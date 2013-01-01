Biz, siz ve hayalleriniz

Bank Asya’dan KOBİ’lere 3 boyutlu KOBİ bankacılığı





Katılım Bankacılığının önemli temsilcilerinden Bank Asya, büyüme çizgisinin motoruna KOBİ’leri yerleştiriyor. Bu yıl itibarıyla KOBİ’lerde dinamik büyüme modelini benimseyen Bank Asya, işletmelere “3 Boyutlu KOBİ Bankacılığı” adını verdiği ‘Biz, Siz ve Hayalleriniz’ sloganıyla yaklaşacak. Bank Asya KOBİ Bankacılığı Müdürü Tolga Burak Alkaç, “Türkiye dinamik bir ülke. Herkesin hayalleri var. Yeni işi kurmak isteyen de var, mevcut işini geliştirmek isteyen de. Bank Asya olarak, bu hayalleri gerçekleştiren banka olmak istiyoruz” diyor. Cirosu 25 milyon TL, kredi limiti ise 3 milyon TL’ye kadar olan işletmeleri KOBİ olarak tanımlayan Bank Asya’da 200 bin KOBİ müşteri yer alıyor. Banka, sözkonusu KOBİ’lere 2.4 milyar TL kaynak kullandırmış. Bankanın nakdi kredilerinden KOBİ’ler yüzde 14 pay alıyor. Kısa vadede ise bu oranın yüzde 35’e çıkarılması hedefleniyor. Bunun için 2 yıldır KOBİ özelinde çalıştıklarını açıklayan Alkaç, “Bank Asya, KOBİ alanındaki yapılanmasına son 2 yıldır ağırlık vermiş durumda. Bölge tahsis birimlerimiz oluştu. KOBİ’lerde büyüyeceğiz. İlk aşamada yüzde 14 olan payı 2013’te yüzde 21’e çıkaracağız. 2014 sonunda ise yüzde 35’i yakalayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. Alkaç, mevcut rakamları 7- 8 puan artıracaklarını, ilk aşamada tarım ve gıda KOBİ’lerine ağırlık vereceklerini duyuruyor.



STAR KOBİ Danışmanları geliyor

Bank Asya’nın bu yıl KOBİ’lere ulaşmada hayata geçireceği bir diğer yeniliği ise STAR KOBİ Danışmanları hizmeti oluşturuyor. Yaz aylarında hayata geçirilecek projeye göre KOBİ’lere özel eğitim almış, sertifikalı KOBİ Danışmanları, hizmet verecek ve bu hizmet, işletmelerin Pazar payını artırmadan, cirolarını yükseltemeye kadar çok çeşitli alanları kapsayacak. Alkaç, KOBİ denilince Bank Asya’nın akıllara gelmesi amacıyla çalıştıklarını belirterek, “Kredi kullanımı dışında; firmanın gelişimi yönünde çözüm ortağı olan STAR KOBİ Danışmanları, işletmeleri yerinde inceleyerek, yaşanılan sıkıntılara çare bulacak. İlk aşamada 50 personelle eğitimler başlayacak. Bank Asya’da şu anda 471 olan KOBİ personelinin tamamı STAR KOBİ Danışmanı eğitimini alacak” diyor. Tolga Burak Alkaç, kariyer planlamasında STAR KOBİ Danışmanları’nın daha sonra bankanın üst yöneticileri olarak değerlendirileceğini de ekliyor.



Bölge tahsisleri KOBİ’nin yanında

Bank Asya, 2010 yılının sonunda KOBİ müşterilerine daha hızlı ulaşmak ve onların çözüm noktası olma iddiasıyla ‘Bölge Tahsis Müdürlükleri’ni kurmuştu. Sayısı 11’i bulan ve 2 yılda sahayı çok iyi öğrenen bir ekip oluşturduklarını anlatan Alkaç, tek müşteride 3 milyon TL’ye kadar olan tahsis rakamını 5 milyon TL’ye çıkardıklarını belirtiyor. Krediyi sahada vermeyi tercih ettiklerini dile getiren Alkaç, şöyle konuşuyor: “KOBİ’ye kaynak sağlarken sadece bilançoya bakmıyoruz. Müşteriye dokunuyoruz. İlişki yönetiyoruz. Sahadaki ekip, KOBİ’ye temas ediyor. Örnek vermek gerekirse 471 KOBİ çalışanımız iki ayda 24 bin görüşme sağladı.” Başarılı ekibin katkısıyla sorunlu kredilerde yüzde 3.5 olan sektör ortalamasının çok altında; yüzde 2.6 ile hizmet verdiklerinin altını çizen Alkaç, gelecek dönemde risk artırmadan büyüyebileceklerini düşünüyor. “Müşterimizin nakit akışından pay almak istiyoruz” diyen Alkaç, yeni ürün ve hizmetlerle işletmenin uzun vadeli ortağı olarak birlikte büyüme yolunda daha emin adımlar atacaklarını söylüyor.



Ürün ve hizmetler artacak

Tolga Burak Alkaç’a göre günümüzde KOBİ’lere ulaşmanın en önemli yolu hız. Ayrıca müşteri geldiğinde kendine yönelik birçok ürün ve hizmet bulmalı. Bank Asya, bu süreçte operasyonel ve tahsis süreçlerini hızlandırırken iş yapış tarzında işletmelerin önünü açacak çalışmalara yoğunlaşacak. Ancak işletmeye ulaşmada sadece hız yeterli değil. Alkaç, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu’da tarım ve gıdaya yönelik niş politikalar yürüteceklerini, ayrıca Mayıs 2013’te Tarım Zirvesi düzenleyeceklerini açıklıyor. Bank Asya’da 8 sektörel finansman paketi bulunduğunu anlatan Alkaç, paketlerin zamanında yapıldığını ancak istenilen düzeyde uygulanmadığını belirterek, “2.4 milyar TL kredi stokunun sadece 400 milyonu sektörel kredi paketleri üzerinden kullandırılıyor. Bu noktada sektörel finansman paketlerinin sayısını ve içeriğini doldurarak sahaya çıkmayı planlıyoruz. İlk aşamada sektörel finansman paketini 15’e çıkaracağız” diye konuşuyor. Katılım bankacılığının temelinde ortaklık olduğunu hatırlatan Alkaç, KOBİ’yi Bank Asya’nın ortağı gibi gördüklerini, işletme ile bankanın ilişkisini uzun vadede sürdürmek istediklerini anlatıyor.



Katılım bankacılığı kayıtdışılığı azaltır

Tolga Burak Alkaç’a göre katılım bankaları reel ekonomi için bir avantaj. Çünkü kredi kullandırma fatura karşılığı olduğu için direkt reel ekonominin gerçek faaliyetleri finanse edilmiş oluyor. Sistemin yapısı gereği de birçok firma, katılım bankalarıyla çalışmaya zorlanıyor. Alkaç, ekonominin kayıt içine alınmasıyla katılım bankalarına ilginin de artacağına inanıyor. Dünyanın en büyük bankalarının katılım bankalarına yöneldiğini dile getiren Alkaç, Basel sürecinin kayıt dışını önlemede önemli bir avantaj olduğunu düşünüyor. Bank Asya olarak Basel’in getirilerine kendilerini hazırladıklarını kaydeden Alkaç, “Basel’in tamamen uygulanması en büyük isteğimiz. Banka olarak yapımızdan kaynaklı olarak biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu dönem fırsattır. Türkiye’nin tüm bu zorlu konjonktüre rağmen büyüyor olması da önemli bir gelişmedir. Artık yatırımcı önünü görebiliyor” açıklamasını yapıyor. Dünyada katılım bankacılığında pazar payı yüzde 50’ye varan ülkeler var. Türkiye’de katılım bankalarının aldığı pay ise yüzde 5’ler seviyesinde. Alkaç, bu payı artırmanın mevduat veya kredi ile mümkün olamayacağını öngörerek bir arkadaşlarının yurtdışında katılım bankalarının sistemlerini incelemeye odaklandığını söylüyor. Alkaç, sektöre yeni katılacak katılım bankalarının da sektörün büyümesinde artı değer yaratacağını öngörüyor.