ALİ YÜCELEN - TÜGİAD Başkanı
2014 KOBİ’lerin zor yılı olacak
2013 diken üstünde geçti. FED kararları ve ülkemizdeki para politikasındaki stratejilere odaklanan beklentiler, yatırım ve büyüme kararlarını da etkiledi. Ülke ekonomisi, özellikle cari açığın tekrar yükselişe geçmesiyle, daha duyarlı hale geldi. 2014 yılı, FED kararları ve ABD ile Çin’den gelecek haberlerle şekillenecek. 2014, KOBİ’lerin zor geçireceği bir yıl olacak. Ekonomi, Merkez Bankası yönetiminin, cari açığı frenlemek adına, üreticiyi ve taciri düşünmeden hareket etmesi durumunda, daha da zorlaşacak.
2014 yılında, vergiler, bankacılık sistemi, kredi hacmi büyümesi gibi konularda, KOBİ’lerin kar marjları ve finansmanla ilgili yaşadıkları sıkıntıların göz önünde bulundurulması ve çözümü için adımlar atılması gerekmekte.
2013 diken üstünde geçti. FED kararları ve ülkemizdeki para politikasındaki stratejilere odaklanan beklentiler, yatırım ve büyüme kararlarını da etkiledi. Ülke ekonomisi, özellikle cari açığın tekrar yükselişe geçmesiyle, daha duyarlı hale geldi. 2014 yılı, FED kararları ve ABD ile Çin’den gelecek haberlerle şekillenecek. 2014, KOBİ’lerin zor geçireceği bir yıl olacak. Ekonomi, Merkez Bankası yönetiminin, cari açığı frenlemek adına, üreticiyi ve taciri düşünmeden hareket etmesi durumunda, daha da zorlaşacak.