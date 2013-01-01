Denizbank'a göre büyüme dinamiği KOBİ'lerde

Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından DenizBank, yıllık cirosu 40 milyon TL’nin altındaki işletmeleri KOBİ olarak değerlendirerek 2013’te 13 milyar TL’lik kaynak kullandırdı. Tüketici kredilerinin yeni regülasyonların etkisiyle yavaşladığı bir ortamda KOBİ’lerde büyüme çizgisini sürdüren DenizBank, bu yıl yüzde 25 büyüme hedefliyor.



DenizBank’a göre;Büyüme dinamiği KOBİ’lerdeBankacılık sektöründeki 16 yıllık birikiminde 450 bini aktif olmak üzere toplam 1.1 milyon KOBİ’ye ulaşan DenizBank, 2013 yılında 13 milyar TL’lik kaynak kullandırdı. KOBİ’leri büyümesinin eksenine yerleştiren DenizBank, bu yıl da KOBİ’lerde minimum yüzde 25’lik büyüme hedefliyor. Yılın ilk 5 aylık verilerini değerlendiren DenizBank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Ali Nazmi Adalet şunları kaydediyor: “Sektörel bazda 2013 yılsonunda 271 milyar TL seviyesine ulaşan nakdi KOBİ kredileri, Mayıs 2014 itibarıyla yüzde 7 büyüyerek 291 milyar TL seviyesine ulaştı. DenizBank olarak ise yüzde 12’lik büyümeyi yakaladık. Genel büyüme trendi ve ekonomik gelişmeler gözönünde bulundurulduğunda 2014 yılsonu itibarıyla sektörde yüzde 20 seviyesinde bir büyüme bekliyoruz. DenizBank en az yüzde 25 büyüme sağlayacaktır.”

Ali Nazmi Adalet, DenizBank olarak 2013’te KOBİ Bankacılığı’nda 110 bin yeni müşteri kazandıklarını, 2014’te yeni müşteri öngörüsünün ise 150 bin olduğunu aktarıyor.



Talepler sahada sonuçlanıyor

KOBİ tanımında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDKK) KOBİ tanımına uyan DenizBank, yıllık cirosu 0 ile 40 milyon TL’ye kadar olan işletmeleri KOBİ olarak değerlendiriyor. Bu tanım içinde cirosu 0-1 milyona kadar olan işletmeler mikro, 1-8 milyon TL ciroya kadar olanlar küçük, 8 ile 40 milyon TL’ye kadar olan işletmeler ise orta boy işletme olarak tanımlanıyor.

Adalet, düşen faiz ortamında yatırım ve kredi kullanım iştahının artacağını öngörerek, “Yaz aylarındaki küçük duraksamaya rağmen KOBİ’lerde bu yıl hiç durma yok. Büyüme rakamlarının sektör bazında yakalanacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

DenizBank’ta KOBİ portföy yönetici sayısı bin 250’yi buluyor. Bugün 710 şubeye ulaşan bankada KOBİ’ye ulaşmada hem portföyün, hem de yapılanmanın büyük etkisi var. Adalet, şunları ifade ediyor: “KOBİ’nin ihtiyacını doğru algılayarak en iyi çözümü sunmak adına yapılanmış bir organizasyon şemamız var. Satış ve pazarlamada sayısı 16’yı bulan bölge müdürlükleri ve onun altında da şubelerimiz yer alıyor. Ayrıca krediler bölge müdürlüğü yapılanmasını tercih ediyoruz. Gelen taleplerin yüzde 20-25’i şubede, yüzde 65-70’i de bölge müdürlüklerinde, yani sahada çözülüyor. İşletmeyi yerinde gören bu yapılanma ile yerel riskleri doğru değerlendirmeyi başarıyoruz. DenizBank’ın en büyük mottosu budur.”



İşletme Kart’tan marka işbirlikleri

KOBİ’ye ulaşmada saha ve ekibin yanısıra ürün çeşitliliğinin de büyük etkisi var. DenizBank’ın piyasalarda önemli bir markası olan ‘İşletme Kart’ bu ürünlerin en ilgi çekenlerinden biri. DenizBank’ın ticari kartlarının pazar payı yüzde 34’lerde. BDDK’nın yılın başında açıkladığı tüketici kartlardaki taksit sınırlandırmasının de etkisiyle İşletme Kart’a yoğun ilgi olduğunu aktaran Adalet, şu bilgileri veriyor: “İşletme Kart, yıllarca sektörde ilk ve tek kart olarak dikkat çekti. Yaklaşık 300 bin kullanıcımız var. Liderliğimizi korumak istiyoruz. Bu alanda biraz daha farklılaşmak istiyoruz. Özellikle işletme kartın yerini sağlamlaştırmada marka ortaklıkları düşünüyoruz. KOBİ’lerin ağırlıklı kullandığı; gıda, akaryakıt, ofis malzemeleri alanındaki markalarla işbirliği yapacağız. Ayrıca İşletme Kart’ın altında markalara özel kartlar da piyasaya süreceğiz.”

Adalet, bu sene öncelikli hedefleri arasına alarak 100 bin İşletme Kart’ı daha esnafa ulaştırmak suretiyle ticari kartlar pazarındaki sektör liderliğini perçinlemek istediklerini aktarıyor.



Yazarkasa POS’ta DenizBank artısı

2013 yılının başında Yazarkasa POS’a geçiş tebliğinin yayınlanmasıyla DenizBank, bu alanda ciddi bir boşluğu doldurdu. Sektörde 120 bin cihaz satılırken sadece 62 binini DenizBank gerçekleştirdi. Cihazı ağırlıklı mikro işletmeler ile perakendeci esnafa sunan DenizBank, cihazın finansmanını ise İşletme Kart ile sağladı. Adalet, “Yazarkasa POS cihazını finanse etmekte zorlanan esnafımız yaptığımız kampanyalar ile aylık 2.000 TL harcama sözü vererek ya da aylık ciro taahhüdü ve komisyon oranını seçerek ürüne ücretsiz sahip olabilme fırsatını yakaladı. Ayrıca İşletme Kart ile peşin fiyatına 36 ay taksit imkanından da faydalandılar” diye konuşuyor.

Tebliğin ikinci fazını hatırlatan Adalet, “DenizBank olarak sektördeki markalardan dahi önce piyasaya yapılanmasını sağlamıştık. Yazarkasa POS’ta 62 bin ile sınırlı kalmayacağız. Ancak pazar geçen yılki büyümesinde de değil. Bu yıl maksimum 40-50 bin cihaz satışı olacaktır” açıklamasını yapıyor.



DenizBank’tan dış ticaret yapılanması

DenizBank’ın önümüzdeki dönem yenilikleri arasında dış ticaret yapılanması da önemli yer tutuyor. Ali Nazmi Adalet, turizm, makine, otomotiv, tekstil v.b. sektörlerdeki işletmelere daha iyi hizmet vermek ve sıkıntılarına çözüm sunmak adına dış ticaret departmanı kurduklarını kaydediyor. Adalet, “Burada sadece KOBİ’lere değil dış ticaret tarafında faaliyet yürüten OBİ’lere birebir danışmanlık hizmeti verecek ekip oluşturduk. Yaklaşık 200 şubede 250 kişiden oluşan 8 milyon TL üstü ciroya sahip firmalara hizmet veren özel ekibimizi iç eğitimlerle geliştiriyoruz” diyor. Adalet, yapılanmayı son çeyrekte tamamlamak istediklerini, Türkiye’nin büyüdüğü sektörlerde DenizBank’ın da büyüyeceğini belirtiyor.



Türkiye masasının potansiyeli yüksek

DenizBank’ın ana hissedarı olan Rusya’nın en büyük bankası Sberbank ile ‘Türkiye Masası’ oluşturduklarını dile getiren Ali Nazmi Adalet, yürütecekleri çalışmalara ilişkin şu bilgiyi veriyor: “2013 yılında sadece Rusya’nın değil Sovyet Birliği dönemindeki bölgesinin en önemli finans kuruluşu olan Sberbank ile Türkiye Kazakistan Masası’nı oluşturduk. Türkiye’ye yatırım yapacak bölge yatırımcılarıyla Türkiye’den sözkonusu bölgeye gideceklere hem mevzuatsal hem finansman ve danışmanlık içeren destekler sunmaya başladık. Yaklaşık 1 yıllık süreçte bölgelerarası ticarette çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük.”

Adalet, Sberbank ile DenizBank arasında mortgage, POS, kart v.b. 20’nin üzerinde entegrasyon projesi olduğunu da aktarıyor.