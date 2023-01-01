ATB: ‘Yöresel Ürünler’ ihracat potansiyeli

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, YÖREX fuarını şöyle değerlendirdi: “206'sı coğrafi işaretli binlerce yöresel ürünü, Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) buluşturduk.

Türkiye'de 100 milyar liralık yöresel ürün ihracatı için potansiyel var. 2 bin 500 ürünümüze coğrafi işaret versek, 100 milyar liralık ticari paya sahip olacağız. Şu anki coğrafi işaretli ürünlerimizin de 10 milyar liralık değeri var.” YÖREX sayesinde coğrafi işaretli ürünlerin sayısının ciddi oranda arttığına dikkati çeken Çandır, fuara başladıklarında Türkiye'de 109 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 206'ya çıktığını vurguladı. Antalya'da düzenlenen YÖREX'te 45 kilogramlık Diyarbakır karpuzundan 650 liraya satılan orman gülü balına, Erzurum cağ kebabından çam kozalağı reçeline, Kayseri pastırmasından Antakya künefesine kadar 70 ilin binlerce ürünü sergilendi.