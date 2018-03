Garanti Bankası'ndan 2015 yılında KOBİ'lere kolaylıklar!

KOBİ’lere kullandırdığı toplam nakdi kredi 29.9 milyar TL’yi bulan Garanti Bankası’nın cep şubesini kullanan toplam KOBİ müşteri sayısı 160.119 oldu. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere, 2015 yılında KOBİ’lerin hayatlarını kolaylaştıracak ve katkı sağlayacak ürün, hizmet ve işbirlikleriyle karşılarına çıkacaklarını söylüyor.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere ile Türkiye’de KOBİ bankacılığı ve Bankanın KOBİ’lere, kadın ve genç girişimcilere yönelik ürünleri, hizmetleri ve hedefleri üzerine konuştuk. Karadere, 2014 yılı itibarıyla resmi KOBİ tanımına göre sektörde kullandırılan toplam nakdi kredilerin 333 milyon TL’ye ulaştığını ve yüzde 23 büyüme gösterdiğini belirterek, aynı dönemde Garanti KOBİ Bankacılığı olarak toplam nakdi kredilerde yüzde 28 büyümeyle sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini söylüyor.

Garanti Bankası’nın toplam kredilerinin yaklaşık yüzde 34-35’ini KOBİ kredilerinin oluşturduğunu aktaran Karadere, 2015 yılında krediler tarafında sektöre paralel bir büyüme öngördüklerini açıklıyor: “Ticari krediler ağırlıklı büyüme odağımızın devam edeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla taksitli ticari krediler ve TL ticari krediler bilanço büyümemizin temelinde olmayı sürdürecek. Özellikle KOBİ kredileri, bizim bu yıl olmazsa olmazımız olmaya devam edecek. Bireysel krediler ve kredi kartlarında da 2014’e kıyasla daha hareketli bir yıl öngörüyoruz.”

Büyümeye en fazla desteğin yine ticari kredilerden geleceğini ifade eden Karadere, geçen yıl sektörde KOBİ kredilerinde kıyasıya yaşanan rekabete değiniyor: “Önümüzdeki sene de sektördeki KOBİ payını artırmak isteyen bankalar arasında yoğun rekabet ortamı bekliyoruz. Ayrıca önümüzdeki dönemde de kredi büyümesinde KOBİ kredilerinin önplanda olacağını öngörüyoruz.”

Karadere, 2015’te KOBİ’lere verilen kredilerin faizlerinin 2014’e oranla daha düşük olacağını belirtiyor: “2015, 2014’ten daha iyi bir yıl, küresel ekonominin belirleyeceği bir yıl olacak. 2015, KOBİ’nin kazandığı yıl olacak diyebiliriz.”

Zayıf küresel büyümenin, faiz oranlarının küresel düzeyde bir süre daha düşük kalmasına olanak tanımasına karşın; ABD’de toparlanmanın güçlü kalmayı sürdürmesiyle FED’in sinyalini verdiği üzere bu yıl faiz artırmaya başlayabileceğini kaydeden Karadere, şu değerlendirmeyi yaptı: “FED Başkanı James Bullard, ABD ekonomisinin küresel büyümeye öncülük ettiği ve işsizliğin azaldığı bir dönemde, yatırımcıların yıl ortasında öngörülen faiz artışının erteleneceği yönündeki beklentilerinin yanlış olduğunu ifade etti. Bu da FED’in faiz artırımına adım adım yaklaştığını gösteriyor. Ocak ayı yıllık enflasyonunun Merkez Bankası’nın (MB) belirttiği 1 puandan daha az gerilemesi ve yakın zamanda kur üzerindeki yukarı yönlü baskı, MB’yi faiz indirim sürecinde daha temkinli olmaya itti. MB faiz indirim sürecini devam ettirse de koridorun üst bandında indirim için daha temkinli olabileceğini düşünüyoruz.

Ticari kredi faiz oranlarının, faiz koridorunun üst bandına duyarlılığını hesaba kattığımızda da; küresel gelişmelerin TL’de belirgin değer kaybını tetiklemeyi sürdürdüğü durumda, KOBİ kredi faiz oranlarında da gevşemenin ancak sınırlı olabileceğini söylemek mümkün. Bununla birlikte zayıf küresel ekonomik görünüm ve beraberinde düşük enflasyon döneminin beklenenden uzun sürmesi durumunda, FED faiz artırımlarında daha temkinli davranmayı seçebilir. Bu durumda, Türkiye ekonomisine sermaye akımları ılımlı bir şekilde sürebilir. Petrol fiyatlarının geldiği seviyeler de gözönüne alındığında, Türkiye ekonomisinin olumlu ayrışma ihtimali doğar ve MB’nin enflasyondaki gelişmeler paralelinde faiz indirim sürecine bağlı olarak KOBİ kredi faiz oranların da gevşeme daha belirgin olur.”



KOBİ’lere özel çalışmalar

Sahayı iyi bilen ve yöneten bir banka olarak, müşterilerini yakından takip edip ihtiyaçlarını doğru analiz ederek kendilerini desteklediklerini vurgulayan Karadere, “Böylelikle ihtiyaçlarına birebir yanıt veren alternatif ürün ve hizmetler geliştirip sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle Anadolu’da faaliyet gösteren esnaf ve KOBİ’lerimize yönelik özel çalışmalarımızla daha fazla işletmeye ulaşıp, sürdürülebilirliklerine katkı sağlayacak kampanyalarımızı artırmayı hedefliyoruz. Uygun koşullarda finansmana ulaşmalarında ve iş hayatlarında kolaylık sağlayacak ürün ve hizmetlerle karşılarına çıkacağız” diyor. Bütünsel bir yaklaşımla KOBİ’yi her yönüyle desteklemeye çalışan bir banka olduklarını vurgulayan Karadere, sahada 2000 çalışanlarının bütün zamanını KOBİ’lere ayırdığını bilgisini veriyor: “KOBİ ordumuz var dolayısıyla biz KOBİ’lerin bütün ihtiyaçlarının kredi olmadığını zaten biliyoruz. Farklılaşılan alanları tespit edip oraları inceleyip, odağımızı arttırıyoruz.”



Garanti Partners: Banka 2015 yılında KOBİ’lerin ve girişimcilerin hayatını kolaylaştıracak ve katkı sağlayacak ürün, hizmet ve işbirlikleriyle karşılarına çıkacak. Şubat ayında, girişimlerin hayata geçirilmesini hızlandıracak Garanti Partners platformu banka tarafından lanse edildi. Garanti Partners’ta, yatırım alma ve büyüme potansiyeli olan her ölçekten ve sektörden erken aşama girişimlerin, KOBİ’lerin ve büyüyen girişimlerin desteklenmesini, projelere ivme kazandırılmasını hedefliyor. Bankayla üniversiteyi buluşturan bir girişimcilik platformu olan Garanti Partners, Boğaziçi Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve bankanın desteğiyle girişimcilere sadece sermayenin değil tecrübenin de aktarılmasını sağlıyor. Ayrıca; Ar-Ge odağında ürün geliştiren girişimcilere ve çözüm ortaklarına platform üzerinden teknik destek sağlarken ürün veya hizmeti pazara sunmadan önce test etme ve geribildirimlerle iyileştirme olanağı da veriyor. Erken aşama girişimlere ise kuluçka merkezi (çalışma alanı / ofis) sağlanıyor.

Nafiz Karadere, kadın ve genç girişimciliği konusunda Garanti Bankası çalışmalarından da sözediyor: “Garanti Bankası olarak, girişimcileri ülke ve dünya ekonomisindeki gelişmeler hakkında, düzenli olarak bilgilendiriyor; fikirlerini verimli, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde hayata geçirmeleri için yönlendirmede bulunuyoruz. Faaliyet gösterdikleri değişik sektörlere yönelik özel ürünler, kapsamlı finansman çözümleri, aracılık ettiğimiz kaynaklarla her koşulda yanlarında olmayı hedefliyoruz. Genç girişimcilerle, yani geleceğin iş insanlarıyla biraraya gelebileceğimiz, fikirlerini değerlendirebileceğimiz, bilgi paylaşımında bulunabileceğimiz olabildiğince çok platform yaratmak için çalışıyoruz.”



Girişimci El Kitabı: Girişimciler, Girişimci El Kitabı’ndan faydalanabiliyor. Yeni işletme sahipleri, Girişimci El Kitabı’yla başlarken büyürken ve olgunlaşırken yani başarı hikayelerini yazarken ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgilere kolayca ulaşabiliyor.



Teşvikbul: garanti.com.tr/kobi altında uygulamaya alınan TeşvikBul bölümünde yeralan formlara il, faaliyet alanı, şirket kuruluş tarihi, çalışan sayısı ve yatırımın konusu gibi bilgileri dolduran KOBİ’ler, kendilerine en uygun teşvik, hibe veya destekle ilgili ücretsiz bilgi sahibi oluyor.



ŞirketKur: ‘ŞirketKur’ ile girişimcilerin aklındaki önemli sorular cevaplandırılıyor.



Genç Girişimci Buluşmaları: Garanti Bankası TOBB ile birlikte Genç Girişimci Buluşmaları düzenliyor.



GBA MentorClinic: Türkiye’nin ilk ve önde gelen melek yatırım organizasyonu Galata İş Melekleri’nin düzenlediği, İTÜ Girişimcilik Kulübü ve Koç Üniversitesi Girişimcilik Kulübü’nün desteği ve Garanti Bankası’nın ana sponsorluğuyla gerçekleşen GBA MentorClinic toplantılarının ilki, düzenlendi, fikir sahibi girişimciler, mentorlerle ve melek yatırımcılarla biraraya getirildi.

‘BUMED Business Angels’ (BUBA): Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) tarafından hayata geçirilen ‘BUMED Business Angels’ (BUBA), melek yatırımcıların oluşturduğu yatırımcı ağı sayesinde, genç girişimcilere destek vermeyi amaçlıyor. Garanti Bankası BUBA ile stratejik ortaklık yapıyor.



KOBİLGİ: Buluşmalarda, işletmelere; iş yapış şekillerinde değişime yol açacak yeni düzenlemeler, mevzuat/kanun değişikliklerinin getireceği yeni süreçler gibi konularda, uygulamaya yönelik bilgiler vermeyi hedefliyor.



Kadın Girişimci Buluşmaları: KAGİDER’le birlikte düzenleniyor. 30 ilde 6 bini aşkın kadın girişimciyle biraraya gelindi. 8 yıldır, Ekonomist Dergisi ve KAGİDER işbirliğiyle Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması düzenleniyor.

Garanti Bankası-Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin işbirliğiyle kadın girişimcilerin ücretsiz eğitim aldığı ‘Kadın Girişimci Yönetici Okulu’ projesi başlatıldı. Bugüne kadar 10 ilde 1.300’ü aşkın kadın girişimci bu eğitimlerden faydalandı.



Facebook: Garanti Bankası Facebook sayfasında oluşturulan Kadın Girişimci’ sekmesiyle, dijital platformda da girişimci kadınlara destek güçlendirildi. İş sahibi ya da yeni iş fikirlerini hayata geçirecek girişimciler, sayfa üzerinden pek çok yararlı bilgiye erişebiliyor.



KOBİ’lerin dijitalleşmesi

Nafiz Karadere, KOBİ’lerin dijitalleşmesi konusunda çok ciddi bir atak başlattıklarını ve 2015’te sektörde Garanti Bankası’nın en büyük farklılığını bu atağın oluşturacağını kaydediyor: “Garanti Bankası olarak, dijital okuryazarlığın, iletişim ve işlem teknolojilerine hakim olmanın, günümüzde başarıya ulaşmanın temel faktörleri arasında yeraldığına inanıyoruz. Bu kapsamda, KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini hızlandırmak ve yeni çağda hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir projeyi hayat geçirdik. Google, Microsoft ve Turkcell iş ortaklığıyla, KOBİ’lere hizmet sunan Müşteri İlişkileri Yöneticilerimizden oluşan Dijital Dönüşüm Elçileri adlı bir ekip oluşturduk. Elçilerin temel teknoloji bilgilerine sahip olmasını sağlayacak Gelecek Dijital KOBİ Zirvesi’ni gerçekleştirdik.

Dijital Dönüşüm Elçileri ekibiyle; dijital dönüşümle KOBİ’lerin verimliliğinin artmasını, süreçlerinin kolaylaşmasını, kontrol sistemlerinin oluşturulmasını ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesini olumlu yönde etkileyeceğine inanıyoruz. Bu projeyle, değişen dünya düzenine uyum sağlaması için KOBİ’lerin farkındalığını artırmayı, temel teknolojik gereksinimleriyle ilgili yönlendirmede bulunmayı amaçlıyoruz.

İşlem çeşitliliği ve kullanım kolaylığı sayesinde firmalarımızın tüm bankacılık işlemleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılayan ana hizmet kanalımız olan Kurumsal İnternet Şubesi ile 1998’den bu yana hizmet veriyoruz. 2012’de gerçekleştirdiğimiz tasarım değişikliği ile beraber Kurumsal İnternet Şubesi, KOBİ’lerin sadece bankacılık işlemlerini gerçekleştirdikleri bir kanal olmaktan çıkıp, nakit akışlarını takip ettikleri, gelir ve gider takibi yaptıkları, portföy yöneticileriyle doğrudan iletişime geçebildikleri ana hizmet kanalı haline geldi. Mevcut durumda 400’ün üzerinde farklı finansal ve görüntüleme işlemi Kurumsal İnternet Şubesi’nden gerçekleştirilebiliyor. KOBİ’ler Kurumsal İnternet Şubesi’nden sadece günlük bankacılık işlemlerini değil, Maaş Ödemeleri, Nakit Yönetimi, Dış Ticaret, Takas Finansmanı vb. özellikli işlemlerini de kolaylıkla yapabiliyor. Rakamlara baktığımızda ise bugün, Türkiye’de İnternet Şubesi’nden işlem yapan her 4 firmadan biri Garanti’li.

Bunun yanında son dönemde hizmete sunduğumuz Kurumsal Cep Şubesi’yle işletmelerin günlük bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde yapmalarına olanak sağlıyoruz.”