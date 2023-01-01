ATSO, Süveyş Kanalı desteği istedi

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) nakliye şirketlerine yönelik TIR-EPD (Hızlı geçiş hattı) semineri düzenledi.

Seminerde konuşan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin, Ortadoğu'da yaşanan karışıklıklardan dolayı zor günler geçiren ve RO-RO gemi seferleri ile bu zorlukları aşmaya çalışan nakliyecilerin kullandığı Süveyş Kanalı hattının devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Hataylı nakliyecilerin yatırım müşteri ve acente ağının büyük bir kısmının Ortadoğu bölgesinde yeraldığını ifade eden Çinçin, “Ortadoğu'da süregelen siyasi istikrarsızlık nedeniyle halihazırda taşımalar Süveyş Kanalı’nın geçilmesi ile gerçekleştirilmektedir ve Süveyş geçişi nakliyecilerimize yüksek maliyetleri ile ağır bir maddi yük getirmektedir. Süveyş Kanalı hattı devlet tarafından desteklenmeli” dedi.