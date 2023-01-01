Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Kazakistan'dan bir heyet Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti.

Kazakistan’ın Aktobe Eyaleti Vali Yardımcısı Iskalıyev Gali beraberinde bir heyetle Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti. ATSO Başkanı Davut Çetin ile görüşen Kazak heyete, Antalya ekonomisi ve yatırım imkanları hakkında bilgi verildi. Antalya’nın tarım ve turizmde Türkiye’nin lider kenti olduğunu belirten Davut Çetin, “Tarım ve turizm konusunda deneyimlerimizi paylaşmaya hazırız” dedi. ATSO’ya kayıtlı 112 Kazak sermayeli firma bulunduğunu belirten Çetin, Kazakistan’dan gelen turist sayısının ise 270 bin civarında olduğunu bildirdi.

Konuk Vali Yardımcısı Iskalıyev Gali ise ülkesinde özellikle seracılık alanında yatırım imkanları bulunduğunu aktardı ve yabancı yatırımcılara ücretsiz arsa tahsisi ve altyapı hizmeti desteği verdiklerini söyledi.