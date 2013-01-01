ATO’dan inşaatta işçi güvenliği
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci düzenlenen seminerde bir konuşma yaptı.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, inşaat iskelesi biçiminde dizayn edilmiş kürsüden yaptığı konuşmada, "İşçilerimiz maalesef bilinçli değil. İşçimize ‘baret tak’ diyoruz, takıyor, arkamızı döndüğümüz an çıkarıyor. Türkiye’de her gün 160 iş kazası meydana geliyor" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB ve Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) birlikte düzenlediği ‘Güvenli İskele, İskelede Güvenlik’ seminerinde, ölümlü iş kazalarında ilk sıralarda yeralan Türkiye’de her gün 160 iş kazası meydana geldiği kaydedildi. Bezci; 2013 yılında gerçekleşen 37 bin 807 iş kazasından 6 bin 215’inin, bin 215 ölümlü iş kazasından da 416’sının yapı sektöründe meydana geldiğine dikkati çekti. Denetimler hakkında da bilgi verildi ve 2015 yılında 3 bin 500 teftiş yapılacağı açıklandı.