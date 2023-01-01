Adana Ticaret Odası (ATO) teknolojik yenilikler peşinde

Ticaret odaları vizyon geliştirdikçe bürokratik yapılarını kırıyor, kentlerin ekonomik gelişme ve kalkınmasının öncü aktörü oluyorlar. Adana Ticaret Odası’nın, Meclis ve Meslek Komiteleri üyelerinden oluşan 18 kişilik Heyetle, Rusya Federasyonu başkenti Moskova’da düzenlenen “Moskova Metalurji Fuarı”na katılması ve üyelerine aktaracağı önemli bir potansiyelle dönmesinde olduğu gibi...

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe heyetin demir, çelik, alüminyum, metalürji, kablo, metal, boru üretimi, kaynak, elektrik, trafo, jeneratör ve bu sektörlerdeki otomasyona dönük yenilikleri alarak döndüğünü, birçok yeniliği görme ve inceleme şansı bulduğunu söyledi. Menevşe yapılan ziyaretlerde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren çok sayıda firma ile karşılıklı ticaretin artırılmasının yanısıra birlikte üretim yapılabilecek potansiyelin bulunduğunu, gerçekleştirilen görüşmelerin en kısa zamanda Adana’nın ihracat rakamlarına yansıyacağını aktardı.