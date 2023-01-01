BENDEVİ PALANDÖKEN - TESK Genel Başkanı

‘Önce küçüğü düşün’

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun “Kredi kartlarının taksitlendirilmesine sınırlama” getirecek düzenlemeyi takip etmekteyiz. Kredi kartı ile alışverişlerde taksit sınırlaması en çok perakende sektörünü etkileyecektir. Limitte sınırlama getirilmesi doğru bir yöntem. Taksit sayıları da belli bir geçiş dönemi içinde zarar vermeyecek şekilde azaltılmalıdır. Otomotiv, elektronik, küçük ev eşyası veya mobilya sektörünün kendine has alışveriş özelliklerine göre taksit sayıları iyi ayarlanmalıdır.

Merkez Bankası fazla kredi kullanılmasını sınırlandırmak için para musluğunu kıstı. Tabii faizler yükseldi, piyasa durgunlaşmaya başladı. Şu an esnaf ve sanatkarımızın kredi konusunda çok büyük bir sıkıntısı yok. Esnafın esas sıkıntısı büyük borç yükü altında olan vatandaşımızın alışveriş yapamamasıdır.

‘Esnaf ve Sanatkar’ olarak tercih edilen politikalar neticesinde kredilerin daralması, faizlerin yükselmesi ister istemez üretimi negatif yönde etkileyecek. Büyümeyi düşürecek, işsizliği de artıracaktır. Diğer yandan uygulanan politikalar amaçlanan enflasyonun düşmesine ve cari açığın küçülmesine de pozitif etkisi olacaktır. Ama neyin karşılığında. Aş iş olmazsa bir ülkede daha büyük sorunlar baş göstermektedir.

Bizde Avrupa’daki gibi “Küçüğü Koruma Yasası” yok. Bizde perakende sektörünü düzenleyen AB normlarının uygulanacağı yasa yok. Fakat Anayasamız’ın 173. Maddesi’nde, “Devlet, esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır” der. Bu madde “Tüketiciler İle Esnaf Ve Sanatkarın Korunması” başlığının altında yer almıştır. Kasım 2013 tarihinde “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” çıkarıldı. Sıradaki, perakende piyasasını düzenleyecek, haksızlıkları giderecek yasanın bu sefer çıkarılacağını ümit ediyoruz. Biz bu yasa ile esnaf ve sanatkarın ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarına daha duyarlı, haksız rekabetin olmadığı bir iş ortamının kurulmasını istiyoruz. Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere ilişkin temel prensiplerini içeren Küçük İşletmeler Yasası’ndaki ‘önce küçüğü düşünün’ ruhunun iyi anlaşılması lazım. Bunu bazen yanlış anlıyorlar.