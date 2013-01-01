Nafiz Karadere: 2014’te bankacılığın karları düşecek

Finans sektörü için 2014 rekabetin yoğunlaşacağı bir yıl. 1 milyon 500 bin KOBİ’ye kullandırdığı nakdi kredi tutarı 25.2 milyar TL’ye ulaşan Garanti için 2014,‘Büyümeye Devam’ anlamına geliyor

KOBİ Bankacılığında yüzde 10’luk pazar payına ulaşan Garanti, 2014 yılında büyümesinden taviz vermemeye kararlı. Ancak iç piyasada talebi kısmak adına alınan kararlar elbette büyümek isteyen bankacılık sektörü için rekabetin yoğunlaşacağı anlamına geliyor. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Nafiz Karadere ile finans sektörünün 2013 yılını ve 2014 yılı hedeflerini Garanti Bankası özelinde konuştuk.



Yılın yarısı başka oldu, yarısı başka



FED kararları sonrası başlayan yeni bir

dönem var. Bu dönemin bankacılık sektörüne etkisi ne oldu?

Nafiz Karadere: Garanti ve KOBİ Bankacılığı açısından 2013 enteresan bir yıl oldu. Yılın ilk 6 ayı ile ikinci 6 ayı arasında ciddi farklıklılar var. FED kararından sonra bir anda her şey tersine dönmeye başladı. Düşüş eğiliminde olan faizler yukarı doğru gitti. Düşüş eğiliminde olan TL, Dolar, Avro dengesi yukarı doğru gitmeye başladı. Dolayısıyla bunların ekonomi üzerinde ciddi etkileri olmaya başladı. Ardından Hükümetin ve BDDK’nın bankalar üzerindeki ciddi yeni düzenlemeleri peş peşe açıkladığı bir seyir izledik. Bunlar özellikle ‘cari açık’ üzerinde baskı yarattığı düşünülen tüketici kredilerini frenlemek, bu yöntemle tüketicinin talebini kısmak, başka bir deyişle iç piyasadaki hareketliği birazcık dizginlemek adına alınmış kararlardı. Tabi bir taraftan da bu kararların özellikle Türkiye’nin dinamiğini oluşturan KOBİ’ler üzerinde olumsuz etki yaratacağını çok iyi bildikleri için, o tarafı nasıl destekleyebiliriz düşüncesiyle, yine bankalar üzerinden genel kredi karşılıkları vasıtasıyla KOBİ’lere verilecek kredi karşılığını yarı yarıya düşürerek bir denge oluşturmaya çalıştılar. Halen daha devam ediyor. Bunun nihai sonuçlarını asıl olarak 2014 gibi göreceğiz. Henüz piyasaya yansımış değil.



Tüketici kredileri ve ‘kredi kartları’ üzerindeki

kısıtlamanın sıkıntılara vesile olacağı söyleniyor,

bu konuya bakış açınız nedir?

Nafiz Karadere: Buradaki endişelerimizi BDDK vasıtasıyla zaten regülatörlere ilettik. Birtakım kararlar bu nedenle henüz kesinleşmedi. Orada belki bazı alanlarda yumuşama olabilir. BDDK’ın açıklamaları nettir, bize de yardımcı olmak düşüyor ama bazı durumlarda piyasaları ve bankaları dinlemek gerekiyor. Biz de burada gördüğümüz tehlikeyi paylaştık. Tabi özellikle; bugün yiyip tükettiğiniz veya bir iki ay ömrü olan bir ürünün 24- 36 ay taksitle satılması çok doğru değil. İşin ruhuna aykırıdır. Ama evinize aldığınız TV’yi 8- 10 yıl kullanabiliyorsanız bunun üzerinde taksit sınırlamasının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Fikir birliğine varılmış ürünlerde taksitin devam ediyor olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmadığınızda şu tür sonuçlar olabilir: Eskiden de bu sistemler vardı. Ya üretici ya da satıcı firmalar kendi kartlarını yaratacaklar. Ya da senet sistemine geri dönecekler. Şimdi özellikle senet sistemine geri dönüş çok sıkıntı yaratabilir. Türkiye geçmişte senet sistemini çok fazla kullandı. Borçlu olunan senet bir süre sonra tefecilerde dolaşıyor olabilir. Bu kayıt dışına yol açar.



Peki rakamlarla değerlendirirsek 2013 yılı

performansı nasıldı?

Nafiz Karadere: Evet kurlar arttı. Faizler arttı; özellikle yılın ikinci yarısında. Bankaların fonlama maliyetleri arttı. Bir takım düzenlemeler geldi. Ama bankalar reel sektörü fonlamaya devam ettiler. KOBİ kredilerinden bakınca Eylül ayı sonu itibarıyla KOBİ kredilerinde 254 milyar TL’ye ulaşıldığı görülüyor. Bu da geçen seneye göre yüzde 27’lik bir artış anlamına geliyor. Garanti Bankası olarak 25.2 milyar TL’ye ulaştırdık KOBİ’lere kullandırdığımız krediyi ve yüzde 10’luk bir pazar payından bahsediyoruz.



Böyle bir yılın KOBİ’ler üzerindeki etkisi

nasıl oldu?

Nafiz Karadere: Türkiye’de KOBİ’ler ürettiklerini büyük bir ağırlıkta iç piyasaya satarlar. İç piyasada hareketliliğin sınırlı olduğu zamanlarda ‘KOBİ’lerin işleri iyi’dir denemez. 2013’te, özellikle de ikinci yarıda, açıkladığımız nedenlerden dolayı iç piyasa çok hareketli gitmedi. KOBİ’lerin cirolarında ciddi artışlar göremedik. Üstelik, üretimde ithal girdi kullanan KOBİ’lerimiz –ki bunların sayısı az değildir– kur fiyatındaki artıştan çok olumsuz etkilendiler. Çünkü bunları fiyatlarına yansıtamadılar. Zaten iç piyasada talep sınırlı. Bu da ne oldu, onların daha çok vade uzatımına gitmesine neden oldu, kârsız bir dönem oldu. Finansman ihtiyaçları çoğaldı. Onun içindir bu yüzde 27 artış. Bu artışın neyin finansmanına gittiğini çok iyi görmek gerekiyor. Ciroların çok da büyümediği yılda KOBİ’lerin kullandığı kredi yüzde 27 artıyorsa onların finansman yükünün arttığı anlamına gelir. Bunu iyi görmek gerekir. Bu şekilde, çok uzun süre devam ederse sıkıntı yaratır KOBİ’lerde.



2013’te tahsili gecikmiş alacaklar kaleminde

durum nedir?

Nafiz Karadere: BDDK verilerine göre yüzde 22.9 civarında artış oldu. Sektörde 3.06’ya geldi, Eylül ayı itibarıyla. Garanti’de oran yüzde 2.79’dadır. Demek ki birazcık bozuluyor KOBİ’lerin yapısı. Çünkü geri ödemede zorlanıyorlar. Çok da doğal. Söylediğim çerçevede bunun olmamasının bir imkanı yok.



Peki Garanti’nin 2013 yılı performansı

rakamlarla ne oldu?

Nafiz Karadere: Garanti’nin Türkiye KOBİ tanımına giren müşteri sayısı 1 milyon 500 bin. Ama buna şahıs şirketleri dahildir. Garanti Bankası, aylık 8-10 bin arasında yeni KOBİ müşteri kazanmaktadır. Her ay düzenli olarak artış trendini sürdürüyoruz, 2014 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz.



Bankacılık açısından 2014 yılı için daha temkinli

bir yıl ifadesini kullanabilir miyiz?

Nafiz Karadere: Hükümetin öngörüsü büyüme için yüzde 4 olarak dile getirildi. Garanti Bankası ekonomistlerinin öngörüsü de yüzde 3.9 civarında. Yani birbirine çok yakın. Bu rakam yakalanabilir. Çünkü dünyada iyi haber var. Nispeten göreceli olarak; ABD, bütün datalarıyla krizi geri atmış gibi görünüyor. Yani ABD ekonomisi yüzde 2-2.5 büyümeye devam edecek.

AB bu seneyi binde 4 gibi bir eksi ile kapatacak ama 2014 için önümüzdeki dönemde yüzde 1’lik büyüme öngörüyorlar. Bu iyi haberdir; en azından Türkiye’nin ihracatı açısından.

Türkiye’nin yüzde 4 büyüme öngörüsünde ihracatın büyük ağırlığı var. Büyümeye iç piyasanın katkısı 0 (sıfır) olacak gibi gözüküyor. Negatif dahi olabilir deniliyor.



Bu mümkün müdür?

Nafiz Karadere: Türkiye ekonomisindeki büyümenin sağlıklı olabilmesi için az da olsa iç piyasa katkısının olması gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 1’lik katkı olabileceğini düşünüyorum. Önlemlerin hepsi iç piyasadaki talebi daraltmayı sağlamakla ilgili. Bundan da vazgeçileceğini düşünmüyorum. Biraz hükümet harcamaları ve dış piyasa kaynaklı büyüme olacak.



Krediler bu dönem nasıl bir büyüme çizgisine sahip olacak?

Nafiz Karadere: KOBİ kredilerinin yüzde 15-20 aralığında büyüyeceğini öngörüyorum. Kredi maliyetlerinde pek bir aşağıya düşüş beklemiyorum. Bir parça rekabet kaynaklı olur. Faizlerde aşağıya düşüş öngörüsü yakın gelecekte beklenilmiyor. Bir süre faizler yatay gidecek gibi görünüyor. Bankalar gösterilen yol doğrultusunda kaynaklarını daha çok KOBİ’lere çevirecek. Bu da çok fazla büyümeyen 2014’te KOBİ üzerindeki bankacılık rekabetini artıracak. KOBİ’ler için iyi haber bu rekabetten kaynaklı kredi maliyetleri bir miktar aşağıya düşebilir.



Garanti bu süreçte rekabette nasıl farklılaşacak?

Nafiz Karadere: KOBİ’lerle doğru çalışmanın bir takım şartları var. Öncelikle KOBİ’lere çok yakın olunmalı. Yaygın şube ağı önemli. Garanti, bu yılı 981 şube ile kapattı. 2014’ün ilk çeyreğinde bin şubeye ulaşacağız. Ayrıca şube dışı alternatif kanalları iyi kullanıyoruz. Bugün internet bankacılığını aktif kullanan 300 bin müşterimiz var. Geniş ürün ve hizmet modelimiz var. 17 sektör paketinin yanısıra KOBİ’lerin hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetlerimiz var. Örneğin ‘İşimi Kuruyorum’ destek paketi önemlidir. Türkiye’nin en önemli gelişim noktalarından biri girişimcileridir. Bunun için Avrupa Yatırım Fonu garantörlüğünde 175 milyon TL’lik kredi aldık. Yeni kurulan ve faaliyet yaşı 3 yılı geçmeyen girişimcilere yüzde 75’i ABY garantörlüğünde 36 aya kadar vade yaparak 6 ay ödemesiz maksimum 50 bin TL kredi sağlıyoruz. Şu ana kadar 130 milyon lira kullandırdık. Bunun dışında ‘Yeni Girişimci El Kitabı’nı yaptık. İlk aşamada 5 bin firma öngörmüştük, şu an 3 bin 747 müşteri krediden faydalandı.



Kadın girişimciliği konusunda

Bankanızın geldiği aşama

nedir?

Nafiz Karadere: Her yönüyle 2006’dan bu yana kadınların cesaretlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve kredilendirilmesini sağlıyoruz. Kadın girişimcilere bugüne kadar kullandırılan kredi miktarı 1.8 milyar TL’yi aştı. Bu çok umut verici rakam. Her yıl 5 ile gidip kadın girişimcilerle görüşüyoruz. Bugüne kadar 25 ilde 4 bin kadınla görüştük. 2014’te yine 5 ilde kadınlara özel toplantı yapacağız. Öte yandan Anadolu Sohbetleri’nde önemli bir aşamaya geldik. 64 ilde 90 toplantıya ulaştık. Önümüzdeki dönem 6 ile daha konuk olacağız.



2014’te ne tür

yenilikler bekleyeceğiz?

Nafiz Karadere: Giderek toplum dijitalleşiyor. Akıllı telefonlar KOBİ’lerin cebinde. Bankamız da müşteriye ilişkin çok fazla bilgiye sahip. KOBİ’lerle önümüzdeki dönem daha dijital ortamda çalışmalar yapabiliriz. Yaygın bir bankayız, 13- 14 milyon müşterimiz var. Hizmet verirken sektörel ayrım yapmıyoruz. Garanti olarak önümüzdeki dönem iyi müşterileri seçerek çalışmaya devam edeceğiz.

SEKTÖR KARLILIĞI



Bankacılık sektörünün 2014 yılında karlılığı nasıl olur?

Nafiz Karadere: Türkiye iç piyasa ile büyümeye alışıktı. Bu dönem iç piyasadaki daralma nedeniyle bankacılık için 2014 rekabetçi bir yıl olacak. Pastanın çok fazla büyümediği zaman rekabet daha fazla olur. Ayrıca bankalar üzerindeki kar baskısı devam ettikçe bu rekabet artacaktır. Kamu bankaları da kar savaşı veriyor. Bankaların karlılığından korkmayın. Ayrıca sektörün karlılığı sanıldığı gibi çok fazla değil. Bankaların sağlığı ekonominin sağlığı demektir. Ama 2014’te karlılık düşecektir. Bu sürpriz olmayacaktır. Sektörde kârlılık yüzde 10-15 oranında geriler diye düşünüyorum. Zor bir sene olacak 2014 yılı.

KOBİ’ler içinde zor bir yıl diyebilir miyiz?

Nafiz Karadere: KOBİ’ler için 2014 yılı sıkıntılı olacak. Kriz değil ama dünya yapısı değişti. Önümüzdeki 4-5 yıl için likitide bolluğundan bahsetmiyorum. Daha ötesi için yorumda bulunmak ütopik olur. Bu süreçte hakikaten öngörüsü olmayan, maliyetlerini iyi yönetemeyen, verimli çalışamayan, teknolojiyi işin girdisine sokamayan firmaların mutlaka sıkıntıları olacaktır.