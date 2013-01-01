Burgan Bank

Kuveyt'in en genç bankası olan Burgan Bank, bölgesel büyümesine Türkiye'yi de dahil etti. Eurobank Tekfen'i satın alan banka, Türkiye'de ticari bankacılık stratejisiyle büyüyecek. Bankanın Genel Müdürlüğü'nü Eurobank Tekfen Genel Müdürü Mehmet Sönmez yürütmeye devam edecek.





Ticari Bankacılık’ta Türkiye’nin yeni konuğu Kuveyt’ten

Burgan Bank



Burgan Bank Grubu, Burgan Bank markasıyla Türkiye'de faaliyete başladı. 2012 yılı aralık ayında Eurobank Tekfen hisselerini satın alarak Türkiye’ye konumlanan Burgan Bank Grubu, böylece bölgesel markasının sınırlarını genişletmiş oldu. Türkiye'de markasını Burgan Bank olarak açıklayan Burgan Bank Grubu, Türkiye yatırımı ile genişlemesini sürdürecek.

Bankanın duyurulduğu kamuoyuna dönük etkinlikte konuşan Burgan Bank Grubu üst Yöneticisi (CEO) Eduardo Eguren şöyle dedi: “Markamızı Türkiye piyasasına taşımak, Burgan Bank'ın bölgesel bir bankacılık grubu oluşturma stratejisi açısından önemli bir kilometre taşına işaret etmektedir. Hedefimiz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki iştirak ağımız ile müşterilerimize güçlü finansal çözümler sunmaktır. Bugüne dek birçok ödüle layık görülen Burgan Bank markasının coğrafi olarak yayılışı; genişlemeyi, yetkinliklerimizi artırmayı ve varlığımızı güçlendirmeyi hedefleyen stratejimizin doğal bir parçasıdır.”

Eguren, Türkiye ekonomisinin bölgenin üçte birini temsil ettiğini ve Türkiye'nin bölgede hızı belirleyen bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Burada iş yapmak bizim için büyük bir fırsat olacak. Türkiye'de başarılı olursak bölgede de başarılı oluruz” dedi.

Kuveyt'in en genç bankası olduklarını belirten Eguren, alınan bir kararla bölgede büyüme stratejisine girdiklerine dikkat çekti. “Biz uzun vadeli iş teklifleri ile ilgileniyoruz. Müşterilerimizin uzun vadeli olmasını istiyoruz” diyen Eguren hedeflerinin sadece yatırım bankacılığı olmadığını kaydetti.

“Her bir iştirakimiz yüksek düzeyde bir özerklikle yönetilmektedir” diyen Eguren Türkiye'nin hep ilgilerini çeken ve kendileri için hep bir numara bir ülke olduğunu belirterek, “Türkiye'ye gelmek bizim için tercih ettiğimiz bir operasyondu. Boyut olarak en küçük ama kalite olarak en yüksek düzeydeydi” dedi.



2013 yıl sonu beklentileri

Burgan Bank Genel Müdürü Mehmet Sönmez ise Burgan Bank'ın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteren Kuveyt merkezli Burgan Bank Grubu'nun bir iştiraki olduğunu belirtti. Sönmez, şu bilgileri aktardı: ''Banka, Grubun Ürdün, Irak, Tunus ve Cezayir ile kurduğu sinerjiden ve Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ekonomik büyüme potansiyelinden güç alacaktır. Burgan Bank Grubu'nun yer aldığı ülkeler ile Türkiye'nin ticareti, son 5 yılda yüzde 55 artış göstererek, 13.1 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 14.7 milyar dolara yükselmiştir. Burgan Bank olarak, bu coğrafyadaki ticaretin finansmanındaki hacmimizin artacağına inanıyoruz. Burgan Bank'ın 35 yıllık deneyimi ve desteği ile stratejik hedeflerimize odaklanacağız.''



Burgan’ın hedefi ticari bankacılık

Mehmet Sönmez, yasal düzenlemelerden sonra oluşan kurumsal kimliği şöyle özetledi: “Bankanın ünvanı Burgan Bank oldu. Bankanın iştirakleri olan EFG İstanbul Menkul Kıymetler ve EFG Finansal Kiralama şirketlerinin unvanlarını ise Burgan Yatırım Menkul Kıymetler ve Burgan Finansal Kiralama olarak değişmiştir. Yeni kurduğumuz portföy şirketimizin unvanı da Burgan Portföy oldu.”

Bu yıl mevcut şubelerinin verimliliğini artıracaklarının altını çizen Sönmez, “Ağırlıklı ticari bankacılık, KOBİ bankacılığı ve üst bireysel segmentlere yönelik bankacılık anlayışıyla devam edeceğiz. Bu yıl sonunu bilanço büyüklüğünde 6.5 milyar lira, kredi büyüklüğünde 4.6 milyar lira ve mevduat büyüklüğünde 3.7 milyar lira ile tamamlamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.



2013’te kredi büyümesi yüzde 20

Burgan Bank Grubu üst Yöneticisi (CEO) Eduardo Eguren, Türkiye'deki iştiraklerinin yeni grubun yüzde 15'lik kısmını temsil ettiğini belirterek başlangıçta verdiği bilgileri şöyle güçlendirdi: “Burgan Bank'a ihtiyacı olduğu ölçüde kaynak aktaracağız. Daha önce görüşmelerimizde 500 milyon dolar aktaracağımızı belirtmiştik. Bunlar sadece rakamlar, en baştan itibaren bizim planımız iştirakimizi büyütmektir. Sermayeyi artırmak gerekirse bunu vereceğiz.”

Diğer ülkedeki iştirakleri ile ilgili risklere de değinen Eguren, Cezayir, Tunus, Ürdün ve Irak'ta herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, “Irak henüz izole durumda. Irak'ta ödemelerini nakit yapabilen tek bankayız. Büyük bankalar bizimle ortaklık kurmak için sıraya girmiş durumda” dedi.

Eguren, doğru fırsatı buldukları zaman, kredi kartları ile ilgili bir şirket satın alabileceklerini ve inorganik büyüme yapabileceklerini sözlerine ekledi. Mehmet Sönmez ise aynı bağlamda, 2013 yılında bankacılık sektörü beklentileriyle ilgili görüşünü açıkladı: “Burgan Bank 2013 yılında şube açacaktır. Kredilerde ise sektörün üzerinde bir kredi büyümesi gerçekleştireceğiz. Ülkemizin makroekonomik büyüklükleri dikkate alındığında kredi büyümesi yüzde 20'ye yakın olacaktır.”