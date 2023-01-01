MEMİŞ KÜTÜKÇÜ - Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi
“İmalat sanayi öncelenmeli”
Türk özel sektörü Türkiye’nin büyümesi için çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam ediyor, ancak üretimin ve ihracatın daha güçlü, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için özel sektörün rekabet gücü artırılmak zorunda. Türkiye’de her 22 kişiye bir işletme düşmesine rağmen bir mal üreterek ticaret yapanların oranı sadece yüzde 12. Sanayiye daha fazla önem verilerek, GSYH içindeki payı yüzde 15.6’ya düşen imalat sanayisinin öncelenmesini istiyoruz.
Türk özel sektörü Türkiye’nin büyümesi için çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam ediyor, ancak üretimin ve ihracatın daha güçlü, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için özel sektörün rekabet gücü artırılmak zorunda. Türkiye’de her 22 kişiye bir işletme düşmesine rağmen bir mal üreterek ticaret yapanların oranı sadece yüzde 12. Sanayiye daha fazla önem verilerek, GSYH içindeki payı yüzde 15.6’ya düşen imalat sanayisinin öncelenmesini istiyoruz.