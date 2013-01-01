Türkiye Finans, KOBİ’lerde ‘Pazar’ kapıyor; 2014’te yüzde 35

Türkiye Finans, yürüttüğü büyüme stratejisinin meyvelerini toplamaya başladı. KOBİ tanımında değişikliğe giderek yıllık cirosu 0 ile 2 milyon TL’ye kadar olan firmaları ‘işletme’, 2 ile 15 milyon TL’ye kadar cirosu olan firmaları KOBİ tanımına alan Türkiye Finans, geçen yıl yüzde 40’ı aşkın büyüme gerçekleştirdi.

Asıl büyümeyi Anadolu’da gerçekleştiren Türkiye Finans’ın bir diğer ayrıcalığı

Bu yıl aynı segmentte yüzde 35 büyüme hedeflediklerini söyleyen Türkiye Finans Girişimci Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Menduh Kara, büyüme rakamlarının pazardan pay kaptıklarının kanıtı olduğunu söyledi. KOBİ’yi büyümelerinin eksenine yerleştirerek tam bir KOBİ Bankası olduklarının altını çizen Kara, resmi tanıma göre cirosu yıllık 40 milyon TL’ye kadar olan işletmeler baz alındığında nakdi ve gayri nakdi olmak üzere toplam 12.5 milyar TL’lik fon sağladıklarını belirtti. Tüm Türkiye’de KOBİ ve işletme kategorisine göre toplam 242 bin KOBİ’ye ulaştıkları bilgisini veren Kara, şu verileri aktardı: “Tüm bankacılık sektörüne bakınca 2014’ün ilk 3 ayında KOBİ kredilerinde sektör yüzde 5 büyüme sağlamış. Türkiye Finans ise yüzde 7.3 büyüme gerçekleştirdi. Bankanın kredi aktiflerinden en büyük payı KOBİ kredileri alıyor.”



KOBİ yatırımları hız kazanacak

Bankacılık sektöründe KOBİ kredileri 2013 sonu itibarıyla yüzde 36 artış ile 271 milyar TL’ye yükseldi. 2014 yılında da yaklaşık yüzde 25-30 bandında bir KOBİ kredi büyümesi gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten Kara, “Yeni teşvik yasası ve KOBİ’lerin hizmetine sunulan birçok imkan, KOBİ kredilerinin ve yatırımlarının büyümesine ciddi katkılarda bulunuyor, bu katkıların önümüzdeki dönemlerde de aynı yönde devam etmesini bekliyoruz. Yatırımlara devlet eliyle sunulan sübvansiyonların yanında, karşılık oranlarında yapılan aşağı yönlü düzenlemenin kredi büyümesini ve yatırımların derinleşmesini de hızlandıracağını düşünüyoruz” yorumunu yaptı.

Resmi rakamlara göre cirosu yıllık 0 ile 1 milyon TL’ye kadar olan işletmelerde sektörün yüzde 5.7 büyüme gerçekleştirdiğini de hatırlatan Kara, Türkiye Finans’ın ise aynı kategoride yüzde 8 büyüme sağladığının altını çizdi. Sektörden pay almalarının bir dizi nedeni bulunduğunu aktaran Kara, “İşletmelerin veya KOBİ’lerin finansmana erişimi önemli. Bu erişimin; düzenli, sürekli ve kaliteli olması gerekir. Türkiye Finans olarak sektördeki tecrübemizi işletmeye yani esnafa yansıtmaya başladık. Bu alanda da ciddi büyüme sağlayacağımıza inanıyorum” dedi.

Yılın ilk 4 ayı gözönüne alındığında KOBİ kredilerine yönelik bu yılki talebe ilişkin de görüş bildiren Menduh Kara, şöyle konuştu: “Kredi fiyatlarının artması, firmaların yatırım kararlarını yılın 2. çeyreğine ötelemesi nedeniyle yılın ilk 4 ayına baktığımızda KOBİ kredilerinde geçen yıla göre kısmi bir talep daralması olduğunu söyleyebiliriz. Ancak son günlerde maliyetlerdeki gözle görülür düşüş sebebiyle bu taleplerin yukarı yönlü bir ivme kazandığını görüyoruz. Türkiye Finans, KOBİ kredilerinin sektörel dağılımında ise dengeli bir yapıda ilerliyoruz. KOBİ kredi talebinde genel olarak bir daralma olmadığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da Toptan ve Perakende sektörü, İnşaat ve İmalat Sanayi (Tekstil, Metal Sanayi, Makine Teçhizat vb.) sektörlerde artış olabileceği kanısındayız.”

Siftah Kart: Türkiye Finans, 2014’ün Mayıs ayı itibarıyla 264 şube ağına ulaştı. Yıl sonunda ise 280 şubeye ulaşacak. KOBİ’lere sadece finansman değil finansal danışmanlık ve mobilite sağlayan, erişim ve kullanım kolaylığı sunan hizmetlere odaklandıklarını kaydeden Kara, hayata geçirdikleri yenilikleri şöyle detaylandırdı: “KOBİ’lere çek ve senet kullanmadan, peşin aldıkları mal ve hizmetleri taksitle ödeme imkanı sunan ve ticari krediyi karta yükleyen Siftah Kart’ı sunduk. Siftah Kart KOBİ’lerin nakit akışına göre dilediği zaman taksit sayısını değiştirebilmesi, ek kart sahiplerinin limitlerinin ayrı ayrı belirlenebilmesi özellikleri ile müşterilere esnek bir ödeme planı sunuyor. KOBİ’lere sunduğumuz bu özel kart ile son 6 aylık süreçte yaklaşık 35.7 milyon TL üzerinde ciro hacmine ulaştık.”

Ticarete Hız Veren Kart: Bankanın geçen yıl devreye aldığı bir diğer ürün ise “Ticarete Hız Veren Kart” mottosuyla esnaf ve işletmelere sunduğumuz Faal Kart oldu. Faal Kart, esnaf ve işletmelerin ticari faaliyetlerindeki acil ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde taksitlendirerek uygun koşullarda ödeme imkanı sağlıyor. Türkiye Finans, yaklaşık 7 bin müşterisine sunduğu Faal Kart ile 110 milyon TL ciro ve 65 milyon TL risk bakiyesine ulaştı.

Paratik Ticari Kart: Kara, aynı zamanda mobiliteye büyük önem verdiklerini belirterek, bu alanda yürüttükleri çalışmaları şöyle aktardı: “Geçtiğimiz yıl ise mobilite üst başlığıyla KOBİ ve işletmelerin ürünlerimize erişimini kolaylaştırarak, bankacılık hizmetlerinden kesintisiz yararlanmak konusunda ürünler geliştirdik. Paratik Ticari Kart bu alanda öne çıkan ürünlerimizden sadece biri. Bu kart ile kullanıcılarımız diledikleri her an tüm bankacılık işlemlerini ATM’lerden kolayca gerçekleştirebiliyor. Geliştirdiğimiz Paratik Ticari Kart ise yılsonu itibarıyla 45.000’e ulaştı. KOBİ ve İşletmelerimizin risklere karşı korunması ve risk bilincinin yerleşmesi amacıyla özel olarak hazırlanan İşyerim Güvende paketi, Limit Güvence, Çek Güvence ve Faal/Siftah Kart Güvence sigortaları yılın üçüncü çeyreğinde müşterilere sunuldu. Oluşturulan 14.000 poliçe sayesinde müşteriler ticari faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri tüm risklere karşı tam koruma altına alındı.”



KGF’nin lideri Türkiye Finans

Türkiye Finans, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2013 yılında da KOBİ’lerin büyüme ve gelişmesine katkıda bulunacak birçok projeyi hayata geçirdi. KOBİ’lerin gelişiminin desteklenmesi, finansman kaynaklarına kolay erişimi, Türkiye Finans’ın KOBİ bankacılığı alanındaki 2013 yılı gündem maddelerinin üst sıralarında yer aldı. KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyen banka, Hazine Destekli Kredi Garanti Fonu kefaletinde bankacılık sektöründeki birinciliğini 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da sürdürdü. Türkiye Finans bu alandaki desteğini bir önceki yıla göre yüzde 107 artırarak pazar payını yüzde 18’den yüzde 28’e yükseltti. Bu doğrultuda Türkiye Finans KOBİ’lere en çok kefalet veren banka oldu. Kara, “Türkiye Finans olarak 2014 yılının tamamında Mikro KGF ve Avrupa kredi destekleriyle KOBİ’lerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Kara, önümüzdeki dönem girişimcilikle ilgili de proje üzerinde çalıştıklarını ve KOSGEB’in bu alanda yürüttüğü çalışmalarda sınırları belirlenmiş bir fonlamayı planladıklarını aktardı. Kara, ayrıca yine gelecek dönem için daha mobil bir Türkiye Finans yapılanması üzerinde çalıştıklarını, fonlamayı alternatif dağıtım kanallarına yoğunlaştırmak istediklerini, internet üzerinden daha fazla tercih edilir olmak istediklerini kaydetti.



Oda ve Birliklerle protokoller

Türkiye Finans, işbirlikleri stratejisi çerçevesinde KOBİ işkolu olarak ticaret odaları ve esnaf birlikleriyle iletişimini sürdürüyor. Bu bağlamda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile üye işletmeler için hazırlanan finansman paketlerini kapsayan özel bir protokol imzalayan Türkiye Finans, TESK üyelerine özel vade ve kar oranları ile hazırlanan dört farklı finansman paketini, 491 meslek kolunda faaliyet gösteren, 13 mesleki federasyon ve 82 birlik bünyesindeki toplam 3.170 odaya kayıtlı iki milyonu aşan esnaf ve sanatkarın kullanımına sunuyor.KOBİ’lerin gelişimine, iç ve dış piyasalarla entegrasyonuna büyük önem veren Banka, sanayi ve ticaret odaları ile çalışmalarını artırarak devam ediyor. Bu doğrultuda Cizre, Denizli, Uşak, Mardin, Çanakkale, Rize, Nevşehir, Yozgat, Kastamonu ve Karaman Ticaret ve Sanayi Odalarıyla protokol imzaladı. Menduh Kara, “Tüm bunlara ek olarak KOBİ’lerimize yönelik makro-ekonomi haberleri, uzman görüşleri, bankacılık, finans, hibe ve teşvik bilgileri ile yatırım önerileri ve özel duyuruların yer alacağı KOBİ’lere özel internet sitemizi de 2014 yılı içinde faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz” bilgisini verdi. Kara, kolaygelsin.com üzerinden karşılıklı fayda sağlamanın önemine inandıklarını bu nitelikte bir yapı oluşturacaklarının altını çizdi.