Ankara Sanayi Odası

ASO Teknik Koleji'nin ilk mezunları

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Teknik Koleji'nin bu yıl ilk mezunlarını vereceğini belirterek, "Ben son sınıftaki tüm öğrencilerimizin üniversitede çok iyi yerler kazanacağına inanıyorum" dedi. Özdebir okula bu sene 144 öğrencinin daha katıldığına dikkat çekti. Özdebir, bu çağda bilginin çok hızlı üretilip, çok hızlı tüketildiğini belirterek, şunları kaydetti: “İletişim teknikleriyle bilgiye ulaşmak da çok kolay oldu. Nasıl ki firmalar arasında, ülkeler arasında rekabet varsa sizlerin de dünyadaki diğer akranlarınızla aranızda çok ciddi bir rekabet var ve bu rekabet önümüzdeki dönemde daha da artacak, daha da acımasız olacak. Onun içindir ki ne bildiğiniz değil, bildiğinizle ne yaptığınız önemli. Burada alacağınız eğitimin en önemli özelliklerinden bir tanesi, size sadece bir akademik bilgi değil, bu akademik bilgiyle beraber bu bilgiyi nasıl kullanacağınız, bunlarla nasıl bir şeyler yapacağınız da öğretiliyor. Bunun bilincinde olun.”