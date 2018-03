KOBİ'lere “Mutlu Bankacılık“

Commercial Bank Of Qatar’ın çoğunluk hissesine sahip olduğu ABank, büyüme vizyonunu cirosu 1 ile 25 milyon TL olan KOBİ’lere çevirdi.

Banka, bu dönem verimliliğini maksimuma çıkararak 13 bin KOBİ müşteri sayısını 21 bin 600’e; sağladığı krediyi ise 4 milyon TL’den 6 milyon TL’ye çıkaracak.

Türk bankacılık sektörü, 2013 yılında Anadolu Grubu’na bağlı ABank’ın Katar’ın en büyük özel bankası olan Commercial Bank Of Qatar ile imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla hareketlenmişti. Büyük pazarlıkların yaşanmadığı ortaklıkta Körfez’in en büyük finans kuruluşu yüzünü Türkiye’ye çevirmiş ve ABank’ın çoğunluk hisselerinin (yüzde 70.8) sahibi olmuştu.

Ortaklıktan yaklaşık 1 yıl sonra ABank Ticari ve Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Öztürk ile gelişmeleri, hedeflerini konuşmak adına bir araya geldik. KobiEfor’a hem ekonomiye hem de bankaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Öztürk, bankadaki 3. yılında stratejilerini derinlemesine anlatırken KOBİ’lerin her zamankinden daha önemli hedef kitlelerini oluşturduğunu söyledi. Zaten ilk olarak da banka KOBİ tanımında bir değişikliğe giderek yıllık cirosu 1 ile 25 milyon TL olan işletmeleri KOBİ kategorisinde değerlendirdi.

Öztürk, “Eskiden cirosu 5 milyonun altı olan işletmeleri mikro olarak tanımlarken şimdi cirosu 1 milyon TL’nin altındaki işletmeleri mikro sayıyoruz. 1-25 milyon TL arası KOBİ, üstü ise ticari bankacılık müşterisi olarak değerlendiriliyor. Bankanın butik ve orta ölçekli hizmet yapısını tamamen KOBİ’ye döndürdük” diye konuşuyor.

2013 yılsonu rakamlarına göre ABank sermayesinin yüzde 37’sini KOBİ’ye kullandırıyor. 2014 yılında ise bu oranın yüzde 50’ye çıkması hedefleniyor. Detaylı olarak dile getirirsek; bankanın 2013 yılsonunda ulaştığı KOBİ sayısı 13 bin. Sözkonusu KOBİ’ye kullandırılan kredi ise yaklaşık 4.5 milyon TL. Bu yılın sonunda ulaşılan KOBİ sayısının 21 bin 600’e ulaşması, kullandırılan kredi miktarının ise 6 milyon TL’ye çıkması hedefleniyor.



ABank, verimlilikle büyüyecek

Toplam 18 bin 500 müşterisi bulunan ABank’ta, cirosu 1 ile 25 milyon TL olan işletme sayısının 13 bin olduğunu belirtmiştik. KOBİ sayısını artırmak için banka yönetimi bu yıl satın almanın da hazmedilmesi açısından verimliliğe odaklanarak hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Zira 13 bin KOBİ’ye hizmet veren portföy yöneticisi sayısı 280. Yani kişi başına düşen KOBİ sayısı 55. Piyasada ise bu oran daha yüksek. Muzaffer Öztürk, stratejilerini şöyle anlatıyor: “280 portföy yöneticimiz daha aktif çalışacak. Ortalama 85 KOBİ’ye bir portföy yöneticisinin düşmesini sağlayacağız. Bu yıl yeni şubeleşme çalışması da planlamıyoruz. 73 şube ile 21 bin 600 KOBİ’ye ulaşacağız. İstediğimiz hedefi tutturduktan sonra hem portföy yöneticisi sayısını hem de şubeleşmeyi artırabiliriz. Ancak bu dönem verimlilik zamanı.”

ABank’ın büyüme hamlesinde sadece portföy yöneticilerinin eforuna güvenilmiyor. Zira banka yönetimi bu yıl hayata geçirdiği bir dizi yenilikle yeni müşteri oluşturmaya ağırlık vermiş bulunuyor. Öztürk, bilgilendiriyor: “İlk aşamada KOBİ’nin ihtiyacı olan tüm ürün ve hizmetleri sunmak adına bir dizi çalışma yaptık. KOBİ’ye ürün geliştirecek bir ekip kurduk. Ayrıca sahadaki ekibe katkı sağlayacak bir destek merkezi daha kurduk. Her kurumdan müşteri yaratmaya çalışıyoruz. Ortaklıktan önce bankamızda bu tür çalışmalar başlamıştı. Ortaklıktan sonra danışman desteği alarak çalışmaları yürüttük. Anadolu Grubu’nun tedarik ağını daha iyi kullanmaya başladık. Ayrıca ortağımızın etkisiyle Körfez bağlantılı müşterileri araştırıyoruz. İlk aşamada büyük ölçekli Körfez Bölgesi’ne iş yapan Dubai’de şubesi olan 10 Türk firması ile işbirliği için görüştük. Daha sonra KOBİ ölçeğinde firmalar ile de çalışacağız.”



KOBİ’nin ihtiyacını karşılayacak her türlü ürün ve hizmet ABank’ta

ABank, bu dönem ayrıca teşvik politikası çerçevesinde yatırım için belge almış firmaları da hedefine alıyor. Öztürk, sözkonusu firmalara yönelik özel bir pazarlama stratejisi oluşturduklarını açıklıyor. KOBİ’ye ulaşma noktasında bir dizi ürün bazında da yeniliğe gittiklerinin altını çizen Öztürk, “KOBİ’yi işletme sermayesi açısından rahatlamak istiyoruz. Bunun için projelendirmiş işi olmayan KOBİ’ye 0-24, 0-36 ay vadeli kredi sağlıyoruz. KOBİ’nin istediği gibi kullanacağı ‘İşletme Kart’ı geliştirdik. Henüz piyasaya sunmadık ancak en kısa sürede tüm KOBİ’lerimizin hizmetine sunarak kullanılmasını sağlayacağız. Bu yıl ürün altyapımızda eksikliğimiz kalmayacak” bilgisini veriyor.

KOBİ’ye ulaşmada uzun vadeli kredilerin önemli bir işlev gördüğünü dile getiren Öztürk, şöyle konuşuyor: “Rekabette farklılaşma stratejimiz; KOBİ’ye büyük bankaların sunduğu tüm ürün ve hizmetleri kendi ölçeğimizde sunmak istiyoruz. Bunun için uluslararası fon kaynaklarından uzun vadeli kredi sağlamaya çalışıyorum. IFC ile bu alanda görüşmelerimiz sürüyor. Bu dönem 90 milyon TL’lik bir bütçe var. Enerji verimliliğine kullandırmak istiyorlar ama biz KOBİ’ye çekmeye çalışıyoruz. Ayrıca geçen yıl 300 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladım ve krediyi 1-2 milyon dolar ihracat yapan firmalara kullandırıyorum. Ayrıca Katar’lı ortağımızın uluslararası piyasalardan sağlayacağı kredi avantajlarım var.”



Kredilendirmede reyting ve skorlama başladı

ABank, Nisan itibarıyla kredi sağlamada reyting ve skorlama sistemine başladı. Daha hızlı kredilendirme açısından geç kalmış bir uygulamayı hayata geçirdiklerini dile getiren Öztürk, ayrıca 4 bölge yapılanmasına gittiklerini ve 2.5 milyon TL’ye kadar da bölgeye limit koyduklarını açıklıyor. ABank’ın İzmir, Ankara ve İstanbul’da 2 tane olmak üzere 4 bölge yapılanması bulunuyor. Reyting ve skorlama sisteminin bu yapılanmayı destekleyeceğinin altını çizen Öztürk, şu bilgileri veriyor: “Büyüme açısından skorlama olmak zorunda. Krediyi insanların iki dudağı arasına bırakmamak lazım. Örneğin kredilerde 200 kişi ile bakıyoruz ama bu kişilerin aynı standartta kredi derecelendirme yapması beklenemez. Dolayısıyla skor kart ve reyting geç kalmış bir uygulamaydı. İşleyişine ise bu dönem bakacağız. Yapımızı, müşteri akışımızı engellemeyecek parametreler koyduk. Gelişmeleri hafta hafta izleyeceğiz. Tamamen Türkiye gerçeği ve bankamızın yapısına uygun bir sistem geliştirdiğimizin altını çizmek istiyorum.”



İnternet bankacılığına kayıyor

ABank’ın büyüme stratejisinin verimlilik olacağını belirtmiştik. Ancak bu dönem sadece verimlilik ile sınırlı da kalınmayacak. ABank yönetimi, internet bankacılığında özel bir çalışma yürütüyor. Teknoloji ile büyümenin yollarını arayan Öztürk, merkez şubeler ile tüm çevreye ulaşmayı hedefliyor. Artık müşterinin internet kullanarak her türlü ihtiyacını karşıladığını belirterek, “600-700 şubeli bankalar ile rekabet durumumuz yok. Bu nedenle internet yüzümüzün şube olmasını istiyoruz. Bu alanda yeni bir çalışma başlattık ve yılın ikinci 6 ayında hayata geçireceğiz” diye konuşuyor.



Piyasada bozulmayı hissettik

Genel piyasalara ilişkin de görüş bildiren Öztürk, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 büyüme sağlayacağına inandıklarını, ancak Merkez Bankası’nın daha rahat bırakılması gerektiğini düşünüyor ve şöyle diyor: “Bankadan bağımsız olarak Muzaffer Öztürk olarak fikrim şu: Merkez Bankası’na faizle ilgili telkin yapılmasaydı hem faizin hem kurun bu noktalara geleceğine inanmıyorum. Merkez Bankası’na ‘bizi kur ilgilendirmez, faiz ilgilendirir’ dediler. Merkez Bankası, faizi artırmamak için formüller geliştirmeye çalıştıkça güvensizlik oldu.”

Kuru yabancının değil Türk yatırımcısının yükselttiğini hatırlatan Öztürk, Merkez Bankası’nın geç kalmaktan kaynaklı olarak faizleri yüzde 8’den 12’ye çıkarmak zorunda kaldığını paylaşıyor. Seçimlerin piyasaya etkisinin de görülmeye başladığını dile getiren Öztürk, “Seçimlerden önce piyasalardaki duraksama, seçimlerden sonra firmalarda bozulma olarak karşımıza çıkıyor. Piyasada muhtelif sektörlerde sıkıntıları, gecikmiş alacaklarda bir artış görüyoruz. Daha seçici davranacağız” açıklamasını yapıyor.