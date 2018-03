Kuveyt Türk, 2018’e odaklandı

Rakamlarıyla ‘KOBİ Bankası’

Kaynak kullandırım oranına göre kendini KOBİ bankası olarak konumlandıran Kuveyt Türk 50 bin üzerindeki KOBİ müşterisine nakdi kredilerinin yaklaşık yüzde 50’sini kanalize ediyor.

“KOBİ Bankası” tüzel kişilik olarak yok. Ancak; kaynaklarının yüzde 53-54’ünü KOBİ’lere kullandırdığı için “KOBİ Bankası” tanımını somutta hakeden bankalar var. Kuveyt Türk bunlardan biri. Banka sanayinin içine konumlandığı için fiziki alanın yarattığı sinerjiyle KOBİ’lerdeki iddiasını önümüzdeki dönem de yükselterek sürdürmeye odaklanıyor.

Gebze’deki yönetim binasında sorularımızı yanıtlayan Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, bankanın 2012 yılında hayata geçirdiği 2018 stratejik hedeflerine atıfta bulunarak, “Uygun ve yeni finansal çözüm sunma, bilgi birikimi, tecrübe ışığında uluslararası bir banka olarak Türkiye’de 2014’te hizmet kalitesinde ilk beşte olmayı hedefliyoruz. KuveytTürk’ün orta vadeli stratejik hedefi ilk 10 banka arasında olmaktır” diyor. 2014 sonu itibarıyla hedeflerinin ulaşılabilir nitelikte olduğunu aktaran Oral, 2014 yılında açacakları 50 şube ile mevcut şube sayısını 316’ya, çalışan sayısını da yıllık yüzde 16’lık artışla 5 bin 400’e çıkmayı planladıklarını aktarıyor. Kuveyt Türk, 2018 yılında 500’ün üzerinde şube sayısına ulaşmayı ve 8 bin 650 adet çalışan istihdam etmeyi hedefliyor.



“KOBİ’lere finansal danışmanlık yapıyoruz”

Son 5 yılda aktif büyüklüğünü ortalama yüzde 35 arttıran Kuveyt Türk, 2018’de 80 milyar TL’nin üzerinde aktif büyüklüğe ulaşmayı hedeflerken, 2014’te karlılığını yüzde 35 arttırarak 400 milyon TL’nin üzerine çıkarmayı hedefliyor. 54 bin KOBİ müşterisine ulaşan Kuveyt Türk, önümüzdeki dönem KOBİ tanımında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Halihazırda Kuveyt Türk, cirosu sıfır ile 5 milyon TL’ye kadar olan işletmeleri ‘küçük’, 5 ile 150 milyon TL arasında cirolu işletmeleri ise ticari olarak tanımlıyor. Mehmet Oral, “Kuveyt Türk olarak üstlendiğimiz etik bankalcılık misyonu ve faizsiz bankacılık ilkeleri doğrultusunda, KOBİ’ler ile kısa süreli çalışmalar yerine işletmenin bir ortağı gibi hareket ederek sürdürülebilir birliktelik için KOBİ’lerimize finansal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca Kuveyt Türk’ün KOBİ’lere özel hazırladığı ürün ve hizmetler ile çözüm ortağı olmaya çalışmaktayız.”

Kuveyt Türk’ün KOBİ’lere kullandırdığı nakdi kredi oranı ise yüzde 50’yi buluyor. Yıl sonunda ise KOBİ’lere yüzde 50-55 kaynak kullandırılması hedefleniyor. KOBİ’lerin kendileri için de büyümenin motoru olduğunun altını çizen Mehmet Oral, 2014 yılında yüzde 25 ile 30 aralığında büyümeye ulaşacaklarını öngörüyor.

Katılım bankacılığı sisteminden kaynaklı olarak KOBİ’nin ihtiyacı noktasında çözümler sunduğunun altını çizen Oral, “Yüzde 50 KOBİ’lerle çalışıyoruz ve KOBİ’nin; üretim, ihracat, yatırım ihtiyaçlarını çözüyoruz. KOBİ’ler bizimle rahat çalışıyor. Bankamızın genel olarak sorunlu kredi oranı yüzde 2-2.5 civarında. Piyasanın en iyi 2-3 bankasından biriyiz” diyor.



Esnafa özel çözümler geliyor

‘KOBİ bankası’ olmanın belli başlı yöntemleri var. Geniş şube ağı bunlardan biri iken çeşitli ürün ve hizmetlerin sunulması da başka bir yöntem olarak tercih ediliyor. Kuveyt Türk, ürünü finanse eden hizmet yapısıyla bu alanda istenilen noktaya henüz ulaşmış değil. Mehmet Oral, örnek olarak yaklaşık 3 yıldır kullandırmakta oldukları ‘İhtiyaç Kart’ı örnek gösteriyor: “Business Plus, işletmelerin günlük alımlarını finanse edebilmek ve kendi nakit akışlarına göre ödeme planları oluşturmalarına olanak sağlamak amacıyla, taksit ve/veya vade yapabildikleri, şirketlere özel bir kredi kartıdır. İşletmelerin alımlarını taksitlendirme ve/veya vadelendirme imkanı sağlar. Bu kartımızı ağırlıklı bireysel müşterilerimiz tercih ediyor. Şimdi esnaf için daha da uygun bir kart çıkartıyoruz. Mevcut kartın ikinci versiyonu olacak ve yine temel ihtiyacı karşılamaya odaklanacak. Cirosu 1 milyonun altında olan esnafa yoğunlaşacağız. Ağırlıklı da çarşı esnafına yönelik çözümler sunacağız.”

Kuveyt Türk’ün kartlarının bir özelliği de harcamayı özendirmeyen yapısı. Yaklaşık 30 bin TL’ye kadar limiti olan kart ihtiyaç karşılandıktan sonra kırılıp atılıyor. Bu yöntem nedeniyle piyasadaki kart sayısı 160 bini aşıyor. Etik bankacılık sistemi üzerine hizmet verdiklerinin altını çizen Mehmet Oral, işlevselliğin ve ihtiyacı doğru karşılamanın temel hedefleri olduğunu belirterek, “İnsanımızın harcama hırsından yararlanmamayı ve kart mağduriyeti yaratmamayı etik bankacılık anlayışımızın bir özelliği olarak görüyoruz” diyor.



Kadın ve gençler öncelikli olacak

Kuveyt Türk 2018 stratejik planı çerçevesinde, mevcut işlerde karlılığı arttırarak, yeni işler geliştirerek, yurtiçinde şubeleşmenin yanı sıra yurtdışında, potansiyel olan ülkelerde seçici bir şekilde genişleyerek büyümeyi amaçlıyor. Bunların dışında, operasyonel verimliliği artırmak da stratejik öncelikler arasında yer alıyor. Mehmet Oral, hedeflerini şu şekilde özetliyor: “Bireysel sektör altında 2013 yılı sonunda kurulan Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi fonksiyonları ile üst kitle müşterilerimize ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmak, bu segmentte mevduat hacmimizi, bankacılık hizmet gelirlerimizi, kredi hacmimizi artırmak ve nitelikli proje ve yatırım araçlarında müşterilerimize danışmanlık ve aracılık hizmetleri vermek hedeflenmektedir. Ayrıca kadın ve genç bankacılığı alanlarında da yeni ürün ve hizmetler geliştirilerek bu segmentlere daha fazla nüfuz edilmesi düşünülmektedir.”



Teknoloji yatırımı kredi maliyetlerini düşürüyor

Verimliliği arttırmaya yönelik olarak, faaliyet gösteren on altı adet XTM (Dijital Şube) sayısının 2014 yılsonu itibarıyla 50’ye ulaşması ve bu şekilde yerel büyümeye de destek olunması amaçlanıyor. Otomatik fiyatlama ve bireysel müşteriler ile KOBİ müşterileri için otomatik kredi onay sistemlerinin geliştirilmesi de hedeflenen işlemler arasında. Sözkonusu teknolojiyi seçerek kredi kullananlara ‘dosya masrafı muafiyeti gibi’ maliyet avantajının da sağlandığını dile getiren Oral, KOBİ’lerin esnaf kısmının bu şubelerden yararlanmasının avantaj yaratacağını açıklıyor. Oral ayrıca “Senin Bankan” dijital bankacılık platformunu kurarak bireysel müşterilerin şubeye gelmeden hesap açmaları, kredi başvurusu yapmaları ve günlük bankacılık işlemlerini bu platform üzerinden gerçekleştirmelerini amaçladıklarını anlatıyor.



Sermayedarlar büyüme sürecine katkı sağlıyor

Kuveyt Türk'ün sermayesinin yüzde 62’si Kuveyt Finans Kurumu’na (Kuwait Finance House), yüzde 9’u Kuveyt Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu’na, yüzde 9’u İslam Kalkınma Bankası’na, yüzde 18’i Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, yüzde 2’si de diğer ortaklara ait. Mehmet Oral, sermayedarlara şu ana kadar para girişi sağlamadıklarını, sermayedarların kazandıklarını bankaya yatırarak büyüme sürecine katkı sağladıklarını açıklıyor. “Ortaklarımız geçen yıl 360 milyon TL sermaye artırımı sağladı. Bu yıl da 360 milyon TL ikinci bir sermaye artışı sağladı. Bu artışlar sektörde kolay kolay görülen artışlar değildir. Ana hissedarlar Türkiye’ye güveniyor. Kazanılan Türkiye’de kalıyor ve markayı büyütmek için bizler de yatırım gerçekleştiriyoruz. Bireysel emeklilik yönetimi kapsamında Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile yüzde 50 ortak olunarak ‘Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ adıyla bir şirket kurduk. Almanya’da tam bankacılık lisansı başvurumuzu yaptık böylelikle ilk İslami bankasını kurmuş olacağız. Bu güvene layık olarak her yıl yüzde 30-34 aralığında büyüme rakamlarına imza atıyoruz.”