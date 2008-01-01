NAİL ÇİLER - Gebze Ticareti Odası Başkanı

KOBİ’ler maliyetleri düşüremiyor

2014 yılında dünya konjonktüründe gelgitler olsa da çok etkileneceğimizi düşünmüyorum. Biz krizi fırsata çevirmeyi iyi biliyoruz. 2008’de yaşanan krizde, battık, batıyoruz demedik, bireyler, kurumlar, KOBİ’ler, herkes destek verdi, hepimiz aynı geminin içinde olduğumuzu fark ettik. Türkiye genelde krizi fırsata çevirdi. Gidemediğimiz ülkelere gittik. Türkiye, Avrupa’nın yıldızı, büyüme hızında 1. sıradayız. Şu andaki 4.4 büyüme, gelecek için bir ışık veriyor, 2014 yılının 2013’ten daha iyi geçeceğine inanıyorum.

Bunun için; eğitim, turizm ve Ar-Ge’ye olduğu gibi diğer sektörlere teşviklerde de farklı uygulamalar istiyoruz. Endüstri işi yapan makine, kimya sektörü gibi sektörler ürün kapasitesini arttırmaları ekipman gücünü yükseltmeleri için bir torba yasa ile desteklenebilir.

KOBİ’lerin en önemli sorunları; kurumsallaşamamak, nitelikli eleman bulamamak, finansmana erişim. İşletmelerimiz enerjiyi pahalı kullanıyor, ekipmanlarını yenileyemiyor, dolayısıyla maliyetlerini düşüremiyor. KOBİ’lerin önce rekabet güçlerini artırmamız lazım. KOBİ’lere sunulan destek paketlerinin bürokrasiden arındırılması lazım.