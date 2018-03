TEB, KOBİ’den sonra ‘Girişimcilere’ odaklandı

15 bin girişimci TEB’le büyüyecek





KOBİ Bankacılığı’nda dünyanın sayılı finans kuruluşları arasında yer alan Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu yıl devreye aldığı Girişim Bankacılığı ile de rekabeti zorlamaya hazırlanıyor. KOBİ Bankacılığı’nda 2018’de liderlik hedefleyen TEB, Girişim Bankacılığı’nda ise her yıl 15 bin girişimciye ulaşmayı amaçlıyor. TOBB’un envanterine göre;

- Türkiye’de her yıl ortalama 128 bin işletme kuruluyor.

- İşletmelerin yüzde 94’ünü ise 1-9 kişinin çalıştığı mikro işletmeler oluşturuyor.

- Her bir işletmenin sermaye ihtiyacı 100 bin lira olarak görülüyor.

- Sermaye ihtiyacı ortalama 500 bin TL olan küçük işletme sayısı ise 6950 olarak hesaplanıyor.

- 128 bin işletmenin yalnızca 1050’si büyük işletme olarak kuruluyor.

- Sözkonusu işletmelerin yüzde 60’ı ise ilk 5 yılda kapanıyor.



Türk Ekonomi Bankası’nın bakış zaviyesine göre Türkiye ekonomisinin kalkınması iki noktada kilitleniyor: a) Katma değeri yüksek girişimciliğin özendirilmesi b) Kurulan işletmelerin ömürlerinin uzatılması.

Her yıl açılan işletme için ekonomiye 18 milyar TL kaynak aktarılıyor. Bu paranın doğru yönetilmesi için ise kamudan özel sektöre kadar herkese büyük sorumluluk düşüyor.

‘Girişimcinin bankası’ iddiasıyla yola çıkan Türk Ekonomi Bankası, Girişim Bankacılığı ve Girişim Evi projeleriyle sektörde önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. TEB KOBİ Bankacılığı Segment Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü Devrim Ziya Tavil, Türkiye’nin girişimciye ihtiyacı olduğunu, aynı zamanda girişimci için kullanılan kaynağın da boşa heba edilmemesi gerektiğini söylüyor: “Girişimciliğe baktığımızda 4 evre var: Motivasyon evresi, hazırlık, işini kurma ve ticarileşme. Bu süreçlerin çok iyi yönetilmesi gerekiyor.”

Türkiye’de girişimciler genelde bankaya gelmiyor. Ortalama ihtiyacı olan 100 bin TL’yi çevresinden buluyor. 1-2 yıl idare ediyor ama sonra sermayenin bitmesiyle işletmenin de sonu geliyor. Tavil, girişimciliğin geliştirilmesinde kamunun elinden geleni yaptığını, özel sektörün de benzer şekilde elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyor. TEB olarak bu anlamda sorumluluk almalarını bir nevi sosyal sorumluluk projesi olarak gören Tavil, “Tükiye’nin gerçekten girişimciliğe ihtiyacı var. Türkiye olarak belki sanayi girişimciliğinde bazı ülkeleri geçemeyiz ama tekno girişimcilikte şansımız var. Bu ekosistem içerisinde TEB olarak riski göze alarak girişim bankacılığında projeler yürütüyoruz” diye konuşuyor.



Girişim bankacılığı

Girişim bankacılığı aslında pek çok şeyi bünyesinde barındırıyor. Tavil, TEB olarak ilk aşamada tekno girişimciler ile başladıklarını ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak projeler yürüttüklerini açıklıyor. Ardından eğitim çalışmalarına başladıklarını dile getiren Tavil 17- 18 kişilik gruplara 10’ar gün eğitimler verdiklerini söylüyor. Tavil, “Yürüttüğümüz çalışmalarda sistemin ihtiyaçlarını gördük ve girişim bankacılığını kurduk” diyor.

TEB’de Girişim Bankacılığı, finansal hizmetler ve finansal olmayan hizmetler diye ikiye ayrılıyor. TEB Girişim Bankacılığı, finansal hizmetlerde girişimciden bir süre masraf ve komisyon almıyor ve ortalama bir girişimcinin ihtiyacı olan 100 bin TL’lik kaynağı sağlıyor.



TEB, Anadolulu girişimcilere de ulaşıyor

TEB finansal olmayan hizmetlerde Girişim Evi projesiyle dikkat çekiyor. Tavil, Türkiye koşulları düşünüldüğünde finansal olmayan hizmetlerin daha önemli olduğunu söylüyor. TEB’in KOBİ Bankacılığı’ndaki bilgi birikimini Girişim Bankacılığı’na taşıdığını aktaran Tavil, “Girişimci ihtiyacı olan kaynağı bir şekilde buluyor. Ama işi nasıl büyüteceğini ya da ayakta tutacağını bilmiyor. Girişimciye paradan çok danışmanlık verilmeli” diye konuşuyor. Bunun için TEB Girişim Evi’ni oluşturduklarının altını çizen Tavil, oluşturdukları kuluçka merkeziyle de 50 girişimciye lojistik hizmetler, gerekli yazılım, ofis malzemeleri sağladıklarını söylüyor. Ayrıca sürekli 2 danışmanın şirket yönetimi konusunda bilgi verdiğini dile getiren Tavil, Cumartesi günleri de isteyen tüm girişimcilere açık olmak koşuluyla eğitim verdiklerini anlatıyor.



İl il de gezerek eğitimleri sürdürdüklerini anlatan Tavil, İstanbul dışında Adana ve Bursa’da eğitimler verdiklerini, Gaziantep’e önümüzdeki dönem gitmeyi planladıklarını açıklıyor. Yürüttükleri çalışmada Özyeğin Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe, İTÜ ve Gazi Üniversitesi gibi kurumlardan destek aldıklarını dile getiren Tavil, şöyle konuşuyor: “Bu alanda iddialıyız. Türkiye genelinde bulunan 530 şubemizde girişim bankacılığı eğitimleri verdik. Tüm çalışanlarımızı hedefliyoruz. Hedef kitlemiz sadece tekno girişimciler değil. Her türlü girişime açığız. Ayrıca bütün kredi değerlendirme sürecini ayrıştırdık. Kredi verirken daha esnek davranıyoruz. Kesinlikle projeye bakıyoruz.”



Girişim Evi’nin potansiyeli yüksek

TEB Girişim Evi’nde 30’a yakın girişimci bulunuyor. Seçici olduklarının altını çizen Tavil, sadece TEB için tekno girişimin önemli olmadığını Türkiye’nin katma değerli üretime ihtiyacı olduğunun unutulmamasını istiyor. Bir iş fikrinin bazen fabrikalardan daha önemli olduğunu dile getiren Tavil, şu değerlendirmede bulunuyor: “Türk insanının bu alanda başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü girişimci bir toplumuz. Her yıl 128 bin işletme kuruluyor. Bu işletmeleri daha katma değerli üretime yönlendirmemiz gerekiyor. Girişim Evi’ndeki girişimcilerimizin potansiyeli büyük. İçlerinde elektrikli oto üreten girişimcimiz de var, görüntülü kalite kontrol sistemini geliştiren de.”



TEB Girişim Evi’nde girişimcilerden hiçbir noktada ücret alınmıyor. Tavil, Girişim Bankacılığında 3 yıllık stratejik planları yaptıklarını ve her yıl 15 bin girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor. TEB’le çalışan girişimci sayısı ise 10 bini buluyor.



TEB KOBİ’de liderlik hedefliyor

KOBİ Bankacılığında Türkiye’nin en iddialı bankaları arasında yer alan TEB, 5 yıllık planını hazırladı. BDDK’nın 2011 verilerine göre KOBİ Bankacılığı’nda 6. Sırada yer alan TEB, 2018 yılında liderlik hedefliyor. Bu yıla ilişkin bilgi veren Tavil, “Sektörün üzerinde bir büyüme göstermemize rağmen bu yıl 6. Sırayı koruyacağımızı düşünüyorum. TEB, tüm planlarını yaptı. 2018’de liderliğe ulaşacağız” diyor.

TEB’in KOBİ müşteri adedi 800 bin civarında.

TEB, European Business Awards’tan ödül aldı

TEB, yaklaşık 1.5 yıl süren ve 5 aşamada gerçekleşen Business Awards’ta 34 ülkeden15 bin firmayı geride bırakarak ödül aldı. KOBİ Danışmanlarında Müşteri Odağı Kategori’nden ödül alan TEB, bu alanda ödül alan tek Türk bankası oldu.