisi, Seracılık Kredisi ve Sera Yapım Kredisi, TMO Makbuz Senedi Kredileri, Hayvan Alım Kredisi, Tarım Makinaları Kredisi ve Tarımsal Yatırım Kredileri gibi farklı ürünler sunuyor. 2012 yılında hizmete sunduğu hayvancılık kredilerine geçen yıl Arıcılık, Küçükbaş Hayvancılık ve Tavukçuluk kredilerini ekleyerek ürün gamını genişleten Yapı Kredi, ayrıca, sözleşmeli tarım faaliyetlerini finanse etmek için Sözleşmeli Üretim Kredisi’ni hazırlamış bulunuyor. Düzenli, tarım sektöründe iyi bir performans sergilediklerini belirterek, “Tarımı sadece ürün veya çiftçi olarak görmeyip değer zincirinin içine girmek istiyoruz” diyor.



POS’ta iddialı

Aslı Düzenli, 10 milyonu aşkın World kartları bulunduğunu, özellikle perakende satış dünyasında KOBİ’lere sundukları ürünlerin en önemlilerinden birinin de POS cihazları olduğunu belirtiyor: “Üye işyeri ağımızın genişliği ile birçok sektörde özel taksit ve puan kampanyaları ile KOBİ’lerin satışlarını arttırma yönünde destek veriyoruz. Yazarkasa POS cihazlarında da hızlı hizmetimiz ve özel ödeme seçenekleri ile farklılaşıyoruz. Farklı turizm bölgelerinde bulunan otel ve seyahat acentesi müşterilerimiz için ise ilave taksit veya taksit erteleme gibi özel koşullarla POS kampanyaları düzenliyoruz. Çözümlerimizden biri olan dövizli POS özellikle uluslararası kartlar ile işlem yapan üye işyerleri için geliştirilmiş bir uygulama.”