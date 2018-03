Finansbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Metin Karabiber

Finansbank KOBİ'lerde yüzde 30 büyüyecek KOBİ Bankacılığı kökleşiyor2006 yılında Yunanistan'ın en büyük bankası National Bank of Greece (NBG) tarafından satın alınan Finansbank, Türkiye'de büyüme iddiasını rakamlara yaslıyor. KOBİ'lerde 2012'yi yüzde 30 büyüme ile kapatmaya hazırlanan banka, 2013'te de yüzde 30 büyümeye odaklanıyor.





Türkiye'nin genç ve dinamik bankası Finansbank, 2012 yılında yüzde 30 olan ticari kredilerdeki büyüme oranını 2013'te de sürdürmek istiyor. Bunun için şubeleşme ağı, bölge temsilciliklerinin artırılması ve finansal olmayan hizmetlere yoğunlaşan Finansbank, ulaşmak istediği KOBİ'de ise sektör ayrımına gitmiyor. Finansbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Metin Karabiber, cirosu 2 milyon ile 40 milyon TL arasında olan işletmeler kategorisinde 30 bin aktif müşterileri bulunduğunu, her ay bin 500 yeni müşteri kazandıklarını açıklıyor. Sözkonusu segmentte yer alan işletmelere sağlanan nakdi kredi oranının 4 milyar TL'yi bulduğunu aktaran Karabiber, gayri nakdiyle beraber bu rakamın 5.5 milyar TL'yi aştığını açıklıyor. Cirosu 2 milyon TL'ye kadar olan mikro işletmeler de dahil edildiğinde; nakdi ve gayri nakdi kredilerin oranı 10 milyar TL'yi buluyor.

25 yıldır Türk finans sektöründe faaliyet yürüten Finansbank, özel bankalar arasında 5. sırada yer alıyor. KOBİ'leri kuruluşundan bu yana büyümenin motoruna yerleştiren Finansbank, rakamlarla da iddiasını güçlendiriyor. Metin Karabiber, 2012 yılını başarılı geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi: Kasım 2012 itibarıyla sektör nakdi kredilerde yüzde 6 büyüdü. Türkiye ekonomisi ise geçen yıl yüzde 8 olan büyüme oranında bu yıl yüzde 3.2'yi bulacak. Sözkonusu düşüklük sektörün genel büyüme rakamlarına da yansımıştır. Finansbank olarak ise 2012 yılını iyi değerlendirdik. Büyümemiz ticari nakdi kredilerde yüzde 30'ları buldu. Sözkonusu rakam sektöre ne kadar ilgi ve alaka gösterdiğimizin bir göstergesidir.

Finansbank, cirosu sıfır ile 2 milyon TL arasındaki işletmeleri mikro olarak tanımlıyor, bu segmentte yer alan işletmeleri perakende bankacılığının altında değerlendiriyor. Cirosu 2 ile 10 milyon TL'ye kadar olan işletmeler ise küçük ticari, 10 ile 40 milyon TL'ye kadar cirosu olan işletmeler ise orta boy işletme olarak tanımlanıyor. Ticari bankacılığın altında cirosu 2 ile 40 milyon TL'ye kadar olan işletmelere hizmet veriliyor.

Metin Karabiber, 2013- 2014 ve 2015 yılında sektördeki Pazar paylarını büyütmeye odaklandıklarını ve yüzde 30'larda büyüme ile yılları kapatacaklarını öngörüyor. Bunun için daha çok noktadan müşteriye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Karabiber, yürütecekleri çalışmaları şöyle anlatıyor: "Daha çok noktadan müşteriye ulaşmak için şube sayımızı 2 katına çıkardık. Yayılımı metropollerin dışına çıkarıyoruz. Örneğin bu yıl kabaca 70 şube açmış olacağız. Şube sayısını artırmak tek başına yeterli değil. Şubelerde portföy yönetici sayısını da artırıyoruz. Çalışan sayımız toplamda 12 bini buluyor. Ayrıca kredi sağlamada önemli bir mekanizma olan bölge temsilciliği sayısını da 12'den 16'ya çıkardık."



Kredi talepleri yerinde çözülüyor

Finansbank'ın küçük ve orta ölçekli işletmelerde pazar payı yüzde 4.5'larda. Karabiber, KOBİ'lerde pazarın yüzde 95'inin boş olduğunu belirterek, "KOBİ'ler nispeten büyük firmalara göre yetersiz sermaye ile çalışıyor. Müşteriye ulaşmada modelimizi hızlandırmak zorundayız. KOBİ'ler ağırlıklı patron işletmeleri. Patron, kredi başvurusuna acil çözüm bekler. Bu mekanizmayı oluşturuyoruz. Örneğin 50 bin TL'ye kadar olan kredi başvurusuna 5 dakika içinde dönüş sağlıyoruz" şeklinde konuşuyor. 50 bin üstü kredi taleplerinde bilanço devreye giriyor. Tüm evrakların hazır olması halinde ise müşteriye aynı gün dönüş yapılıyor. Finansbank'ta 150 bin TL'ye kadar olan talepler şube müdürlüklerinin inisiyatifinde. Üstü talepler ise bölge temsilciliklerinde değerlendiriliyor, genel müdürlüğe ise 5 milyon üstü talepler gidiyor.



Kredi Kayıt Bürosu'ndan destek

Finansbank, KOBİ'lere sunduğu kredilerde Kredi Kayıt Bürosu'ndan (KKB) ciddi oranda yararlanıyor. Artık patronların da ticari bilgisini KKB'den almaya başladıklarını, önümüzdeki dönem de çeklere ilişkin istihbarat bilgilerini KKB'den alacaklarını kaydeden Karabiber, ticari işletmelerin tüm bilgilerinin önlerinde olduğunu ve kredi sağlarken sözkonusu verileri dikkatle incelediklerini açıklıyor. Türkiye'de işletmelerin yüzde 100?ünün sağlıklı büyüyemediklerini hatırlatan Karabiber, "İddialı bir bankayız. Dolayısıyla KOBİ'ye kredi sağlarken farklı kriterleri de göz önüne alıyoruz. Ancak şunu söylemekte fayda var. Basel sürecinde firmaların eskiye oranla ciddi bir yapılanmadan geçtiğini görüyoruz. Artık bizleri tatmin edecek bilançolar oluşturmaya başladılar" diyor.



Alacak sigortası Türkiye'de büyüyecek

Aynı zamanda Türkiye'de alacak sigortasını ilk uygulayan banka olan Finansbank, bu alanda da büyüme öngörüyor. Karabiber, alacak sigortasına ilişkin şu bilgileri veriyor: "Müşterilerin bilançolarında ciddi bir alacak kalemleri birikiyor. Bunun bir kısmı çek, senet bir kısmı değerli kağıtlar veya açıktır. Finansbank olarak Coface Sigorta ile acentelik anlaşması yaparak alacak sigortası hizmeti vermeye başladık. Bu sigortanın içinde hasar olursa dönüp ödemesini yapıyoruz. Müşterinin "bu ödemeyi tahsil edebilecek miyim" sıkıntısını bertaraf ediyoruz. Alacak sigortasının Türkiye için yeni bir ürün olduğunu aktaran Karabiber, artık işletmelerin kendi işlerine konsantre olma isteklerinden kaynaklı olarak bu hizmeti büyüyeceğini öngörüyor. Karabiber, şu bilgileri veriyor: "Bir işletmeye bin tane çek giriyor ve her birine ayrı ayrı istihbarat yapmak zorunda kalıyor. Alacak sigortası hizmetiyle bu soruna çözüm sağlıyoruz. Türkiye'de şu an ağırlıklı perakende olmak üzere 15 firma ile çalışıyoruz. Türkiye'deki tüm poliçe sayısı ise 500. Poliçe sayısının önümüzdeki 5 yılda binlere ulaşacağını düşünüyorum."



Finasbank'ın hedefi tüm KOBİ'ler

Finansbank büyüme stratejisinde tek bir sektör bulunmuyor. Tüm sektörlere açık yapılarına rağmen ise sağlık sektöründe ciddi bir pazar payı edinmek istiyor. Şu anda 2 milyon ile 40 milyon TL cirosu olan işletmeler kategorisinde bankanın aktif müşteri sayısı 30 bin. Yaklaşık her ay bin 500 yeni müşteri daha kazanılıyor. Kabaca hesaplandığında yıllık sadece küçük işletmelerde 12 bin yeni müşteri kazanılıyor. Metin Karabiber, kredi musluklarının kendi bankaları için hiç kapanmadığını hatırlatarak 2013 yılında da Türkiye ekonomisinde yüzde 4 büyüme beklediklerini aktarıyor. Yeni ürünlere ilişkin de bilgi veren Karabiber, faizlerin düşük gidiyor olması nedeniyle orta ve büyük ölçekli işletmelerde tahvil ve bono ihraçlarının ön plana çıkabileceğini öngörüyor.



Finansbank'tan KOBİ Meydan'a devam

Firmaların ürünlerini ve hizmetlerini tanıtarak yeni iş bağlantıları kurmalarına olanak sağlayan KOBİ'lerin yeni iş ve iletişim ağı: KOBİ Meydan Finansbank tarafından 2012'de kuruldu. KOBİ Meydan, bilgi ve danışmanlığın yanısıra, KOBİ'lere kendi sektöründen veya işbirliği yapmak istedikleri sektörlerden üyelerle iletişime geçebilecekleri, yeni iş bağlantıları kurabilecekleri, şirketlerini tanıtabilecekleri yepyeni bir iletişim ağı sunuyor. KOBİ Meydan üyeleri, içeriklerini kendilerinin oluşturup, yönetebildikleri sayfaları aracılığıyla şirketlerini, ürün ve hizmetlerini tanıtabiliyor, başarı hikayelerini paylaşabiliyorlar. Aynı zamanda KOBİ Meydan, KOBİ'lere çeşitli bankacılık ve bankacılık dışı ticari avantajlara ulaşma imkanı da sağlıyor.



GİRİŞİMCİLER İÇİN TEMİNAT DESTEKLİ KREDİ

Finansbank Türkiye'de Avrupa Yatırım Fonu (AYF) garantörlüğü ile kredi veren ilk Türk Bankası oldu. Bu yolla, kredi ihtiyacı olan ancak teminat zorluğu yaşayan KOBİ'lerin de krediye rahatça erişmesini sağlıyor. Kuruluşundan itibaren en az 6 ay en çok 3 yıl geçmiş olan KOBİ'ler, belirli kredi şartlarını sağlamaları koşuluyla, 52.000 TL'ye kadar krediyi AYF garantörlüğünde, 6-60 ay arası vade seçenekleriyle kullanabiliyorlar. AYF garantörlüğündeki kredilerde, firma sahibinin kişisel kefaleti dışında hiçbir ek maddi teminat da gerekmiyor. AYF, Finansbank'ın bu ürün özelindeki başarısını, Finansbank'a 2010 yılında verdiği garantörlük limitini, 2011 ve 2012 yılında 2 defa artırarak tescil etmiş.