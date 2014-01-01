KOBİ’lere odaklanan; İş Faktoring

Büyümede öncelikli hedef kitlelerinin KOBİ’ler olduğunu vurgulayan İş Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur V. İzci, “2015 yılı sonu itibarıyla 1.5 milyar TL aktif toplamına, 1.47 milyar TL faktoring alacak bakiyesine, 6.7 milyar TL ciroya, 2.300 aktif müşteri adedine ulaşmayı hedeflemekteyiz” diyor.

Türkiye İş Bankası iştiraki olan İş Faktoring, 2015 yılında KOBİ’lere odaklanıyor. İş Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Onur V. İzci, son 2 yılda olduğu gibi 2015 yılında da aktif toplamı, faktoring alacakları, ciro ve müşteri adedi gibi temel kalemlerde yüzde 20-25 arasında bir oran ile sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi hedeflediklerini söylüyor. İzci, “2015 yılı sonu itibarıyla 1.5 milyar TL aktif toplamına, 1.47 milyar TL faktoring alacak bakiyesine, 6.7 milyar TL ciroya, 2.300 aktif müşteri adedine ulaşmayı hedeflemekteyiz” diyor. İzci, İstanbul dışındaki 3 büyükşehirde şube açarak 2 olan şube sayısını 5’e çıkarmayı, karlı ve sürdürülebilir büyümenin olmazsa olmazı olan müşteri tabanını genişletmeyi ve hedefledikleri büyümeye paralel şekilde kadrolarını nitelikli çalışanlarla daha da zenginleştirmeyi planladıklarını aktarıyor: “Gebze’de GOSB’da, Ankara’da OSTİM’de şubelerimiz var, Adana’da Seyhan’da şubemizin açılış işlemleri tamamlanıyor. 2015’te ise Bursa ve İzmir’de şube açmayı, önümüzdeki 3 yıl içinde ise 10 şube sayısına ulaşmayı planlıyoruz.”

Büyümede öncelikli hedef;

KOBİ’ler: Sektör ayrımı yapmadıklarını ve her sektöre hizmet sunduklarını vurgulayan İzci, büyümede öncelikli hedef kitlelerinin KOBİ’ler olduğunu, şubeleşme çalışmalarının arkasında yatan temel amacın da KOBİ segmentindeki müşterilere daha yakın olmak ve bu vesileyle daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek olduğunu anlatıyor: “Ait olduğumuz İş Bankası Grubu ile İş Bankası şubelerine daha yakın olmayı ve onlarla sinerjimizi artırmayı da amaçlıyoruz. Dolayısıyla müşteri sayısının artırılması anlamındaki hedefimizin büyük bölümünü KOBİ segmenti müşterilerinin oluşturduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, kurumsal ve ticari segmentteki müşterilerimizin işlem hacimleri çok daha yüksek olduğundan ciromuzun önemli bir bölümünü bu segmentlerden gelen işlemler oluşturmaktadır ve işlem hacmimiz içerisindeki ağırlığının devam edeceği öngörülmektedir.”

Eylül 2014 verilerine göre, sektörde yurtiçinde farklı karşılaştırma kriterlerine göre 4.’lük ile 6.’lık arasında yeraldıklarını belirten İzci, buradaki öncelikli hedeflerinin en kısa sürede ilk 3 oyuncu arasına girmek olduğunu açıklıyor: “Uzun vadede liderlik hedefimiz sözkonusu. 2014 yılı başta ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, ekonomik gelişmelerle yakın coğrafyadaki çatışmaların ve Türkiye’deki siyasi gelişmelerin dikkatle takip edildiği zor bir yıl oldu. 77 şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki rekabet 2014 yılı içinde daha da arttı, bu durum kar marjlarını aşağı yönde baskılamaya devam ediyor. Bu zor koşullara rağmen Şirketimiz; başta faktoring alacak ortalaması, aktif büyüklüğü ve işlem hacmi olmak üzere, ana bilanço kalemlerinde sektör ortalamasının üzerinde yüzde 25 düzeyinde bir büyümeyle 2014 yılı için koyduğu tüm hedefleri aşarak başarılı bir yıla daha imza atmıştır. Bunlara ilaveten Şirketimiz’in imajı ve müşterilerimizin bize doğrudan ulaşması için en önemli kanallardan birisi olan web sitemiz yenilenmiş, kaynak çeşitliliğimizi artırmak ve daha uygun maliyetli fonlama sağlayabilmek için Şirketimiz tarihinde ilk kez bono ihracı gerçekleştirilmiştir.”

Ödüllü web sitesi: Yenilenen web sitelerinin 1997’den bu yana düzenlenen ve 96 farklı sektörün web sitelerini inceleyip karar veren ve bağımsız bir jüri heyetinden oluşan “Web Marketing Association” tarafından “Finansal Hizmetler” dalında “Standart of Excellence” (Mükemmellik Standartı) ödülüne layık görüldüğünü anlatan İzci, “Dışa açılan önemli bir yüzümüz olan yenilenen web sitemizin kısa bir süre içinde böyle bir ödül kazanması bizi hem sevindirdi, hem de uluslarası arenada alınan bir ödül olması nedeniyle de son derece gururlandırdı” diyor.

İlk bono ihracı: Onur İzci, bu yıl Şirket’in tarihinde ilk defa bono ihracı gerçekleştirdiğini kaydediyor: “İş Yatırım aracılığıyla gerçekleşen bono ihracına yatırımcılardan yoğun talep geldi. İlgili vadeli Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) getirisi üzerine 90 baz puan Ek Getiri oranı ile satışa sunulan 179 gün vadeli bonomuz, şu ana kadar sektörümüzde gerçekleştirilen aynı vadedeki ihraçlara göre en düşük Ek Getiri oranından borçlanabilen Şirket oldu. Bu da yatırımcıların Şirketimiz’e ve bünyesinde olduğumuz İş Bankası Grubu’na göstermiş olduğu güven ve teveccühün önemli bir göstergesidir. 2015 yılında da pasifimizi, kaynak yapımızı çeşitlendirmek ve daha ucuz maliyetle borçlanabilmek için bono ihracına devam edeceğiz. 2015’te, uygun koşullar oluştuğunda, Yönetim Kurulumuz’un onayıyla 300 milyon TL’ye kadar bono ihracı yapmayı planlıyoruz.”

İşbirliği yapılan banka ve muhabir ağı genişleyecek: Onur İzci, bono ihracı dışında hem yurtiçinde hem yurtdışında borçlandıkları bankaları da çeşitlendirme çalışmalarının sürdüğünü açıklıyor: “Portföyümüzde 20’ye yakın banka var, yurtiçi ve yurtdışında işbirliği yaptığımız banka sayısını 25-30’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hem daha fazla hareket imkanı sağlayacak, hem de daha ucuz maliyetle borçlanma sağlayacak. Biz ne kadar ucuz borçlanırsak onu da birebir müşterimize yansıtıyoruz dolayısıyla bu rekabette çok önemli. Yurtdışındaki muhabir ağımızı da genişletiyoruz, şu anda yaklaşık 50 muhabir ile çalışıyoruz, 2015’te bu rakamı 75’e çıkarmayı hedefliyoruz.”

İhracat faktoringi payı artacak: 2014’te, İş Faktoring’in toplam işlem hacmi içinde ihracat faktoringinin payının yüzde 15 olduğunu belirten İzci, 2015’te yüzde 20, önümüzdeki yıllarda da bu rakamı yüzde 30’a taşımayı hedeflediklerini ifade ediyor.

Bilişim teknolojisi altyapısı rehabilite edilecek: Onur İzci, 2015 hedeflerine şunları da ekliyor: “İş süreçlerinin daha dinamik hale getirilerek müşteri beklentilerinin en hızlı şekilde karşılanmasına yönelik geliştirme çalışmalarına ve müşteriyle doğrudan iletişim kurarak ihtiyaç ve beklentilerin yerinde tespitine yönelik ziyaretlere daha fazla zaman ve kaynak ayırmayı da öngörüyoruz. Kurumsallaşma yönündeki çalışmalarını büyük oranda tamamlamış Şirketimiz’in gelecek yıl yapmayı planladığı en önemli yatırım, bilişim teknolojisi altyapısının tamamen değiştirilmesi veya köklü bir şekilde rehabilite edilmesi yönündeki arayışlarının hayata geçirilmesi olacaktır. Yaklaşık 400 bin dolarlık bir projeyi hayata geçireceğiz, henüz karar aşamasındayız.”

KOBİ’lere öneriler: KOBİ’lerin finansmana erişiminin yanısıra sadece faturaya dayalı işlem yapması nedeniyle, kayıtdışı ekonominin kayıtaltına alınmasında da önemli bir fonksiyonu olan faktoring sektörünün bankacılık dışı finans kesimi içinde önemli bir yeri bulunduğuna değinen İzci, işletme sermayesi ihtiyacı olan ve bilançosunun aktifinde kaliteli alacağı bulunan firmalara, alacaklarının vadesini beklemeden nakde dönüştürebilecekleri bu sektörle tanışmalarını tavsiye ediyor. İzci’nin bir başka önerisi de KOBİ’lerin tüm varlıklarını donuk aktiflere bağlamamaları ve olası zor koşullarda ihtiyaç duyduklarında sıkıntı çekmemek için ellerinde bir miktar nakit bulundurmaları yönünde: “Bazen zor koşullarda küçük bir likit varlığın değeri paha biçilmez hale geliyor. KOBİ’lerin büyüklük ve ölçeklerine göre daha kurumsal bir anlayışla davranmaları önemli. Makul maliyetli faktoring finansmanı KOBİ’lerin özellikle nakit akış dengesi ve işletme sermayesinin karşılanmasında önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor.”



Eximbank ile anlaşma

Onur İzci, sektörün yakın gelecekte Eximbank ile sevk sonrası reeskont kredisi anlaşması yapmak üzere olduğundan sözediyor: “Bu anlaşmanın hayata geçmesiyle Eximbank’tan sağlanacak kaynaklarla KOBİ’leri daha uygun maliyetlerle finanse edebileceğiz ve Eximbank’ın yurtdışındaki sigorta hizmetlerinden faydalanabileceğiz. Dolayısıyla bu bizim sektör için ve sektörümüzün müşterisi KOBİ’ler için önemli bir artı değer yaratacak. 2015 yılı Ocak veya Şubat ayında ilk uygulaması başlayabilir. Anlaşma koşullarında mutabakat sağlandı, Finansal Kurumlar Birliği olarak anlaşma imzalayacağız ancak Eximbank faktoring şirketlerini ayrı ayrı borçlandıracak ve muhatap alacak. İlk etapta İş Faktoring de olmak üzere bu anlaşmaya 7 şirket dahil olacak, daha sonra bu tüm sektöre yaygınlaştırılacak.”