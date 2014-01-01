Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun:

Tüm KOBİ segmentinde orta vadede Türkiye’nin ilk 5 bankası arasında yer almak isteyen Denizbank, Citybank’ın bireysel bölümünü satın almasının sonuçlarını 2014’te görmeye başlayacak. Denizbank, yeni satış ekibiyle önümüzdeki dönem hem personel hem şube anlamında en fazla yatırımı KOBİ’ye yapacak.





Esnaf ve KOBİ’lere yönelik yürüttüğü projelerle sektörün en hızlı büyüyen finans kuruluşları arasında yer alan Denizbank, iddialı büyümesini sürdürülebilir kılmak istiyor. Denizbank Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sun, sektörün üzerinde büyüme rakamlarına imza attıklarını belirterek, “Yıl sonu hedefimiz olan 340 bin aktif müşteri adedine 9 ay içinde ulaştık ve yıl sonuna kadar sözkonusu işletmelere 7.5 milyar TL kaynak aktarmış olacağız” dedi. Denizbank’ın tarım alanındaki 280 bin aktif müşterisine kullandırdığı kaynak ise 2.5 milyar TL’yi buluyor.

Denizbank, işletmeleri farklı bir tanımla kategori ederek hizmet sunuyor. İstanbul, İzmir ve Ankara’da 15 milyon TL’ye kadar cirosu olan işletmeleri KOBİ olarak tanımlayan Denizbank, sözkonusu şehirler dışında ise 25 milyon TL ciroyu baz alıyor. 25 milyon TL ciroyu aşan işletmeleri ise bankanın ticari bankacılık alanında değerlendiriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de neden ayrıma gittiklerini Sun, şöyle anlatıyor: “Bu üç büyük şehirde ticari ve KOBİ bankacılığı müşterinin lehine olacak şekilde tatlı bir rekabet içinde. Bu yapıyı korumak istiyoruz. Bu üç il bizim için gri alan. Hepimiz biliyoruz ki bankacılıkta genelde büyük ve yüksek kredi verebilinecek işletmelere konsantre olunur. Bu yapı da rekabete neden oluyor.”



Denizbank’ın KOBİ kategorisinde 2013 yılında gösterdiği performansın özel bir nedeni de bulunuyor. Gökhan Sun, Maliye Bakanlığı’nın yazarkasa uygulamasında değişikliğe gitmesinin kendileri için avantaj olduğunu belirterek, şu bilgileri veriyor: “Nisan ayından bu yana yazarkasa pos çözümü ile sisteme ilk uyum sağlayan banka olduk. Diğer bankalar da başladı çalışmaya ama biz biraz erken başlamanın avantajını gördük. Yılı 300 bin KOBİ müşterisi ile bitirmiştik ve bu yılın hedefi olan 340 bin müşteriye 9 ayda ulaştık. İlk 9 ayda yüzde 15’lik artış sağladık. Yıl sonunda bu büyüme oranımızın yüzde 25’e ulaşmasını bekliyoruz.”

Denizbank’ın ağırlıklı mikro segmentte hızlı bir gelişim süreci yaşadığını aktaran Sun, “Asıl büyümeyi esnafta sağlıyoruz” dedi. Bunun için tüm esnaf odalarıyla özel anlaşmalar yürüttüklerini aktaran Sun, şöyle konuştu: “Amacımız günün sonunda kazanmak-büyümek. Ama kilit nokta hizmet vererek büyümek. Bunun için sunduğumuz hizmetlere esnaf gözüyle yaklaşıyoruz. İşletmenin sadece kredi ihtiyacını karşılamak amacımız değil. Esnafın dostu olarak tüm sorununa çözüm sunmak hedefimiz.”



KOBİ’lere 11 milyar TL

KOBİ segmentinde müşterilerine yıl sonuna kadar 5.5 milyar ile 6 milyar TL’ye kadar kredi sağlamayı hedeflediklerini anlatan Gökhan Sun, resmi KOBİ tanımına bakıldığında kullandırılan kaynağın yıl sonunda 7.5 milyar TL’ye çıktığını kaydediyor. Sun, “Tarım sektörünü de dahil edersek KOBİ’lere yıl sonuna kadar 11 milyar TL kaynak sunmuş olacağız.

7.5 milyar TL’yi baz aldığımızda geçen yıla göre kredilerde ilk 6 ay yüzde 20 büyüme sağladığımız görülüyor, bu oran yüzde 30 olur” diye konuşuyor.

Yıl sonunda müşteri adedinin 350 ile 360 bine ulaşması öngörülüyor. Bankanın gelecek yıl müşteride 430 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Yurtdışı dahil edildiğinde 710 şubesiyle Denizbank’ın 16 yılda önemli başarılara imza attığını paylaşan Gökhan Sun, şöyle konuşuyor: “Segmentte doğru müşteriyi bulursak büyümede kendimizi sınırlamayız. Çünkü hizmet verdiğimiz alan riskin dağınık olduğu, borca sadakatin en yüksek olduğu yapı. Esnaf Dostu bir banka olarak da müşterimiz ile uzun soluklu işbirliği oluşturmak istiyoruz.”



Rekabette farklılaşma stratejisi

City Bank’ın bireysel bölümünü satın almasının somut çıktılarını Denizbank’ın bu dönem müşteri kazanımında göreceklerinin altını çizen Gökhan Sun, “2014 yılı bizim için önemli bir yıl. İki bankanın satış ekibi birleşti. Önümüzdeki dönem hem bireyselde hem de KOBİ’de daha etkin olacağız. Direkt satış ekibimiz güçleniyor. Ayrıca internet bankacılığı ve dijital kanalları daha aktif kullanacağız ” diyor.

Büyüme konusunda bankaların ve işletmelerin arz talep dengesinde birleştiğini kaydeden Sun, bu dönem yatırım tarafında ekonomideki dalgalanmalara bağlı olarak iştah azalması yaşandığına dikkat çekiyor. Diğer tarafta banka müşteri ilişkisinin sorunsuz ilerlemesi için çalışmalar yaptıklarını duyuran Sun, mikro segment için sundukları ‘hafta sonu için faizsiz kredi’ hizmetinin önemli olduğunu belirtiyor:

“250 bin işletme kartımızın bulunduğu esnafımıza özel çözüm sunduk. Kredi limitinden ihtiyacı olan krediyi ATM’den çeken esnafımız hiçbir masraf ve komisyon, faiz ödemeden pazartesi bankaya ödemesini yapabiliyor” diye açıklama yapıyor.



KOBİ’ler büyümenin motoru olacak

Denizbank’ın KOBİ kredilerinden aldığı pay yüzde 5. Sun, Türkiye’de en büyük bankanın pazar payının ise yüzde 15 olduğunu belirterek, bankacılıkta frene basmanın sözkonusu olmayacağını söylüyor. Sun, şu ifadeleri kullanıyor: “Büyümede ölçeğimizden kaynaklı olarak sınırlama koymuyoruz. Piyasanın geri kalanında gidecek yolumuz var. KOBİ kategorisinde hiç frene basmak olmaz. BDDK’nın kararı da bu yönde. Talep ne kadar azalırsa azalsın, ne kadar temkinli olunursa olunsun, bankacılık sektörü KOBİ’de büyüyecektir.”

Denizbank’ın esnafın ana bankası olmak istediğinin altını çizen Sun, şu bilgileri verdi: “Türkiye’de KOBİ bankacılığındaki temel ürün kredidir. Kimse gelip de mevduata ne veriyorsun demez. Kredi de iki noktaya dayanır; vade ve fiyat. Tabi bir de kredi veriyor musunuz vermiyor musunuz? KOBİ dostu bankayız ama kredimiz pahalı da diyemezsiniz. Bilançoyu iyi anlayıp iyi fiyata veriyor olmanız lazım.” Denizbank’ta esnafa hizmet veren portföy sahibi kişi sayısı 800. Orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan portföy yönetici sayısı ise 250. Sun, sene sonuna kadar kadroyu 350’ye çıkarmak istediklerini söylüyor. Sun, “2014’te hedefimiz ise o kadroyu 500’e çıkarmak. Orası daha yoğun hizmet isteyen ve bankacılığın dokunması, ziyaret etmesi ve ihtiyaçları görüp o ihtiyaçlara çözüm sağlaması gereken bir segment. Önümüzdeki dönem hem personel hem şube anlamında en fazla yatırım KOBİ’nin orta segmentine yapacağız” diye konuşuyor.