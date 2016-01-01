Adana Ticaret Odası: 2016 projeler yılı olacak

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana’nın üretimini en iyi şekilde değerlendiren ve daha yaşanılabilir bir kent olmasına yönelik olarak hazırladıkları projelerin 2016 yılında hayata geçirileceğini açıkladı.

Menevşe; “Projeler arasında yeralan, sektörel sanayi siteleri ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması ile hizmet sektörü ihracatının artırılmasına yönelik çalışmalara öncelikle yoğunlaşacağız” diye konuştu.

Menevşe konuşmasında şu projelerden de sözetti: "Adana'da İşletmeler Dijital Dünyaya Birlikte Adım Atıyor", "Rekabet İçin Strateji (RİS)", "Doğu Akdeniz Avrupa İşletmeler Ağı", "Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi" ve "Adana'nın Delis Gurme Kentler Ağına Katılım."