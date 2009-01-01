HSBC’nin KOBİ stratejisi

HSBC, müşterilere dış ticaret alanında önemli yenilik ve avantajlar sağlıyor.





HSBC’nin global krizin etkileriyle 2009 yılı Ağustos ayında 1.1 milyar TL seviyelerine kadar inen nakit kredi büyüklüğü, istikrarlı bir büyüme trendine girerek 2012 yılında 2 milyar TL’nin üzerine çıktı. HSBC Ticari Bankacılık Grup Başkanı Burak Zeylan, 2013 yılında da krediler konusundaki istikrarlı yaklaşımlarını devam ettirmeyi hedeflediklerini söyledi: “Büyüme trendindeki işletmelerin ekonomide her geçen gün artan önemiyle birlikte sektörün geleceğini 2013 ve ilerisi için çok parlak görmekteyiz. HSBC'nin uluslararası birikim ve tecrübesinden müşterilerimize katma değer yaratma amacıyla özellikle dış ticaret alanında önemli yenilikleri ve avantaj sağlayacak ürünleri hizmete sunma planıyla hareket ediyoruz.”

Bankaların yoğun bir rekabet içinde olduğuna işaret eden Zeylan, “Müşterilere daha yakın olmak ve ihtiyaçlarını anlamak, yeni ürün ve hizmetlerle taleplere cevap verebilmek, teknolojideki trendleri takip ederek müşterilerin kullanımına sunmak yeni dönemde de rekabette öne çıkmak için kilit noktalar olacak” dedi. Zeylan, HSBC’nin öncelikli stratejisinin; bankanın uluslararası ağı, birikim ve tecrübesinden müşterilerine katma değer yaratmak olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, 2013'te özellikle dış ticaret alanında önemli yenilikleri ve avantaj sağlayacak ürünleri hizmete sunmayı planladıklarını kaydeden Zeylan, bununla birlikte, Türkiye Bankacılık sektöründen bir ilk olarak; bölge müdürlüklerine tahsis ettikleri dış ticaret uzmanları vasıtasıyla ticari firmaların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunup teknik danışmanlık vasıtasıyla dış ticaret işlemlerine yakın destek verdiklerini açıkladı.



KOBİ’ler rekabetin asıl unsuru

KOBİ bankacılığındaki beklentilerini sorduğumuz Burak Zeylan, Türkiye’de KOBİ ölçeğinde işletmelerin kredi pastasından aldığı payın ise yüzde 25’ler civarında olduğunun altını çizdi. Zeylan, “KOBİ Bankacılığı son dönemde bankaların öncelikli büyüme alanlarının başında geliyor; KOBİ Bankacılığı son yıllarda düzenli olarak ekonomik büyümeden daha fazla büyüme kaydediyor” diyen Zeylan, Bu yılda benzer bir tablo ile KOBİ Bankacılığının ekonomik büyümeden daha fazla gelişim göstermesini beklediklerini” kaydediyor.

Faizlerin gerilemesiyle KOBİ kredi faizlerinin olumlu etkileneceğini dile getiren Zeylan, şu bilgileri veriyor: “KOBİ kredi faizleri Merkez Bankası’nın politikalarına bağlı olarak hareket etmektedir. Merkez Bankası’nın gerileyen enflasyon ve büyüme verileriyle faiz oranlarını daha düşük seviyelere indirmesi durumunda KOBİ kredi faizlerinde de benzer bir hareket görülmesi gündeme gelebilecektir. Bankaların KOBİ segmentine yönelmeleri de firmaların daha rekabetçi oranlar ile kredi kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Kurumsal ve KOBİ segmenti arasındaki faiz oranlarının farkı giderek kapanmaktadır.”



İşletme bankasız olmaz

Burak Zeylan, son dönemde gelişen işletmelerin başarı hikayeleri incelediğinde çoğunlukla katma değer yaratılan bir bankacılık uygulaması gözüktüğüne dikkat çekiyor: “Firmalara doğru miktar ve vadede finansman sağlanması, firmaları global pazarlara entegre edecek ürün ve danışmanlığın sunulması, kriz dönemlerinde doğru risk yönetimi yaklaşımları, bankaların bu başarı hikayesindeki katkısı olarak karşımıza çıkıyor.”

İşletmelerin danışmanlık anlamında çalıştığı bankaların görüş ve yönlendirmelerini büyük ölçüde dikkate aldığını da aktaran Zeylan’a göre bankalardan doğru ürün ve hizmetleri almanın başarı hikayesinin en önemli parçalarından biri olduğunu söylüyor. Zeylan, “HSBC olarak hedefimiz, profesyonel ekibimiz, uluslararası bankacılık deneyimi ve bilgimiz ile bu başarı hikayelerinde gelecekte de yer almaya devam etmek olacaktır” diyor.

HSBC’nin finansal olmayan hizmetleri de bulunuyor. Örneğin; müşterileriyle birebir irtibat, KOBİ Roadshow adı altında buluşma ve aktiviteler, diğer ülkelerdeki müşterilerin Türkiye'de ağırlanması, müşterilerini ortaya çıkan fırsatlardan haberdar etmek gibi...