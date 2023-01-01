RAHMİ AKTEPE - TOSYÖV Başkanı

Çözüm KOBİ’lerde

Türkiye’nin ihracatının yüzde 61’nin KOBİ’ler tarafından yapılıyor olduğunun söyleniyor olmasını iyi bir gelişme olarak görebiliriz. Ayrıca ilk 500 arasında var olan şirketler içerisinde KOBİ’lerin payında önemli bir artış olduğu da bir gerçek. Bu KOBİ’lerin ciddi teknoloji yatırımları yapabildiğinin, az adamla çok iş başarabildiklerinin bir göstergesi.

2023 vizyonuna ulaşılmak isteniyorsa bunu tetikleyecek en önemli faktör KOBİ’lerimizin ve girişimcilerimizin performansı olacaktır. Alacağımız kararlarla ve yapacağımız uygulamalarla bunu ülke olarak hepimiz belirleyeceğiz.

2014’te, vergiler, bankacılık sistemi, kredi hacmi büyümesi gibi konularda, KOBİ’lerin kar marjları ve finansmanla ilgili yaşadıkları sıkıntıların gözönünde bulundurulması ve çözümler üzerinde daha fazla kafa yorulması gerekecek. Cari açığın azaltılması adına tüketimi düşürücü tedbirler, üreticiyi etkiler, bizi sıkıntıya sokar. Ar-Ge inovasyon ve yüksek katmadeğerli girişimciliğin teşviki, vizyonumuzun bir parçası olarak sorunlarımızın çaresi olacaktır.