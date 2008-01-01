Minimum 500.000 TL’ye sahipsen kapın çalınacak

Taaleri Türkiye’de





Finlandiya’da 3 milyar Euro büyüklüğünde fon yöneten Taaleritehdas, Taaleri Portföy Yönetimi ...

Taaleritehdas Finlandiya Grup şirketi olan Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye’de faaliyetlerini hızlandırdı. Nisan ayında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan faaliyet izni alan Taaleri, Türkiye’de yerleşik bireysel ve kurumsal yatırımcılara portföy ve fon yönetim hizmeti sunuyor. Türkiye’de yatırım yapan ilk İskandinav kökenli şirketlerden biri olan Taaleritehdas plc’nin Türkiye yönetim kadrosu aslında 2008 yılından bu yana Türkiye finans piyasalarına yatırım yapıyor. Şirket olarak Türkiye faaliyetleri 2008 yılı gibi gözükse de yöneticilerin bireysel olarak yürüttüğü yatırımlar ise 2002 yılında başlamış. Bugün itibarıyla 100 milyon dolara ulaşan fon büyüklüğü ile çalışmalarını hızlandıran Taaleri, Türkiye pazarında 5 yıl sonra 2.5-3 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor. Taaleri’nin kuruluş hikayesi ve Türkiye sermaye piyasasını Taaleri Portföy Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İsmail Erdem ile konuştuk. Erdem, altın fabrikası anlamına gelen ve yüzde 65’i şirket çalışanlarına ait olan Taaleritehdas’ın Türkiye’yi tercih etme nedenini üç madde ile açıklıyor: “*Faizlerin düşmesi. *Ekonomik İstikrar. * Fon yönetim piyasasının büyüyecek olması.”



Faizler düştü farklı enstrümanlar kazandırıyor

Erdem, faizlerin düşmesinin yatırımda kilit rol üstlendiğini belirterek şu noktalara değiniyor: “Eskiden insanlar paralarını mevduata koyuyor ve oldukça tatminkar kazanımlar sağlıyordu. Şu anda o baya bir azalmaya başladı. Banka faizleri enflasyonun altında sürüyor. Şu anda yatırımcılar ilave getiri sağlamak için başka enstrümanlara bakıyor. Bunlar özel sektör tahvilleri olabilir, hisse senetleri, emtia ürünleri, türev enstrümanlar olabilir.”

Türkiye fon yönetim piyasasının dünya standartlarına göre küçük olduğuna dikkat çeken Erdem, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’nin Gayrisafi Milli Hasılası 800 milyar doların veya 1.5 trilyon liranın üstünde. Bankacılık sistemindeki mevduat büyüklüğü ise 843 milyar lira. Türkiye’deki fon yönetim pazarının büyüklüğü 33 milyar lira. Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki fon büyüklüğü ise 23 milyar lira. Fon yönetim pazarının gayri safi milli hasılaya oranına bakınca aldığı pay yüzde 2., 2.5 olarak görülüyor. Ancak profesyonel yönetilen fonların GSMH’ya oranı yüzde 25-30 olması gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir potansiyel var. Ancak bu büyümenin 3 yıl içinde mi yoksa 23 yıl içinde mi olacağını kestirmek zor. Burada uzun vadede yukarı doğru bir büyüme öngörüyoruz.”



BES rekabete açılacak

Bireysel emeklilik sisteminin fon yönetim şirketleri için önemli bir büyüme fırsatı sunduğunun altını çizen İsmail Erdem, halihazırda 17 portföy yönetim şirketinin 3.5 milyon BES sistemi tasarruf sahibi için 23 milyar lira yönettiğini kaydediyor. BES’te fonları ağırlıklı ticari bankaların portföy yönetim şirketleri tarafından yönetildiğini dile getiren Erdem, ancak önümüzdeki yıllarda bu alanın gerçek rekabete açılmasını ve bağımsız portföy yönetim şirketlerinin de Pazar payı kazanmasını beklediklerini aktarıyor. Sektörü bağımsız fon yöneticilerine sınırlayan bir mevzuat olmadığına dikkat çeken Erdem, zaman içinde fon getirilerinin ağırlık kazanmaya başlamasıyla farklı kurumların sektörde söz sahibi olacağını, düzenleyici kuruluşların da buna zorlayacağını paylaşıyor.



Minimum 500 bin TL’yi hedefliyor

Taaleri Portföy Yönetimi, özellikle tüzel ve nitelikli bireysel yatırımcıya yoğunlaşıyor. İsmail Erdem, banka gibi dağıtım ağları olmadığı için belli bir parası olan şahıs ve kurumlara gideceklerinin altını çizerek şu bilgileri veriyor: “Kendi satış ekibimizi kurup büyüteceğiz. Şu anda minimum 500 bin TL’ye kadar kaynağı olan kişi ve kurumları hedefliyoruz. Amacımız belli büyüklüğün üstündeki müşteriye iyi hizmet vermek. Çok sayıda küçük müşteriye hizmet vermeye başladığımızda ister istemez hizmet kalitemizde düşme olabilir. Ana dört hedef kitlemiz var: Şahıslar, KOBİ’ler, vakıf ve sendikalar ile BES fonları.”



5 yıl içinde 2.5 ve 3 milyar TL

Taaleri olarak büyümelerinin ülke ekonomisiyle yakından ilintili olduğunun unutulmamasını isteyen İsmail Erdem, ancak tüm olasılıkları göz önüne alarak 5 yıl sonra 2.5-3 milyar TL’lik parayı yönetiyor olmamız lazım. Finlandiya’daki şirketin 5 yıl içinde 0 müşteri 0 fon büyüklüğünü 5 yıl içinde 3 milyar dolar fon ve 3 bin müşteriye çıkardığını kaydeden Erdem, Türkiye’de de benzer bir gelişimin mümkün olduğunu anlatıyor. Bu süreçte SPK’nın bazı mevzuatsal sorunları halletmesi gerektiğini dile getiren Erdem, Fon süpermarket “SPK, Ocak 2014’te bir fon süpermarket’ini devreye sokmayı hedefliyor. Bu platform yatırımcıların Borsa İstanbul üzerinden yatırım fonu paylarını alıp satmasını mümkün kılacak. Bu sayede bizim gibi bağımsız portföy yönetim şirketleri bankaların dağıtım ağlarını kullanmadan çok geniş bir yatırımcı grubuna erişebilecek. Bu dönemde biraz ‘Ak Koyun Kara Koyun’ belli olacak. İyi fon yönetenler Türkiye’nin her noktasından para çekebiliyor olacak. SPK’nın bu çalışmayla tüm fonları sisteme dahil edeceği bilgisine ulaştık.”

Türkiye’de çoğunluğu bankalar ve aracı kuruluşlar tarafından kurulmuş çok sayıda fon olduğunu dile getiren Erdem, ancak bu fonların başarılı olabilmesi için belli bir büyüklükte olması gerektiğini söyledi. Fon olarak yönetilen paraların yüzde 60’dan fazlasının likit fonlarla değerlendirildiğini kaydeden Erdem, bu durumun değişmesi gerektiğini belirterek şu bilgileri veriyor: “Fon parayı sadece repo yapıyor. Likit fonlar boş durmaktan iyidir mantığıyla işliyor. Aktif olarak pek bir yönetim yok. Ayrıca bu çalışmadan da yüksek yönetim ücreti alınıyordu. SPK bu yönetim ücretlerine bir üst limit koydu. Bu önemli bir gelişme oldu. Bu yapının bundan sonra değişeceğine inanıyorum.”

Başarılı bir portföy yöneticisi olan İsmail Erdem, para kazanmak için olmazsa olmaz sürecin sabır olduğunu belirtiyor. Özellikle son dönemlerde özel sektör bonolarının iyi bir getiri aracı olduğunu paylaşan Erdem, özelikle Borsa İstanbul’da uzun vadede hisse senedi yatırımı yapanların iyi kazanç sağlayabileceği bilgisini verdi.