ATSO'dan genç girişimcilere simülasyonlu eğitim

Antalya'da ilk kez gerçekleştirilen Simülasyonlu Girişimcilik Eğitimleri Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) başladı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa İssi, programı şöyle tanıttı: "Gençler '70 Saatlik KOSGEB Girişimcilik Eğitimi' aldılar. Pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan gibi teorik bilgileri edindiler. Bu eğitimi alan gençlere Odamız’da 6 haftalık 'Simülasyon Destekli Girişimcilik Eğitimi' veriyoruz. Böylece edindikleri teorik bilgileri bilgisayar yazılımı üzerinden kurdukları sanal şirketlerde uygulama imkanına sahip olacaklar, finans, pazarlama, insan kaynakları, planlama ve üretim fonksiyonlarında yönetsel yetkinliklerini simülasyonlu yazılım üzerinden geliştirmekteler. Ayrıca bu 40 kişiye 'İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Beceriler ve İletişim Teknikleri' olmak üzere 3 farklı eğitim de proje kapsamında verilecektir. Projemiz 372 bin avro bütçelidir.”