Yeni Jenerasyon Bankacılığın Adresi: AKTİF BANK

Türkiye’nin en büyük yatırım bankası olan Aktif Bank,2007 yılından bu yana yürüttüğü ‘Yeni Jenerasyon Bankacılık’anlayışıyla ülkenin en karlı bankalarından olmayı başardı.

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, yüzde 100 Türk sermayeli bir kuruluş olarak, Türkiye’nin değerlerine yatırım yapmaya devam edeceklerini söylüyor. Aktif Bank, büyüme rakamlarıyla Türkiye’nin en hızlılarından oldu. 1999’dan 2007 yılına kadar, 8 yıl içerisinde 67 milyon TL varlık büyüklüğüne ulaşan banka, yeni yönetimin gelmesi ile yeniden yapılanarak sonraki 8 yılda 88 kat büyüme yakaladı ve bugün 5.888 milyon TL’lik varlık büyüklüğü ile Türk bankaları arasında 42. sıradan 23.’lüğe yükseldi Bankanın kazandığı bazı uluslararası ödüller yakalanan performansın niteliğine ve niceliğine işaret ediyor:



- ‘Dünyanın En Yenilikçi Bankası’

- ’Avrupa’da ‘Yılın İslami Finans İşlemi’

- ‘En İyi Faaliyet Raporu’

- ‘Dış Ticaret Finansmanında Yenilikçilik’

- ‘En İyi Fiziki Dağıtım Kanalı’

- ‘En İyi Tüketici Değeri’

- ‘En İyi Yeni Ön Ödemeli Kart Ürünü’



Bankanın Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir; başlattıkları ‘yeni jenerasyon bankacılık’ kavramını, iddialı iş modellerini, hedeflerini ve yürüttükleri çalışmaları KobiEfor okurlarına anlattı. Halisdemir, 2007 yılında 41 milyon TL olan kredi büyüklüğünün 8 yılda 92 kat artarak 3.907 milyon TL’ye çıktığını söyledi. İstihdamda ise 52 kat büyüme gerçekleştirerek, 28 olan çalışan sayısının 1.445’e ulaştığını belirtti.

Aktif Bank esas farklılığını ise dağıtım ağıyla sağladı. Şu an hizmet verdikleri 14 bine yakın nokta ile tüm banka şubelerinden fazla temas noktasına sahip olduklarını aktaran Halisdemir, dünyanın en karlı bankası olma iddialarını sürdüreceklerini şu cümlelerle özetledi: “2007’den bugüne kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen, büyürken de karlılığı en yüksek bankalarından birisi olduk. Artık ölçeğimiz belli bir seviyeye geldi. Bundan sonraki amacımız her zaman karlılığı ön planda tutmak olacak. Zaten vizyonumuz da dünyanın en karlı bankasını yaratmak. Buna paralel olarak gelişme potansiyeli ve parçalar arası sinerji olanağı yüksek olan bir iş modeli kurduk. Bu model sayesinde orta uzun vadede dünyanın en karlı bankasını yaratacağımıza eminim.”



Yenilikçi fiziksel dağıtım ağı

Aktif Bank, bankacılık işlemleri için konvansiyonel bir kanal olan şubeler yerine yenilikçi fiziksel dağıtım kanallarını tercih ediyor. Bu sayede hem kendileriyle çalışan iş ortaklarına, hem de müşterilerine avantajlar sağladıklarını anlatan Halisdemir, “Düşük maliyetli bu iş modellerimiz ile karlı büyümemizi tetikliyoruz. Yenilikçi kimliğimizin gerektirdiği üzere yeni iş fikirlerini geliştirmeye ve büyütmeye devam ederken, bir yandan da yapmakta olduğumuz işlerde sağladığımız katma değeri artırmayı sürdüreceğiz. Her kanalımızla ilgili yeni ürünlerimiz, her ürünümüz için ise yeni katma değerli fikirlerimiz mevcut. Bu fikirler karlılığımızı daha da arttıran en önemli faktörler olacaklardır.” Dağıtım kanallarından 4 bin 400’ünün bakkal olduğunu hatırlatan Halisdemir, sadece bu kanaldan ayda 2.5 milyon adet işlem yaptıklarının altını çiziyor. Dağıtım ağına ilişkin iddialı olan Halisdemir, şu bilgileri veriyor: “Artık değişen dünyada yeni modeller kaçınılmaz. Kentleşme ve mobilleşme banka şubelerini gereksiz kılıyor. Aynı ürünün satışı yapılıyorsa bir caddede farklı farklı bankaların ‘şube’ açmasına gerek var mı? Yok.”



Aktif Bank’a özgü kavramlar

Aktif Bank’ın kendini tanıtırken kullandığı bazı ifadeler nev-i şahsına münasır: Şehir Bankacılığı, Doğrudan Bankacılık ve Bölgesel Bankacılık. Üç ifadenin de altını dolduran faaliyetleri ise dikkat çekici. Peki bu 3 ifade ne anlama geliyor? Önder Halisdemir anlatıyor:



Şehir bankacılığı: “Şehirlerin tüm paydaşlarını birbirine bağlayan bir değer zinciri oluşturmayı hedefliyoruz. Şehrin futbol takımı kartı aracılığıyla taraftar ile kulüp arasında bir köprü oluşturarak taraftarın kulübünü maddi ve manevi destekleyebilmesini, kulübün ise taraftarına fırsatlar yaratmasını sağlıyoruz. Şehrin ulaşımını son teknoloji ile destekleyerek hem hızlı ve pratik ulaşım deneyimini vatandaşlara sunuyoruz, hem de insanların tek kartla sokağa çıkabilmesini sağlıyoruz.

Üye işyeri programlarımız ile mağazalar insanlara benzersiz fırsatlar sunabilecek, alışveriş yapan vatandaş hem kendi kazanacak, hem kulübüne kazandıracak, üye işyerleri ise Aktif Bank'ın sağladığı ek faydalardan yararlanacak.

Şehiriçi ulaşım ile ilgili olarak Ankara dahil olmak üzere 36 şehirde kurduğumuz akıllı ulaşım sistemleri ile, belediyelere ileri teknoloji hizmeti, vatandaşlara ise pratik ulaşım olanağı sağlıyoruz. Şehiriçi ulaşımda sadece Türkiye’nin değil, bölgenin en büyük oyuncusuyuz. Ama bununla da yetinmeyip, akıllı şehir konseptini tüm yansımaları ile hem Türkiye’de, hem de faaliyet gösterdiğimiz diğer ülkelerde hayata geçireceğiz.



Doğrudan bankacılıkta devrim: Türkiye’nin tek gerçek doğrudan bankası olarak, milyonlarca işlemi konvansiyonel bankacılığın demode kanalları olan şubeler olmadan gerçekleştiriyoruz. Her segmentin, her ürüne, en kolay kanaldan ulaşabilmesi için yaygınlaşmamızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

14 bine yaklaşan temas noktamız sayesinde, bir bankanın şube yapılanması ile ulaşamayacağı yaygınlığa erişerek, günlük ve finansal ihtiyaçlara yönelik çözümleri insanların ayağına getiriyoruz.”



Bölgesel Bankacılık: 90’dan fazla ülkede 600 muhabire ulaşarak Karayipler’den Afganistan’a uzanan bir coğrafyada ilişki ağını genişleten Aktif Bank, Balkanlar’daki ilişkili kuruluşu BKT ile de bölgede etkinliğini devam ettirmektedir. ICD, ICIEC gibi kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüten, Suudi İhracat Fonu Program ortağı, ITFC’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olan Aktif Bank, Irak’a yatırım yapmak isteyen firmalar için aracılık faaliyetleri yürütmekten, dış ticaret, yapılandırılmış finansman, ihracat kredisi, sigorta ürün ve hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede bölgesel faaliyet göstermektedir.

Ayrıca Kazakistan ve Tataristan’daki iştirakleri Kazakistan Ijara Company ve Euriasia Leasing Company’nin ağırlıklı olarak KOBİ’ler için gerçekleştirdiği leasing hizmetleri ile bölgedeki etkinliğini sürdürmektedir. 5 yıl içerisinde Kazakistan’ın en büyük leasing firmalarından biri olmayı hedefleyen KIC ile bölgesel faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Tataristan’da kurulmuş olan Eurasian Leasing Company, Rusya’nın ilk ‘İslami Finansal Kiralama’ şirketidir. Ağırlıklı olarak KOBİ’lere leasing hizmeti veren ELC, 2015 yılı içerisinde, KOBİ’ler için yapılan leasing işlemlerinde tercih edilen ilk firmalardan biri olmayı hedeflemektedir.”



KOBİ’lere Aktif Bank desteği

Bir yatırım bankası olan Aktif Bank için Türkiye’ye değer katmak işin en önemli parçası. Türkiye’nin gelişmesinde de en büyük potansiyeli temsil eden KOBİ'lere destek olmak ise Aktif Bank için bir sosyal sorumluluk görevi. Halisdemir, “KOBİ'lerimizin işlerini büyütmesi ve geliştirmesi için, yapmakta olduğumuz iş modellerine onları da dahil ediyoruz” diyor. Yürütülen çalışmaları ise şöyle anlatıyor:

“Tüketici finansmanı kurgularımız ile bayilerimiz için müşterilerine anında finansman bulma imkanı oluşturuyoruz. Bu sayede KOBİ’lerimiz hem potansiyel müşteri sayısını artırıyor, hem de müşterisine dükkandan çıkmadan kredisini vererek ürününü temin ettiği için müşteri memnuniyeti sağlıyor. Bu şekilde senet gibi riskli iş modelleri dışında alternatif, güvenli ve modern olanaklar da sağlıyoruz.



N Kolay İşyerlerini konumlandırdığımız bakkallar ve benzin istasyonları, dükkanlarını büyütmeden işlerini büyütüyorlar. Ek bir yatırım maliyetine katlanmadan, N Kolay kiosklarımız ile müşterilerine sağladığı hizmet portföyünü genişletiyor.

Sayısı 300’ü aşan N Kolay İşlem Merkezlerimiz, caddeler üzerinde birer ödeme noktasından fazlasına dönüştü. Sigorta ve maç bileti satışı gibi ek hizmetleri ve yeni konsepti ile müşteri potansiyellerini genişletmenin yanısıra müşteri memnuniyetini de artırdılar.

Aktif Bank, ICD ile bir portföy yönetim şirketi kurma aşamasında. Bu şirket aracılığıyla Türkiye’de büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lere yatırım yaparak, Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda katkı sağlamak ve dünya çapında Türk markaları çıkarmak hedefinde.”



Girişimci, inovatif banka

Yatırım Bankası olarak faaliyet yürüten Aktif Bank, ‘fon sağlama ve oluşturma (funding), konsorsiyum (syndication), yüklenicilik (underwriting) ve danışmanlık (advisory) hizmetleri’ dışında bunlara inovasyon ve girişimciliği de ekliyor. Yürüttükleri tüm faaliyetler ile Türkiye’nin en inovatif bankası haline geldiklerinin altını çizen Halisdemir, “Milli değerlere yatırım yapan yüzde 100 yerli sermayeli nadir bankalardan biri olarak kaldık. Aktif Bank, Türk sermayeli bir banka ve bu ülkenin bir değeri olmanın sorumluluğu ile Türkiye’de girişim ve girişimcinin en büyük dostu, iş ve girişimlerin sergilendiği ortamların en kuvvetli destekçisidir. Türkiye’de girişimcilik ve melek yatırımcılık ekosisteminin de önemli oranda büyüyeceğine inanıyoruz” açıklamasını yapıyor.



İhracatçıyla büyümek

Bankanın diğer bir büyüme alanını ise ihracatçılar oluşturuyor. Bu alanda da inovatif projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Halisdemir, yurtiçi ve yurtdışında yürüttükleri projeleri detaylandırıyor:

“Türkiye’nin en büyük yatırım bankası olarak ihracatçılarımıza ülkemizde ilk kez Aktif Bank tarafından sunulan yeni ticaret finansman modelleriyle ihracat destekleri verdik. Uluslararası pazarlarda yatırım yapan yatırımcılarımız ve ihracatçılarımız için İslam Kalkınma Bankası iştirakleri ITFC ve ICD ile kaynaklar aktardık. Bu kaynakları özellikle KOBİ’lerimizin faydalanacağı şekilde kurguladık. Bölgesel bankacılık stratejimiz doğrultusunda KOBİ’ler, sağladığımız ihracat finansmanı, ihracat sigortası ve yatırım finansman modelleriyle yeni pazarlara açıldılar. Önümüzdeki dönemlerde özellikle Afrika gibi ticaretimizi geliştirmekte olduğumuz ülkelere odaklanarak ihracatçı KOBİ’lerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”



İddialı hedefler



Halisdemir, 2014 itibarıyla hedeflerini şöyle detaylandırıyor:

- Geleneksel noktalarda insanların günlük ve finansal ihtiyaçlarını karşılayabildikleri N Kolay İşyerlerini herkesin yürüme mesafesinde bir tane oluncaya kadar yaygınlaştırmak, şu an 4 binin üzerindeki N Kolay İşyeri adedini 2015 sonunda 15 binin üzerine ulaştırmak

- Türkiye'nin en özellikli kart programını oluşturduğumuz Passolig’de 2015 sonunda 2 milyon kartın üzerine çıkmak

- Türkiye’nin lider bilet platformu olacak passo.com.tr'de maç biletlerinin yanısıra çeşitli aktivite ve eğlence organizasyonlarına da yer vererek 2015 yılında 3 milyonun üzerinde biletleme yapmak

- Türkiye’nin en kapsamlı sigorta aracılık şirketi Sigortayeri’nin ‘Sigorta yerinden alınır!’ sloganını bu yıl içerisinde tüm Türkiye’ye duyurmak ve 2015 sonunda 100 bin kişiyi online kanallardan sigortalayarak ülke sigortacılığına bambaşka bir yön vermek

- Akıllı şehirler ve mutlu insanlar için çalışan E-kent’in faaliyetlerini yurtdışına taşımak, 2015 yılında en az 3 yurtdışı projesini hayata geçirmek

- Şu an 700 bin kişinin kullandığı ve 150’nin üzerinde ülkeden para gönderimi ve alımı yapılabildiği; Türkiye’nin ilk yerli para transferi markası UPT’yi, Türkiye’de para transferi denince akla gelen ilk marka yapmak

- Tüketici finansmanında odaklanılmayan alanlarda verdiğimiz krediler ile tüketicilerin hayallerine kavuşmalarını sağlamak, yeni yılda eğitim ve sağlık gibi yeni alanlarda hizmet sunmak.