Şekerbank'tan ‘Üreten Kart’

‘Anadolu Bankacılığı’ misyonu doğrultusunda, Türkiye genelinde sayıları 450 bine yaklaşan esnaf ve mikro işletmeye ulaşan Şekerbank, bu alanda sektörde bir ilke imza atarak kredi kartı ve banka kartını ‘Üreten Kart’ ismiyle birleştirdi.

Şekerbank, tüm faaliyetlerinin temelini oluşturan “üreteni destekleme” amacı doğrultusunda, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan esnaf ve işletmelerin finansal ihtiyaçlarına karşılık gelen, ‘Üreten Kart’ı geliştirdi. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da ilk ve tek olan Üreten Kart ile esnaf ve işletmeler, birbirinden bağımsız limitlerin bulunduğu kart ve kredi ürünlerini içinde barındıran tek bir kart üzerinden tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

Esnaf ve işletmelerin ödemelerini, istedikleri esneklikte kredi kartı limitinden veya vadesiz hesaptan yapabilmesi yönüyle ilk olan özel bir uygulama başlattıklarını açıklayan Şekerbank Genel Müdürü Halit Yıldız okurlarımızla şu bilgiyi paylaşıyor: “Geçmişten gelen yerel bankacılıktaki bilgi birikimimiz ile kendimize Türkiye’de sayıları 1.5 milyonu aşan tüm esnaf ve mikro işletmelere ulaşma hedefi koyduk. Yalnızca finansman sağlayarak değil üretenin yol arkadaşı olmak için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Yerel bankacılıktaki gücümüzle sahaya inip ihtiyaçları dinliyor ve bu ihtiyaçlara özel ürünler geliştiriyoruz. Yeni ürünümüz de bu saha ziyaretlerindeki tespitlerimiz sonrasında ortaya çıktı.”



‘Üreten Kart’ ile ATM’den 7 gün 24 saat kredi

Esnaf ve işletme sahiplerinin iş yoğunluğu ve az sayıda personel nedeniyle şubeye gitmeyi çok tercih etmediklerini belirten Yıldız, “‘Üreten Kart’ ile esnafımız tüm şirket harcamalarını yaparken aynı zamanda şubeye gitmeden ATM’den kredi başvurusu yapıp, kredi tutarını da ATM’den çekebiliyor. Yine Üreten Kart ile esnafımız ATM’den işletme hesabına para yatırabiliyor ve aynı gün içinde tek defada 5.000 TL’ye kadar para çekebiliyor” diyor.

Esnaf ve işletme sahiplerinin iş yerleri için kişisel kartlarını da kullanabildiklerini ve bazen özel harcamalar ile şirket harcamasının karışabildiğini belirten Yıldız; bu durumdan yola çıkarak ‘Üreten Kart’ ile esnaf ve işletme sahiplerine tüm bankacılık ürünlerinin tek bir hesap özetiyle, yani tek bir ekstre ile takip edebilmesi imkanı sağladıklarını söyledi.



Teminat mektupları ve çek karneleri de aynı kartta

Esnaf ve işletmeler ‘Üreten Kart’ sayesinde Şekerbank ATM’leri üzerinden teminat mektupları ve çek karnelerine ilişkin kullanım bilgilerine de erişebiliyor. ‘Üreten Kart’, yurtiçinde ve yurtdışında şirket harcamalarında kullanılmak üzere şirket adına yetkili çalışanlara da verilebilecek. Bu özelliği sayesinde şirket çalışanlarının yaptığı harcamalar da tek bir hesap özeti sayesinde kolayca takip edilebilecek. Diğer taraftan, ‘Üreten Kart’ sayesinde iş yapılan bayi, distribütör ya da toptancı firmalarda pratik, güvenli ve düşük maliyetli bir ödeme sistemi de kullanılabilecek. İşletme sahipleri ödeme vadelerini mal alımı yapılan firma ile satış anında belirleyebilecek ve bu sayede de mal alım limiti kontrol edilebilecek.



“Şekerbank’ta esnaf ve işletme kredileri son 4 yılda 4’e katlandı”

Türkiye genelinde toplam 1.5 milyonu aşkın esnaf ve sanatkâr bulunduğuna ve bu esnaf ve sanatkârların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısının 1.6 milyon civarında olduğuna dikkat çeken Halit Yıldız, Şekerbank’ın esnaf ve işletme bankacılığında son dört yıldır sergilediği performansa ilişkin şu bilgiyi verdi: “Sektörümüzde son 4 yılda esnaf ve işletme müşteri adedi yüzde 48 artarken aynı dönemde Şekerbank’ın bu segmentlerdeki müşteri sayısı artışı yüzde 91 olmuştur.

“Sektörde 2013 yılında toplam esnaf ve mikro işletme kredilerinde yüzde 35 büyüme sağlanırken, bu oran Şekerbank’ta yüzde 42 olmuştur. Son 4 yıla baktığımızda ise, esnaf ve işletme bankacılığında aldığımız yol çok daha net görünüyor. Şekerbank’ın işletme bankacılığındaki son 4 yıllık büyüme oranı yüzde 276’dır; yani son 4 yılda esnaf ve işletme kredilerimizi yaklaşık 4’e katladık.”



“‘Kapımız Esnafa Açık’ platformuyla 220 bin esnafa ulaştık”

Şekerbank’ın ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonu doğrultusunda, toplumsal kalkınma ve üretimi destekleme hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Yıldız, “Sosyal sorumluluğu iş yapış şeklimiz olarak tanımlıyoruz” dedi. Türkiye ekonomisinin üretime dayalı büyümesi için esnaf ve işletmelerin taşıdığı öneme değinen Yıldız, şu bilgileri verdi: “Esnaf ve işletmelerin iş hacmi artsın diye sosyal platformlar oluşturuyoruz. Bu konuda geçtiğimiz yıl Bankamızın 60. kuruluş yılı kapsamında geliştirdiğimiz ‘Kapımız Esnafa Açık’ platformu ile dev markaları esnaf için bir araya getirdik. Her ayın 15’i ‘Esnaf Günü’ konusunda bilinirliği artırmak için il il Anadolu’yu gezdik, yıl boyunca iletişim çalışmaları yürüttük. Projemizi uygulamaya başladığımız 15 Şubat 2013 tarihinden bu yana geçen sürede Türkiye genelinde 405 esnaf odası ile Kapımız Esnafa Açık protokolü imzaladık. Bu çalışmalar sonucunda ülke çapında yaklaşık 220 bin esnafa ulaştık. Esnafın hayatını kolaylaştıracak, bir yandan da tüketiciler için ilk kez esnaftan yapılabilecek işlemlere imkân tanıyan yenilikçi ürünler sunduk ve bu platform kapsamında çalışmaya devam ediyoruz.”



“22.000 esnafı bankacılık hizmetiyle tanıştırdık”

Şekerbank olarak esnafın finansman çözümlerine ilişkin ilklere imza attıklarının altını çizen Halit Yıldız, Türkiye’de bankacılık hizmetleriyle tanışmamış esnaf ve işletmeler için geliştirdikleri nakit akışına dayalı kredilendirme sayesinde bugüne kadar bu kapsamda 22.000 esnafı bankacılık hizmetiyle tanıştırdıklarını söyledi. “İki yıl önce dünyada ve Türkiye’de bir ilk olan KOBİ kredileri teminatlı Varlık Teminatlı Menkul Kıymet ihracı kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla Anadolu’nun üretenleri arasında sürdürülebilir bir finansman köprüsü kurduk” diyen Yıldız, elde ettikleri uzun vadeli kaynağı yine Anadolu’nun üretenlerine, esnafa ve işletmelere aktarmayı sürdürdüklerini söyledi.



“Köy köy Anadolu’yu geziyoruz”

Şekerbank’ın son 6 yıldır yerel ihtiyaçları tespit etmek ve bu ihtiyaçlara özel ürün sunmak amacıyla Anadolu’yu köy köy gezdiğine dikkat çeken Yıldız, “Bu çalışmalarımıza bu yıl da aralıksız devam ediyoruz. Şu an Sungurlu’dan Afşin’e, Kınık’tan İncirliova’ya 10’a yakın arabamız esnaf çarşılarını, köy köy çiftçimizi ziyaret ediyor. Tüm bu çalışmalarımızla, 450 bine yakın esnaf ve işletme müşterimize hizmet veriyoruz. Hedefimiz tüm esnaf ve işletmelere ulaşabilmek” dedi.



Şekerbank ticari kartlarda en hızlı büyüyen banka oldu

Halit Yıldız, Şekerbank’ın MasterCard'ın ticari kart pazarındaki bankalar arasında yaptığı değerlendirme sonucunda, 2013 yılında ‘Ticari Kartlarda En Hızlı Büyüyen Banka’ ödülünü aldığını da anımsattı. Yıldız şu değerlendirmeyi yaptı: “Geçtiğimiz yıl, bize inanan tüm müşterilerimiz ve sahadaki yerel davranabilme yetkinliğine sahip insan kaynağımız sayesinde, ticari kartlarda sektör ortalamasının yaklaşık 11 kat üzerinde bir büyüme elde ettik.

Ticari kart sektörü 2013 yılında ortalama yüzde 22.6 oranında büyürken, aynı dönemde Bankamız ise ticari kartlarda yüzde 248.6 büyüdü. Bu başarıyı da Anadolu Bankacılığı misyonumuzla esnaf ve işletmelerle geçmişten bugüne kurduğumuz özel bağa borçluyuz. Esnaf ve işletmelerimiz için terzi usulü bankacılık hizmeti sunarak yol arkadaşımız müşterilerimizi destekleyip yerel üretimin artmasına yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.”