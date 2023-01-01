ATSO’dan turizmin sorunları

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ilgili bakanların katılımıyla düzenlenen 8'inci Ticaret ve Sanayi Şurası'nda, Antalya’nın sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin bir sunum yaptı.

Sunumunda, Antalya’da turizmin 12 aya yayılamadığını, çok sayıda otelin kış aylarında kapanmak ya da eleman çıkarmak zorunda kaldığını dile getiren Başkan Davut Çetin, otellerin açık kalması ve istihdamın sürdürülmesi için kış aylarında SGK primlerinin devlet tarafından karşılanması veya prim desteği verilmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti. Başbakan Davutoğlu da turizm sektöründe kış aylarında SGK prim desteği için çalışma başlatılacağını ve bu talebin karşılanacağını açıkladı.