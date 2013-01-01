MEHMET BÜYÜKEKŞİ - TİM Başkanı

2014 için daha iyimseriz

Gelişmiş ülkelerin her birinde pozitif büyüme beklentilerinin oluştuğu bir yıl olarak 2014, 2008 küresel krizinden sonra küresel milli gelir ve dünya ticaretinde gerçek anlamda bir toparlanma yılı olarak ortaya çıkabilir.

Dünya ticaretinde de 2014 yılında göreceli olarak daha hızlı büyüme beklentisine sahibiz. Bu büyümenin özellikle gelişmiş ülkelerin daha hızlı büyüme beklentilerine bağlı olarak, daha yüksek ithalat yapacakları öngörüsünden kaynaklanacağını düşünüyoruz. Başta ABD olmak üzere global anlamda yaşanan beklenti iyileşmeleri, imalat endeksi gelişimleri ve artan ithalat, dış talep koşullarının giderek olumlu hale geldiğini gösteriyor. Bununla birlikte parasal genişlemeye son verilmeye başlanmasının, ekonomisi kırılgan ülkelerden para çıkışını tetiklemesi ise piyasalarda bir çalkantıya ve ekstra bir volatiliteye neden olabilir.

Türkiye ekonomisi ise dünya ekonomilerindeki bu çalkantılı döneme rağmen büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye büyüme temposunu korurken mal ihracatımız artmaya devam ediyor. İlk 11 ayda Türkiye’nin mal ihracatı yüzde 5.4 artış gösterdi. 2013 yılı dış talep açısından bizim için zorlu bir yıl oldu. Ancak 2013’ün üçüncü çeyreğinden itibaren dış talep koşullarındaki iyileşmeye bağlı olarak, dünya ticaretinde canlanma bekliyoruz. Dolayısıyla bu canlanma 2014 beklentilerimizi olumlu yönde etkiliyor.

Bunun sonucunda Türkiye ekonomisinin büyüme temposunu korumaya devam edeceğini, ihracatta ise 2013’e göre çok daha başarılı bir yıl geçireceğimizi düşünüyoruz. En son açıklanan OVP’de 2014 için yüzde 4 büyüme ve 166.5 milyar dolar ihracat hedefleri kondu. Biz Türkiye’nin bu hedefleri aşacağına ve 2023 hedefleri doğrultusunda kararlı ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğine inanıyoruz.

Ekonomimizin bel kemiği ihracatçı KOBİ’lerimizin yapısal sorunlarını aşmaları için inovasyon, tasarım, Ar-Ge ve markalaşmaya daha fazla önem vermesi gerektiğini her platformda vurguluyoruz. Dolayısıyla 57 bin ihracatçının temsilcisi Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak dünyada yaşanan hızlı değişimi yakalamak ve 2023 yılında hedeflediğimiz 500 milyar dolarlık ihracata ulaşmak için 2014 gündemimizde inovasyon, tasarım, Ar-Ge ve markalaşma ön sıralarda yer almaya devam edecek.