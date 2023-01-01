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AYHAN ZEYTİNOĞLU - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı

OVP öngörüsünü aşabiliriz

2014’e iyimser açıdan bakmaya çalışıyoruz, ABD-İran ile ilişkilerini başlattı, ‘Amborgoyu kaldıracağız’ diyor, bu dünya için çok önemli bir gelişme, kısa vadede en fazla olumlu etkilenecek ülkelerden bir tanesiyiz, Suriye ve Irak ile olumlu gelişmeler olabilir. OVP yüzde 4 civarında bir büyüme öngördü, bu rakamı aşabileceğimizi düşünüyorum. ABD’de ekonomik iyileşme başladı, bu Avrupa’ya da sıçrayacak. Avrupa’da hızlı bir iyileşme beklenmemesine rağmen bir canlanma olacaktır, bizi önemli etkileyeceği için bu konuyu vurguluyorum.

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