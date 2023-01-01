Antalya Ticaret ve Sanayi Odası: KOBİ’lere destek

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, oda üyesi KOBİ'lere danışmanlık desteği vermek amacı ile faaliyetlerini sürdüren ATSO KOBİ ve Yatırım Destekleri Müdürlüğü'nün 3 yeni desteği konu alan ücretsiz bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Davut Çetin, "Bilişim Teknolojileri KOBİ'lerinin Geliştirilmesi', 'Hızlı Büyüyen KOBİ'lerde Kapasite Geliştirme' ve 'KOSGEB Destekli Girişimlere İvme' konularının yeraldığı üç yeni destek programının KOBİ'ler için önemli fırsatlar sunduğunun altını çizdi: “Geri Ödemesiz hibe olarak verilen bu desteklerden faydalanan üyelerimiz, ikinci aşama olarak projelerini geliştirmek amacı ile çağrı içeriklerinde yeralan limitler dahilinde ve belirli koşullar sağlandığında geri ödemeli faizsiz kredi de kullanabilecekler."